Пако Рабанн запал на украинских девушек (фоторепортаж)

Известный французский кутюрье, чье имя стоит в одном списке с Ивом Сен Лораном и Пьером Карденом, Пако Рабанн, явно полюбил Украину. Теперь он приехал в Киев, чтобы своим присутствием обратить внимание на работы молодой украинской дизайнерки Вероники Жанви.

В серии “Этномания”, которую показала Вероника Жанви, были представлены такие тематические блоки:

Фото Дмитрия Стаховского