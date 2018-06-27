Пако Рабанн запал на украинских девушек (фоторепортаж)
12:36, 13 марта 2007
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Известный французский кутюрье приехал в Киев, чтобы своим присутствием обратить внимание на работы молодой украинской дизайнерки Вероники Жанви...
Известный французский кутюрье, чье имя стоит в одном списке с Ивом Сен Лораном и Пьером Карденом, Пако Рабанн, явно полюбил Украину. Теперь он приехал в Киев, чтобы своим присутствием обратить внимание на работы молодой украинской дизайнерки Вероники Жанви.
Чем француза пленила украинка - может французкой фамилией? Выяснилось, они просто друзья...
Вероника Жанви в кругу журналистов и поклоников
Пако Рабанн: В Париже я встретил друх красивых украинок, и одна из них - Вероника
Француз не мог нарадоваться красотой украинских женщин, которые окружали его
Маэстро так розволновался, что даже вспотел... Где там в парижах найдешь таких женщин...
Среди ”випов” сидели сестры ”Алиби”
А возле них - постоянная посетительница таких мероприятий Александра Кужель
В серии “Этномания”, которую показала Вероника Жанви, были представлены такие тематические блоки:
Испанская ”Коррида”
”Шелковый путь”
”Роксолана”
Фото Дмитрия Стаховского
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