Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил главу Счетной палаты Валентина СИМОНЕНКО с 60-летием.

«От всего сердца приветствую Вас с юбилеем», - говорится в поздравительной телеграмме Президента, текст которой размещен на Официальном сайте Главы государства.

«На протяжении многих лет Вы неизменно демонстрируете высокий профессиональный уровень как руководитель и организатор, государственный деятель с активной гражданской позицией, основой которой всегда были принципиальность и ответственность за результат работы», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Уверен, что Ваши знания и умения, огромный практический опыт и преданность делу и в дальнейшем будут помогать Вам успешно решать поставленные задачи, будут содействовать стабильному социально-экономическому развитию страны», - прибавил Президент.

Он пожелал юбиляру благосклонности судьбы, крепкого здоровья, семейного благополучия и новых достижений во имя процветания Украинского государства.

Справка УНИАН. В.СИМОНЕНКО окончил в 1962 году Одесский инженерно-строительный институт. Защитил докторскую диссертацию "Усовершенствование управления социально-экономическими процессами в регионах" (1996).

Заслуженный экономист Украины, член-корреспондент НАН Украины, академик Академии экономических наук, лауреат Госпремии Украины в области науки и техники (2003).

Начинал трудовую деятельность мастером на строительстве Киевской ГЭС. Прошел путь от инженера-строителя до директора завода треста "Одессажелезобетон".

1983-1991 гг. - председатель исполкома Одесского горсовета, народный депутат.

С 1991-го - председатель Одесского горсовета и горисполкома.

В марте 1992 года назначен представителем Президента Украины (Леонида КРАВЧУКА) в Одесской области.

С июля 1992-го - первый вице-премьер министр Украины в правительстве Витольда ФОКИНА. В октябре 1992-го исполнял обязанности премьера (до назначения главой Кабмина Леонида КУЧМЫ).

Народный депутат Украины I-II созывов.

В 1996 году Верховной Радой избран председателем Счетной палаты Украины.

В декабре 2003-го назначен главой Счетной палаты на второй срок.

Мастер спорта, заслуженный тренер Украины, многократный чемпион Украины и СССР, президент Федерации альпинизма и скалолазания Украины. Руководитель первой национальной экспедиции на Эверест (март-май 1999), экспедиции "Украина-Гималаи - 2001".