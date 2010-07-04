Милиция предотвратила заказное убийство за 200 гривень

В Закарпатской области милиция предотвратила совершение убийства, за которое заказчик заплатил 200 грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория ПОПОВИЧ.

По ее словам, следователи закарпатской милиции возбудили уголовное дело в отношении гражданина О., подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115 и ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное заказное убийство, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств).

Как сообщила В.ПОПОВИЧ, предварительно установлено, что 16 июня 65-летний житель села Запсонь Береговского района гражданин О., который занимался незаконным хранением и сбытом наркотических средств, заказал убийство другого жителя Береговского района.

Согласно ее информации, гражданин О. В качестве вознаграждения за убийство передал «исполнителю» 200 грн. и определенное количество марихуаны. После чего 65-летнего наркодельца задержали работники УБОПа.

Ужгородский горрайонный суд избрал в отношении гражданина О. меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время следствие по делу продолжается.