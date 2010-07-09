Янукович предложил Европе развивать Крым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует учреждение и реализацию пилотного проекта развития Крыма в рамках расширения сотрудничества по программе Европейского Союза «Восточное партнерство»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с Президентом Европейского Совета Германом ван РОМПЕЕМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Программа «Восточное партнерство» способна существенно дополнить двусторонние отношения Украины и Европейского Союза», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и предложил Президенту Европейского Совета в рамках этой программы реализовать пилотный проект по развитию Крыма.

«Крым – это жемчужина не только Украины, это жемчужина всего мира», - заявил Президент Украины и выразил мнение, что этот проект может быть очень интересным в рамках сотрудничества по программе «Восточное партнерство».

«Это наполнит содержанием программу «Восточное партнерство», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.