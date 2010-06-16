Руководителем Одесской оперы министр Кулиняк назначил завхоза

Исполняющим обязанности генерального директора Одесского Национального академического театра оперы и балета назначен Николай КРИВОРУЧКО, до этого работавший в должности заместителя гендиректора учреждения по хозяйственной части.

Об этом УНИАН сообщили в Одесском областном управлении культуры.

Приказ министра культуры и туризма Украины Михаила КУЛИНЯКА Украины о назначении вступает в силу сегодня, 16 июня.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 12 июня, глава Минкульттуризма М.КУЛИНЯК провел встречу с коллективом Одесской оперы, на которой объявил об освобождении от должности и. о. гендиректора этого учреждения Анатолия ДУДЫ.

Как заявил М.КУЛИНЯК после встречи, на которую не допустили журналистов, «в министерстве сейчас рассматривают ряд кандидатур на пост директора Одесской оперы». М.КУЛИНЯК не исключил, что руководителем театра будет назначен специалист из другого города. И пообещал представить его одесситам лично «в ходе следующего визита в Одессу - в конце июня или в начале следующего театрального сезона».

В свою очередь, А.ДУДА уточнил, что подал заявление об увольнении «в связи с невозможностью и нежеланием сотрудничать с заместителем гендиректора театра Светланой ХОЛДЕНКО».

Напомним, недавно было обнародовано совместное заявление А.ДУДЫ и художественного руководителя театра Алексея БОТВИНОВА, в котором авторы призывали руководство ведомства и страны «занять жесткую позицию и навести порядок» в Одесской опере. «Мы не можем двигаться вперед, поскольку нам самим не под силу разрешить конфликт с «темными силами» в театре», - констатировали они.

Поводом стало требование С.ХОЛДЕНКО и дирижера театра Александра САМУИЛЭ заменить накануне премьеры оперы Джакомо Пуччини «Турандот» основной актерский состав, занятый в спектакле. Более того, замгендиректора запретила допускать художественного руководителя и известного немецкого режиссера – постановщика спектакля Кристиана фон ГЕТЦА в здание театра. Назвав возникшую ситуацию «саботажем», худрук театра А.БОТВИНОВ заявил, что с учетом этого снимает с себя должностные обязанности.