ЕС согласна с предложением Януковича

В Европейском Союзе согласны с предложением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА рассматривать сотрудничество в крымском регионе как пилотный проект программы «Восточное партнерство».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом сегодня заявил председатель Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА во время встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Собеседники обсудили пути реализации инициативы Еврокомиссии о сотрудничестве в Крыму, которая будет предусматривать развитие социальной инфраструктуры, модернизацию туристической сферы и повышение инвестиционной привлекательности Севастополя и привлечение прямых иностранных инвестиций в инфраструктуру города.

Ж.ТЕЙШЕЙРА подчеркнул, что к реализации крымского проекта, который в Евросоюзе считают очень важным, уже привлечены 13 стран ЕС.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Киеве во время встречи с Президентом Европейского совета Германом ван РОМПЕЕМ инициировал учреждение и реализацию пилотного проекта развития Крыма в рамках расширения сотрудничества программы Европейского Союза «Восточное партнерство».

«Крым – это жемчужина не только Украины, это жемчужина всего мира», - заявил Президент Украины и выразил мнение, что этот проект может быть очень интересным в рамках сотрудничества по программе «Восточное партнерство».

«Это наполнит содержанием программу «Восточное партнерство», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.