Пако Рабанн запал на украинских девушек (фоторепортаж)

Пако Рабанн запал на украинских девушек (фоторепортаж)

12:36, 13 марта 2007
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Известный французский кутюрье приехал в Киев, чтобы своим  присутствием обратить внимание на работы  молодой украинской дизайнерки Вероники Жанви...

Известный французский кутюрье, чье имя стоит в одном списке с Ивом Сен Лораном и Пьером Карденом, Пако Рабанн, явно полюбил Украину. Теперь он приехал в Киев, чтобы своим  присутствием обратить внимание на работы  молодой украинской дизайнерки Вероники Жанви.

Чем француза пленила украинка - может французкой фамилией? Выяснилось, они просто друзья...

Вероника Жанви в кругу журналистов и поклоников

Пако Рабан: В Париже я встретил друх красивых украинок, и одна из них - Вероника

Француз не мог нарадоваться красатой украинских женщин, которые окружали его

Маэстро так розвалновался, что вспотел... Где там в парижах найдешь таких женщин
Среди ”випов” сидели сестры ”Алиби”
А возле них - постоянная посетительница таких мероприятий Александра Кужель

В серии “Этномания”, которую показала Вероника Жанви, были представлены такие тематические блоки:

Испанская ”Коррида”
”Шелковый путь”
”Роксолана”

Фото  Дмитрия Стаховского

 

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