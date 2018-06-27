Олег Бийма: когда меня снимали с руководства Укртелефильмом, то пришли в кабинет с пилой

История отношений нового руководства Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, в частности руководства студии Укртелефильм, – хоть и не продолжительная, но уже достаточно громкая.

Гендиректор студии Олег Бийма обвиняет председателя государственного комитета Эдуарда Прутника в уничтожении отрасли. Прутник в ответ обвиняет Бийму в расхищении телекиностудии, освобождает его от должности и пытается реформировать Укртелефильм.

В сентябре прошлого года на должности председателя Госкомтелерадио Ивана Чижа сменил “регионал” Эдуард Прутник. Новый глава отрасли заявил о своем намерении навести порядок в подчиненных ему учреждениях. И первой почувствовала на себе донецкую руку студия Укртелефильм, непосредственно подчиненная госкомитету.

В октябре-ноябре Главное контрольно-ревизионное управление осуществило проверку деятельности Укртелефильма за период с начала 2004-го до начала 2006 года. В заключении КРУ (акт от 30.11.2006 № 03-22/34) записано: “Ревизией выявлено нарушений на общую сумму 2059019,91 грн., которые в ходе ревизии полностью устранены (2056434,86 грн. – оприходован земельный участок на внебалансовый счет; 700 грн. – остатки; 431,25 грн. – незаконные расходы на проезд; 1453,8 грн. – недополучено доходов)”.

Наибольшая сумма нарушений (чуть более двух миллионов гривен), указанная в отчете КРУ, – стоимость земли предприятия, которую не поставили на его баланс. То есть участок был оформлен, за него начислялась арендная плата, но на баланс предприятия поставить ее забыли. Речь идет о куске студийной земли, отданной в аренду строительной компании. Таким образом Укртелефильм пытался исправить свое финансовое положение. Позже, после сдачи жилищно-офисного центра, Укртелефильм вроде бы должен получить свою долю площади здания – 8,5%, распродать ее, и на эти средства повысить зарплаты работникам студии, обновить оборудование и сделать ремонт в помещениях.

Видимо, на сегодня доля в строительстве – самое дорогое, что есть у Укртелефильма. По неофициальной информации, она составляет не менее 6 млн. долл., а потому, как считают в Укртелефильме, очень привлекают нынешнее руководство комитета.

Как будто в подтверждение этого спустя некоторое время на официальном сайте КРУ появляется новое заключение по ревизии. В соответствии с обнародованным актом, Укртелефильм обвинялся в огромных финансовых и административных нарушениях. Правда, впоследствии эту, как выяснилось, фальшивку с сайта убрали.

30 января этого года приказом председателя Госкомтелерадио освобожден директор студии Олег Бийма, а на следующий день на его место назначен Игорь Кошара, бывший директор студии «Мелорама продакшн». А еще через пару недель руководители студии (в том числе – Бийма, уверенный в незаконности своего освобождения) заявляют о том, что Укртелефильм собираются реорганизовывать. Мол, комитет решил объединить студию с Опытным конструкторско-технологическим бюро “Фотон” путем создания ГСП “Укртелефильм”. Этот шаг представители фильмостудии также считают незаконным.

Некоторые подробности упомянутых и других событий рассказал кинорежиссер, уволенный директор Укртелефильма Олег Бийма.

Расскажите, что у Вас произошло в отношениях с председателем Госкомтелерадио?

Это произошло осенью, когда Прутник уже немного поработал на этом посту. Мне позвонили и сообщили: ждите с визитом председателя Госкомтелерадио Эдуарда Прутника. Ну, мы ждем... Ждем целый день, когда уже под вечер подъехали к студии несколько джипов.

Выходят такие себе крепыши, с ними и Прутник... Первое, что он мне сказал: “Показывай, как ты здесь «Укртелефильм» разбазариваешь...”

Потом спрашивает о моем отношении к созданию центра «Медиа-сити» (речь идет о проекте Прутника с рабочим названием “Мега-канал”, который должен объединить работу центральных и региональных государственных телерадиокомпаний. – Авт.).

Прекрасная идея, говорю, она действительно у меня давно вынашивается – сделать на «Укртелефильме» такой украинский Голливуд. Рассказал ему, что хочу сделать еще и национальный медиа-центр – то есть банк документальных и музыкальных фильмов, телепрограмм, представлений... На этом всем можно делать коммерцию. Ну и, кроме того, расказал ему об идее создания студии детских и юношеских фильмов. Я, кстати, уже обращался в Нацсовет по вопросам культуры и духовности с вопросом о перепрофилировании студии “Укртелефильм” в национальную студию фильмов для детей и юношества.

Все это вызывало “огромный энтузиазм” у Прутника. Он тут же сказал: “Здесь ничего этого не будет”. Почему не будет, спрашиваю. Пейзаж плохой или воздух не то? Нет, говорит, именно потому, что здесь и пейзаж хороший, и воздух, здесь будет совсем другое. Мол, у Госкомтелерадио есть участок, мы туда перебросим ваш “Укртелефильм”, студию Довженко и эту как её... Ему подсказали: “Кинематеку”. Я, говорит, договорился с Януковичем, чего пропадать таким прекрасным земельным участкам, на которых размещены кинотелестудии.

А еще раньше до этой встрече у нас появился десант Главного контрольно-ревизионного управления, который работал 40 дней. В заключении ревизионной комиссии речь шла о недостатках в работе студии и о том, что они устранены. Потом была еще не одна проверка, а через месяц на официальном сайте КРУ появилась совсем другая информация. Там руководство студии обвинялось во всех грехах, а Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины рекомендовалось наказать нарушителей.

Сегодня у нас работает Генпрокуратура. Очень хотелось бы верить, что будут объективные результаты проверки. Но кто его знает... Когда ее представители появляются с желанием найти криминал...

Почему за вас взялась Генпрокуратура?

После выводов КРУ у нас была еще и рабочая группа Госкомтелерадио с этаким кавалерийским набегом. И эта рабочая группа написала о каких-то коррупционных схемах продажи наших фильмов, о каких-то сделках... То есть выдала кучу бездоказательной негативной информации. И эти материалы подаются в Генпрокуратуру, которая должна бы документально подтвердить эти факты.

Как председатель государственного комитета изложил Вам свое видение создания нового проекта на базе Укртелефильма? Я понял с его слов, что упомянутый центр “Медиа-сити” должен быть где-то за городом – непонятно даже в каком направлении. Спасибо ему и на том, что он сказал прямо: студии здесь не будет. И не будет всего прочего, что мешает его процессу бизнеса.

Но беспокоит еще один момент: Прутник заявил, что, по результатам внутреннего аудита Госкомтелерадио в 2006 году, в отрасли телевидения и радио выявлено финансовых нарушений на 1 млрд. гривен. Это заявляет не КРУ и не прокуратура. Это говорит руководитель отрасли!

И ничем это не подтверждает! Я себе представляю, что в массовом сознании должно возникать ощущение ужаса от таких данных. Это абсолютно бандитская система, пропитанная незаконными махинациями, и эту систему необходимо кардинально менять. Как по мне, это прозвучал приказ “фас!” А общественное сознание уже подготовлено к тому, что действительно нужно что-то делать. Я понимаю, что такая атака пойдет и на другие предприятия – после того, как будет разыгран первый сюжет с нашей студией.

На какие предприятия?

Конкретно назвать не могу. Напомню лишь о студии Довженко, которая может оказаться в одной резервации с нами. А площади, которые пока принадлежат студиям, будут готовиться для более “почетной” миссии. Подозреваю, что там появится элитное жилье, развлекательные центры и все такое. А что же еще? Если человек приходит на эту должность и сразу заявляет о том, что собирается быстро навести порядок в отрасли, и вместо этого пять месяцев ни единого сдвига... Даже никаких новаций или предложений нет. Он вообще далек от этой отрасли. Этот человек, по моему, не имеет даже моральных оснований состоять в должности.

Если произойдет это переселение предприятий, на что рассчитывает руководитель отрасли? О каких площадях идет речь?

У Укртелефильма около трех гектаров земли, на которых расположены здания, в том числе два съемочных павильона, – одни из крупнейших в Европе. Их общая площадь – 1600 квадратных метров. Причем расположены они на Русановке, на берегу канала. Райский уголок.

Вы говорили и о другом пути уничтожения вашей студии... Проще всего, что можно было сделать с Укртелефильмом – и это сделало руководство Госкомтелерадио – издать приказ о реорганизации. Их идея в том, чтобы финансово мощную студию объединить с предприятием-банкротом “Фотон”, который уже десять лет ничего не производит. А сегодня у него огромные долги, которые может взять на себя студия, уже под новой маркой – ГСП «Укртелефильм». Только по зарплате у “Фотона” долгов на 30 тысяч гривен, которые полностью ложатся на “Укртелефильм. В итоге исчезают оба предприятия.

Собственно говоря, с таким же успехом нашу студию можно было объединить с заводом “Большевик” – между этими предприятиями нет ничего общего.

Приказ о слиянии появился 26 января. А через три дня приказом председателя Госкома меня освободили от должности – в связи с реорганизацией предприятия. Логику такой мотивации понять не могу. Кстати, в этот же день мне делали операцию, следовательно, приказ был вполне незаконным.

Дальше – больше. Представители государственного комитета приходят на Укртелефильм, «случайно» приносят болгарку, вырезают двери моего кабинета... Что они там искали?..

Как реагирует коллектив студии на такие пертурбации?

На 100% поддерживает нас. Когда на студии была “делегация” с пилочкой, ее возглавлял Игорь Кошара, который по приказу Госкомтелерадио возглавил “Укртелефильм”. Он обещал коллективу повысить зарплату в 3–4 раза, увеличить объемы работы, евроремонты в производственных помещениях и все такое. Был бы другой коллектив, люди бы подумали – зачем копья ломать. Но у нас никто на это не купился. Мы уже биты всевозможными наездами...

Помню, еще в 2004 году меня уже вызывал тогдашний председатель комитета Иван Чиж. И сообщил: я, мол, скажу по секрету, мне звонил по телефону Кучма, говорил, что обещал вашу студию Пинчуку. Потому собирайте свои манатки и шуруйте на улицу. Только осенние события 2004-го спасли нас от этого.

А на Вас непосредственно оказывалось давление?

На меня – нет. Но, пока я лежал в больнице, ко мне домой, где живет 85-летняя мать, звонили и приходили люди, искали меня, угрожали. После этого мать не раз вызывала скорую. Вот что меня пугает.

В ходе одной из проверок контрольно-ревизионное управление якобы установило убыточность Укртелефильма и выявило довольно большие недостачи...

На самом деле прибыль за прошлый год составляет 4,45 миллионов гривен. Это лишь за счет заказных проектов. Именно они помогли нам начать зарабатывать нормальные деньги – этот перелом произошел в конце 2005-го – в начале 2006 года. До тех пор мы должны были выполнять государственные заказы. Ежегодно я подавал на утверждение Госкомтелерадио план производства фильмов. Там определяли сумму, которую государство должно вложить в реализацию этого плана. Студия, выполняя из года в год госзаказ на 100%, получала лишь малую часть от запланированного бюджета. Снимали продукцию на свои деньги, а государство выделяло лишь 20–30% ее стоимости. Остальные ложились на плечи студии. В прошлом году мы должны были получить 2,2 миллиона, а получили 300 тысяч гривен. Тогда мы попробовали отказаться от этой практики, и сразу вылезли из долговой ямы, выполнив несколько коммерческих заказов.

Расскажите о строительстве жилого дома, которое ведется на территории студии...

Заказчик этого строительства - Укртелефильм. В соответствии с соглашением с инвестором, студия получит около 5 тыс. квадратных метров жилой и офисной площади в этом комплексе. От реализации этих площадей мы планируем получить около 50 млн. гривен. Их мы планируем вложить в достройку новых павильонов, техническую модернизацию и реализацию некоммерческих детских кинопроектов.

По назначению ли используются съемочные помещения студии? В павильонах студии работаем не только мы, но и телеканал “Культура”, продюсерское агентство “Мелорама». Причем их съемки обслуживает наше предприятие – в аренду помещения не сдаются. В наших павильонах постоянно проходят съемки фильмов, представлений, шоу, клипов. Павильоны работают лишь в профессиональном направлении.

Кстати будет отметить, что некоторых наших постоянных клиентов уже предупредили, что больше в наших павильонах они работать не смогут.

Что производит сегодня сам “Укртелефильм”?

В прошлом году мы закончили съемки “Роксоланы–3”. Не смейтесь – это завершающий сериал приключений Роксоланы. Завершили 10 серий фильма “Запороги” – это заказная работа, на которой студия хорошо заработала. Еще сделали около десяти документальных музыкальных лент, еще девять – на этапе завершения. Короче говоря, ежегодно мы снимаем в 3–4 раза больше, чем все государственные студии вместе.

Нас могут обвинять, что мы выдаем вал фильмов, но посредственных. Однако показателем их качества служит тот факт, что многие наши фильмы получают престижные премии на телевизионных форумах, фестивалях. Каждая восьмая картина (а за последних восемь лет мы создали продукции, у которой 250 одних лишь наименований) получает престижный приз. То есть лицо пытаемся сохранять. И все это – без финансовой поддержки.

На этот год мы уже запланировали съемки трех художественных фильмов для детей, еще несколько “детских” сценариев лежат на рассмотрении. Почему мы этим занялись? Дело в том, что в мире дефицит детского кино. И если сегодня наши проекты не коммерческие, то в перспективе они должны принести достаточно значительные прибыли.

Это, конечно, при условии, что на нас перестанут оказывать давление.

Как Вы хотите выйти из этой ситуации? Я подал иск в суд о незаконности моего увольнения. После положительного решения по этому вопросу, надеюсь, мне дадут возможность реорганизоваться в студию детских фильмов и перейти в ведение Министерство культуры и туризма. А то эти господа из госкомитета не дадут ничего сделать.

Дмитрий Стаховский

P.S. На момент публикации материала пресс-служба Госкомтелерадио воздержалась от комментариев и обещала позже представить позицию государственного комитета. Мы охотно дадим слово его представителям.