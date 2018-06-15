Голливуд в украинском селе (фоторепортаж с фестиваля каскадеров)

Первый международный фестиваль каскадеров в «Парке Киевская Русь» (село Копачи Обуховского района Киевской области) обещал что-то невероятное. В этот раз организаторы фестиваля пригласили ведущих каскадеров из Украины, России, Латвии и Словакии – планировались не просто выступления, а возможность узнать о тайнах профессии, взять мастер-классы.

На входе в «Парк Киевская Русь» громко зазывали яркие скоморохи. Праздничное настроение достигло высшей отметки.

Собственно, настроение и не мог быть другим – не каждый день приходится почувствовать себя причастным к большому искусству кино.

Президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир Янченко рассказал, что главная идея фестиваля – создать площадку для диалога между всеми представителями кино-шоу-индустрий: каскадерами, продюсерами, режиссерами, актерами и меценатами. Ну и зрителями, конечно. Можно с уверенностью констатировать: это у него получилось.

Зрителей допускали лишь к самым безопасным трюкам

Основную часть программы фестиваля составили самые разнообразные мастер-классы, которые провели профессиональные каскадеры и постановщики трюков. Все это будет заснято в учебное пособие для подрастающего поколения каскадеров.

Зрителей допускали к участию лишь в самых безопасных трюках. Каждый желающий мог на несколько минут стать каскадером и научиться, например, драться на мечах. Правда, лишь на деревянных.

Участники мастер-класса стояли на ристалище двумя ровными рядами.

Тренер поправлял осанку, рассказывал об основных движениях...

Как выяснилось, во время съемок сцен с поединком на мечах - главное синхронность и одновременность движений партнеров.

Но вот в поединке сходятся профессионалы с настоящими мечами. В том, что мечи настоящие, сомнений нет: снопы искр, летящие от скрещенного оружия – тому подтверждение. Зрелище невероятное – движения воинов совмещают в себе и мощь, и грацию.

Но одними поединками не ограничились. Каскадеры, словно фокусники, удивляли все новыми и новыми трюками. Только в отличие от фокусников, они раскрывали секреты своего умения. Следующая демонстрация – пиротехническая.

Секрет страшного красного пятна

Сцена, которую, видимо, каждый из нас видел в фильмах миллион раз: главный герой бежит, вдруг замирает, тело напрягается, будто лук, еще секунда – и герой падает на землю. На его рубашке расползается страшное красное пятно. В первый раз в жизни увидела, как это делается. Оказывается, под рубашку одевают специальный пояс, на котором закреплен заряд, имитирующий пулю, и мешочек, который обеспечивает то самое страшное пятно. В нужное мгновение пиротехник или сам герой нажимают кнопку и – бах! – в героя уже выстрелили.

Другую сцену часто можно увидеть в фильмах о войне. Когда герои взрываются на мине. Заряд закапывают в землю, вдруг раздается взрыв, поднимается туча земли и дыма, ребят отбрасывает в разные стороны. Успех этому трюку обеспечивает повышенное внимание пиротехника – чтобы взорвалось именно тогда, когда нужно и не навредило актеру. От каскадеров требуется, опять же, правдиво сыграть жертву (кстати, это не так уже и легко) и не наесться земли. Сразу после профессионалов – актеры-начинающие, и обычные зрители. Должен отметить, у них вышло не хуже...

"Те, кто не чувствуют страха - люди без крыши"

В мастер-классах небольшой перерыв, можно погулять по территории парка. Внимание привлекает белокурая девочка, выполняющая невероятные трюки на коне. Наверное, тоже каскадерша. Крепкий мужчина-каскадер – это одно, а вот маленькая девочка-подросток – это уже интригует. Хрупкая девочка – член Лиги каскадеров Украины Вероника Пшеничная, имеет многолетний стаж не только в этой профессии.

"Каскадеры, считаю, все вышли из спорта. Я когда-то занималась художественной гимнастикой. Но поскольку я маленькая и коренастая, тренер меня всегда сильно гоняла. И уже через три года меня перевели на спортивную гимнастику. Потом работала в цирке воздушной гимнасткой, но мне всегда нравилось, когда ребята дерутся, фехтуют. И вот я себя нашла в каскадерстве. Это мое, и я уже никуда отсюда не уйду... Часто меня спрашивают: «Страшно ли быть каскадером?» Я всегда отвечаю, что те, кто не чувствуют страха – это не каскадеры, это – люди без «крыши»", – говорит она.

«Просто, написано, чтобы он выпал из окна – Андриенко выпадет»

Еще один человек, привлекший внимание, – Виктор Андриенко – талантливый актер, каскадер.

«Я в кино пришел через каскадерство. Я приблизительно лет десять прожил яркую жизнь в кино, как каскадер, а уже потом начал больше заниматься актерством. Но все равно еще несколько лет я был каскадером – где-то, когда-то. Я работал за свой персонаж, совмещая актерство с каскадерством. Я не делаю автотрюки. Могу работать на сбив, то есть меня могут сбить, и я не пострадаю. Я могу упасть с коня. Я не работаю падения с больших высот, но падение из высоты до 10 метров я отработаю нормально. Здесь каждый делает то, что умеет лучше. А вот в актерстве, например, у меня границ нет», – рассказывает Виктор.

Сейчас каскадерские навыки тоже приходится часто использовать. «Порой бывают, например, в «Большой разнице» ситуации, когда нужно где-то упасть. Ну вот, я падаю, прыгаю. Но там не знают, что я каскадер. Просто, написано, чтобы он выпал из окна – Андриенко выпадет», – делится актер.

Огнемет выпускает пламя – и пылающий человек бежит по площадке

Начинается новое выступление каскадеров. Сейчас будут воспроизводить сцену из фильма «Охота на Вервольфа» – подожгут человека. Долгий процесс подготовки, костюм каскадера обрабатывают специальным раствором, чтобы он загорелся. Огнемет выпускает пламя – и пылающий человек бежит по площадке, падает, его гасят огнетушителем. Костюм, который еще несколько секунд назад пылал, с актера пытаются стащить сразу три чеовека. Внезапно каскадер вскакивает и убегает за сцену, туда же бегут врачи. Но вот директор Лиги каскадеров Назар Майборода (именно он выполнял номер) выходит к взволнованным зрителям. Удержаться от аплодисментов невозможно.

В завершение о Киевской Руси сняли экшн Демонстраций трюков и мастер-классов было немало: и машина, въезжающая в уличное кафе, и человек, падающий с десятиметровой высоты, и конные номера, и мотоциклетные трюки. Итогом всех этих невероятных демонстраций стала съемка экшна о Киевской Руси, к которой привлекли чуть ли не всех участников фестиваля. Фильм воспроизводит большую баталию русской рати с захватчиками под стенами Киева.

В исполнении трюков принимали участие и ученики каскадеров, и будущие актеры. «На постсоветском пространстве, увы, нет специальных школ. Все преимущественно самоучки. А вот мы выдумали такую специальность как «актер, каскадер и постановщик программ». Есть такая Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, там есть кафедра «Режиссер-постановщик оригинально-трюкового жанра». И там эту профессию мы даем на самом высоком уровне. И на этом фестивале эти студенты – они основные. У них огромные объемы работы, иногда они немножко воют. Но это им нужно. Потом в жизни они станут высококвалифицированными специалистами, при чем в разных отраслях: и как режиссеры, и как актеры, и как каскадеры», - поделился Н.Майборода.

В завершение интересуюсь впечатлением от фестиваля у тех, кто знает что такое профессия каскадера на собственном опыте.

Актер, каскадер Улдис Вейспал (Латвия): – У нас нет такого парка. У нас есть этнографический музей. В Риге. Потому я рад, что мне удалось приехать и посмотреть на это все. Думаю, это только начало, и в дальнейшем все будет развиваться.

Актер Виктор Андриенко:

– Этот фестиваль показал, что кино не умерло, что оно живет и будет жить. Это праздник даже не конкретной профессии. И это праздник кино, поскольку каскадеры, в основном, работают в исторических фильмах, а мы еще и находимся в историческом месте. Плюс этот праздник духовности. Потому что искусство можно создать только духовностью. Главное – что украинское кино опять доказало, что оно существует.

Президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир Янченко: – Мы проводим этот фестиваль для того, чтобы привлечь внимание к этой прекрасной профессии, к нашему кино, показать что мы много можем. Фестиваль показывает наши возможности. Мы хотим показать, что вот, готова съемочная площадка. Становитесь и снимайте кино, снимайте мастер-классы, показывайте учебное кино студентам. Пусть они учатся и становятся лучше своих западных коллег. Будут лучше их – будут сниматься во всех фильмах. А там, может, у какого-то украинца, который будет работать в Голливуде, возникнет желание построить в Украине свой Голливуд. Для этого мы это все и делаем – чтобы подтолкнуть наши мысли и желания.

Я думаю, что этот день будут долго вспоминать все. Ведь впервые за время существования Украины проходит такой фестиваль. У нас, здесь, в символическом месте, где воспроизводится Детинец Киева.

Такой фестиваль планируем делать хотя бы раз в год. Но идеально было бы – дважды на год. Осенью и летом, например. То есть начало и конец сезона. Показать наши возможности в начале сезона, и показать достижения в конце сезона. Чтобы эта площадка стала своеобразной биржей для кинематографа.

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Проект «Парк Киевская Русь» занимается не только тем, что возрождает базовые корни нашего государства. Он помогает показать и развить невероятный творческий потенциал современной Украины.

Следующее мероприятие - фестиваль-маскарад «Киевская фибула», который пройдет 10-11 июля. Организаторы уверены: особое удовольствие от этого мероприятия получат ценители фэнтези со славянским колоритом.

Светлана Боремская