Вступительная кампания-2010: очереди порождают взятки

“За сегодня прошло всего лишь человек 200... Какая-то каша... Сначала нужно постоять в этой длиннющей очереди, а затем внутри еще две. Говорят, можно заплатить и пройти вне очереди...” Во время вступительной кампании-2009 проблемой №1 были льготники. В этом году абитуриенты выстаивают в огромных очередях в приемные комиссии. Сдать документы в один день и в один вуз пытаются сотни, а кое-где и тысячи абитуриентов. Составлять списки начинают с 4-х утра, а в некоторых университетах родители несут ночной караул, чтобы на следующее утро все заходили “по-честному”. Но это не всегда срабатывает.

В этом году по инициативе Министерства образования и науки срок приема документов в вузы сократился до двух недель (прошлогодние поступающие имели в распоряжении месяц). А на специальности, которые требуют творческого конкурса или внутренних экзаменов (пожарники, физкультурники, милиционеры) вообще отвели лишь неделю. Знойная погода и сокращенные сроки регистрации спровоцировали в первые дни хаос возле приемных комиссий, абитуриенты теряли сознание, а выстаивать в очереди на улице в среднем приходилось до 9 часов. Можно было бы обвинить в создании огромных очередей и самих абитуриентов, которые ринулись сдавать документы в первые же дни. Но прошла почти неделя с начала работы приемных комиссий, а очереди не уменьшились.

Мой коллега каждое утро проезжает мимо Киевского национального лингвистического университета. За несколько дней с начала работы приемной комиссии он успел увидеть там и ссоры, и драки, и даже отряды милиции. Говорит, что в шесть утра, под зданием университета уже стабильно дежурит сотня человек.

Мы пришли к стенам КНЛУ ближе обеду. Все “сидячие” места – то есть парапеты плотно заполнены абитуриентами и их родителями. Кому не осталось места, вымучено стоят в стороне.

– Вчера я пришла в 6 утра, была а очереди 441-я, но за день успела только взять бланки, заявления. Здесь самая плохая организация. Называют мой номер, моя очередь пройти за заявлением, а я не могу физически протесниться, потому что передо мной плотная стена из спин, – жалуется абитуриентка киевлянка Ольга. – Сегодня мне просто нужно отдать папку, и я не знаю, сколько придется сидеть.

Ольга хочет подавать документы на два факультета, а это две разных очереди. Поэтому чтобы не стоять несколько дней, наученная опытом своей подруги, девушка берет с собой группу поддержки – товарища Александра, который записался во вторую очередь.

– Мы приехали в шесть утра. Я записался 1459-м, – рассказывает Александр. – Двери открыли в 9.00, но запускать начали около 10.00. Вчера приемная комиссия закрылась в 16.00, а не в 18.00. Беспорядок! Родители стоят под дверями, орут, паникуют. За сегодня прошло лишь человек 200. Откуда-то взялось 30 непонятных списков... Какая-то каша... Сначала нужно постоять в этой длиннющей очереди, а затем внутри еще две. Говорят, можно заплатить и пройти вне очереди, сколько это стоит – не знаю, но много.

– В Нархозе за то, чтобы подать документы за 5 минут, берут 300 гривен – утверждает Ольга.

...В приемную комиссию Национального медицинского университета им. О.Богомольца очередь занимали еще с 12 ночи со среды на четверг, то есть в первый день приема. В 7 утра родственница моей подруги уже получила номер 804. Следует отдать должное комиссии – первый день они работали до 3-х ночи. Но номеру 804 удалось отдать документы только на следующий день в районе 11 часов. Работники приемных комиссий иногда просто срывались на абитуриентов.

– Еще раз сделаешь ошибку – вообще уйдешь отсюда, – кричат они на поступающего, который по неосмотрительности при заполнении заявления перепутал какие-то графы.

Рассказывают, как будущие медики делают бизнес на абитуриентах. В приемных комиссиях медуниверситета работают студенты. Они выделяются их толпы белыми халатами. Так двое студентов выходят то ли подышать свежим воздухом, то ли перекурить, а затем халат одного из них достается абитуриенту, которому нужно как можно быстрее попасть внутрь помещения, где стоит новая очередь, поменьше, всего в нескольких сот человек. Говорят, за такую “переправу” всего лишь внутрь здания студенты берут 100 грн.

– Столько “замордованных”, озверевших, нервозных абитуриентов и родителей я еще не видела. Очереди – конца-края не видно, – рассказывает моя подруга Ирина, которая поступает на второе высшее образование в Налоговую академию в Ирпене. – Комиссия принимает одного человека почти час. «Мажорных» детей хоть отбавляй. Они заходят с родителями-дядями за ручку, вне очереди. “Простые смертные” наконец не выдерживают и говорят: “Мы все понимаем, что у вас есть связи, ну, давайте, хоть через одного будем заходить – “простые” и “блатные” ...”

...Парапеты под Киево-могилянской академией плотно заполнены людом. Рядом разместился передвижной лоток с быстрой едой и напитками: пирожки, сникерси, вода, соки.

Елена с мамой приехали поступать в академию из Червонограда, что на Львовщине. На прошлой неделе в первые дни приема они штурмовали Львовский национальный университет им. И. Франко.

– Там были не просто очереди. Там был поток, масса, которая тебя несла. Такой хаос, ажиотаж. Мы два дня прождали, чтобы наконец сдать документы.

Оттуда направились в столицу. Весь вчерашний день и полдня сегодня сдавали документы в Национальный педагогический университет им. М.Драгоманова. Сегодня Могилянка. А впереди еще лингвистический и Шевченко.

– Хорошо, что есть возможность поселиться у знакомых в Киеве, – радуется мать. – А так не представляю, где бы мы жили. Вот я лично не понимаю, почему нельзя было организовать какую-то регистрацию через Интернет. Все данные, результаты ВНО мы узнавали оттуда. Можно же было заблаговременно организовать такую процедуру и не было бы очередей.

Кстати, некоторые вузы таки использовали возможности Интернета.

– Киевский национальный университет Т.Шевченко предложил делать он-лайн регистрацию, – рассказывает председатель правления общественной сети “Опора” Ольга Айвазовска. – После того абитуриент приходит, и ему нужно потратить лишь 15 минут на подачу документов. Это можно было бы предусмотреть всем вишам. Но сделали это единицы. Проблема не только в том, чтобы выстоять очередь. Одна из абитуриенток, которая поступала в Киевский национальный торгово-экономический университет, выстояла в очереди 10 часов. Она планировала подать документы сразу на две специальности, что разрешено условиями приема. Однако в приемной комиссии ей отказали и предложили написать заявление лишь на одну профессию, а на следующий день прийти повторно, выстояв такую же очередь, чтобы подать документы на другую. Это является прямым нарушением прав абитуриента. Кроме того, уже 16 июля в очереди в этот вуз стояли 3040 человек. Родители на улице пытались упорядочить ситуацию и начали составлять список абитуриентов, но в приемной комиссии заявили, что никакие списки не имеют силы и они готовы вызывать милицию, чтобы прекратить самовольное их составление. В итоге те абитуриенты, которые уже вторые сутки пытались в порядке составленного списка попасть в стены вуза, сцепились со вновь прибывшими, которые планировали заходить в порядке живой очереди. Это привело к скандалам и дракам. Родители жалуются, что приемная комиссия работает до 17.00, тогда как рабочий день - до 18.00.

Айвазовская констатирует, что большинство вузов не были готовы к наплыву абитуриентов. В Тернопольском государственном медицинском университете им. И.Горбачевского за один день приняли лишь 100 заявлений, тогда как очередь насчитывала около 600 желающих. Обрабатывают документы лишь пять человек, пропускная способность каждого работника приемной комиссии за день не превышает 20 абитуриентов. На сегодня ситуация не изменилась: очередь еще больше, а сотрудников по режнему пятеро. Хотя никаких финансовых вливаний увеличение числа работников комиссий не требует. Можно легко привлечь студентов или аспирантов.

В Харьковской национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого документы принимают четыре человека, но есть только один компьютер, который по этой системе поступления является необходимым для проверки приложения к сертификату ВНО по базе данных.

– Часто в самих вузах хотят ввести какие-то дополнительные поборы, – отмечает Айвазовская. – В Черкасском медколледже за 20 грн. продают абитуриентам папки с ручкой, файлом и т.д. как “обязательный набор”, хотя этого в любом случае не должно быть. Есть случаи, когда одновременно предлагается писать заявления на государственную форму заказа и на контракт. Это прямое нарушение права абитуриента. Ведь сначала формируется конкурс общий, а затем те, кто не прошел на государственный заказ, имеют право учиться на контракте.

Координатор общественной инициативы „Студенческая защита” Андрей Черных считает, что Кабмин должен принять решение о продлении сроков вступительной кампании и увеличить на две недели срок подачи абитуриентами документов в вузы.

– Решение о продолжении времени для подачи документов в вузы успокоит абитуриентов и их родителей и будет способствовать налаживанию более организованного процесса вступительной кампании, – отмечает Черных. – Кроме того, вузы и абитуриенты еще не имеют информации о государственном заказе на 2010–2011 годы и не могут принять взвешенное решение о выборе соответствующего вуза и факультета.

Приказ №706 “О государственном заказе на подготовку и выпуск специалистов с высшим образованием в 2010 году” министр образования и науки Дмитрий Табачник подписал только 16 июля, после официального старта вступительной кампании. Представителям вузов через сайт МОН предлагали приехать в Киев 19 и 20 июля, чтобы получить данные относительно объемов. В прошлые годы, эта информация была в открытом доступе и обнародовалась на сайте министерства, на сегодня она до сих пор не опубликована.

...После селекторного совещания с ректорами Табачник заявил, что срок приема документов не будет увеличен и заверил, что со следующего понедельника очередей в университетах уже не будет. А во время вступительной кампании 2011 года Минобразования все же планирует ввести электронную форму приема заявлений к вузы.

P.S. Сегодня на заседании правительства премьер Николай Азаров заявил о необходимости продлить на две недели сроки вступительной кампании в вузы и указал Табачнику на несовершенную организацию вступительной кампании “Невиданные очереди в приемные комиссии популярных университетов и институтов, знаете, больше свидетельствуют не об увеличении тяги к знаниям, а о том, что как-то неправильно организовали процесс сами вузы и Министерство образования. Я предупреждаю министра Табачника, что ситуацию нужно исправить”, - отметил Азаров. Анна Ященко