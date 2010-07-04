МЧС старается ликвидировать ущерб от наводнения

В Черновицкой области продолжается ликвидация последствий наводнения, которое произошло в результате длительных сильных дождей, шквалистого ветра с 28 на 29 июня в семи районах области и г. Черновцах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на территории области полностью разрушен 31 жилой дом и 5 - частично. Остаются частично подтопленными 3 из 40 населенных пунктов, 27 из 3 тыс. 871 жилого дома, 6 из 37 объектов социальной сферы, 34 из 2 тыс. 549 хозяйственных зданий, 855 из 11 тыс. 961 усадьбы и 436 из 1 тыс. 913 га сельскохозяйственных угодий, остаются без газоснабжения 7 населенных пунктов из 11. Возобновлено электроснабжение всех 114 обесточенных населенных пунктов.

По уточненной информации Службы автомобильных дорог в Черновицкой области, по состоянию на 3 июля остаются разрушенными 6 автомобильных мостов, поврежденными (с учетом повреждений подъездных путей) 32 из 44 автомобильных и 2 железнодорожных моста, 115 тыс. 890 м дорожного покрытия автодорог государственного и местного значения и 650 м водозащитных дамб.

В пострадавших районах в результате сильного переувлажнения почвы произошла активизация оползневых процессов.

Всего к ликвидации последствий стихии привлечено 2 тыс. 83 чел., 405 ед. техники, 19 ед. плавсредств и 6 ед. авиационной техники.

Ситуация на Буковине контролируется, отмечается в сообщении МЧС. В зоне ликвидации последствий стихийного бедствия в круглосуточном режиме работает оперативная группа министерства.