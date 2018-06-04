Кто будет зарабатывать на шенгенских визах?

Только вот украинцы получили эдакую льготную процедуру получения европейских виз и льготную их оплату (УНИАН писалоб этом в конце ноября прошлого года), как вмешалась “третья сила” в лице индийской компании. И теперь украинцы за визы в Германию, Бельгию и Голландию будут платить больше, чем официально установлено.

Напомним, страны, которые входят в Шенгенскую зону, подняли стоимость въездных виз до 60 евро. Но Украина, Молдова и Россия получили, в виде исключения, цену в 35 евро – в соответствии с соглашениями об упрощении визового режима. Однако с 1 марта этого года консульства Нидерландов и Бельгии, и с 16 февраля – консульский отдел посольства Германии в Украине перешли на единый режим оформления въездных документов. Теперь к консульствам этих стран не будут стоять длиннющие очереди. Теперь они выстроятся лишь к одному офису – по адресу: Киев, ул. Федорова, 1.

Там, в свежеотремонтированном помещении в жилом доме расположилось украинское представительство индийской компании "Visa Facilitation Services»(VFS). VFS – это такой себе посредник, на которого консульские отделы решили возложить свои обязанности по приему документов, необходимых для оформления виз.

“Мы исходим из того, что новая система назначения даты собеседования является более быстрой, более удобной и дешевой услугой, чем личная поездка в Киев ради выяснения даты собеседования или привлечения с этой целью туристического бюро, - сообщил УНИАН Первый секретарь Посольства Федеральной Республики Германия, руководитель отдела прессы, протокола и работы с общественностью Марко Наоки Линс. - Одновременно новая система назначения дат собеседования позволяет заявителям определиться со временем собеседования сроком до трех месяцев заранее, что посольство до сих пор не имело возможности делать. Централизация системы назначения дат собеседования для получения визы призвана предотвратить возникновение длинных очередей перед Посольством, которые, как показывает прошлый опыт, с удовольствием использовались сомнительными структурами с целью наживы.”

«Количество жителей Украины и Молдовы, что посещают Посольство, в последние годы резко выросло. Мы ожидаем сохранения этой тенденции в ближайшие годы», - таково пояснение консульства Нидерландов. Следовательно, сообщает голландское консульство, «с целью сокращения времени ожидания и улучшения обслуживания Нидерланды поручили международной компании VFS открыть новый Центр оформления документов (ЦОД) для получения виз в Киеве».

Итальянское и французское представительства, вероятно, вскоре присоединятся к клиентам этой компании в Украине. “Мы оставляем украинцам открытой возможность обращаться непосредственно в посольство, но мы хотим вывести за пределы посольства эти службы с тем, чтобы позволить украинцам сократить срок ожидания”, – сообщил на пресс-конференции посол Франции в Украине Жан-Поль Везиан. Он объяснил, что, выдавая до 50 тысяч виз в год, посольство имеет огромные трудности с их оформлением, тогда как люди вынуждены ожидать визу по нескольку недель, в некоторых случаях – до 10 недель.

Центр оформления документов корреспонденту УНИАН долго искать не пришлось. Он находится в центре города, близко от метро. Ни на улице, ни внутри никаких очередей. Странно... К немецкому консульству даже не подойдешь через толпу. А здесь...

Оказалось, Германию ЦОД обслуживает лишь в части записи граждан на собеседование. Этот момент также уточнил Марко Наоки Линс: “Посольство Федеральной Республики Германия приняло решение привлечь фирму VFS исключительно к сфере назначения дат собеседования. Последующее расширение сферы ее деятельности теперь не предусматривается”.

Потому здесь и «немецких» окошек нет. «Голландские» и «бельгийские» уже есть (с соответствующими флажками на стекле)...

Собственно, половина из окошек зала, вроде кассовых, пока еще пусты. Из 14 работают лишь 6. Остальные – на перспективу. За окошками сидят девушки славянской внешности. Их коллеги-индуски, бегают туда-сюда и, похоже, присматривают за работой.

В вестибюле (он же – зал ожидания) стоит автомат, который выдает талончик с порядковым номером, – для порядка в очереди. В другом уголке – бесплатный для посетителей копировальный аппарат. Чистота, порядок.

И персонал не по-нашему вежлив. Подхожу к окошкам. «У вас есть номер?», – вдруг слышу над ухом. Молодой мужчина пытается угадать, в какую страну я собрался. “И в Бельгию, и в Голландию, говорю”. Мне предложили записаться в очередь.

Нет, говорю, лучше позовите директора. Просматриваю информацию для посетителей. Оказывается, услуги по сбору документов и подаче анкет стоят не так дешево. В 170 гривен оценены услуги фирмы плюс 40 гривен – за почтовую пересылку документов. 30 гривен стоит запись на прием в немецкое консульство.

В целом выходит приблизительно 32 евро – почти стоимость шенгенской визы. Понятно, консульский сбор – 35 евро – никуда не исчез. Следовательно, полная стоимость визы в Шенген для украинца стала дороже, чем для жителей других стран, где она составляет 60 евро.

Ко мне вышел услужливый молодой мужчина, спросил, чем может помочь. Я сначала принял его за дежурного клерка. Тот представился Антоном, директором украинского представительства VFS.

Интересуюсь, как проходит первый рабочий день. Антон Борисенко жалуется, что тяжело, ничего не успевает, даже нет времени пообщаться. Пытаюсь уточнить, откуда растут ноги компании –действительно ли она индийская. Понимаете, - будто выкручивается Антон, - компания транснациональная и работает на нескольких континентах, и корней у нее нет. Как не имеет, - говорю, если Кока-кола, например, тоже во всем мире работает, но где родина ее, всем известно. “Ну.... Я не знаю...”

А почему же тогда индусы по залу бегают?

– Персонал у нас украинский, – говорит Антон, – а индусы... выходцы из Индии – лишь дают советы и контролируют качество услуг.

Антон быстро растворился в служебном коридоре, сославшись на кучу дел, больше мы его не видели. Да и не смогли даже услышать, потому что телефон Центра оформления документов (521-24-57, попробуйте проверить) на следующий день уже не отвечал.

Фирма с индийскими “консультантами”, привидением-директором украинского представительства и странной историей возникновения в Киеве могла бы остаться загадкой.

Тем более, что поиски в Интернете не дали полной картины. Интересно, что индийские оформители виз даже не завели Интернет-представительства. Первое, что удалось найти под аббревиатурой “VFS” – расшифровку “Volvo Financial Services”. Ну, думаю, здесь уже “леваком” пахнет. Но с чего бы европейские представительства – все как один – стали бы доверять никому не известным индусам? Собственно, индийское происхождение компании удалось подтвердить исключительно Интернет-публикациями.

Оказалось, VFS входит в группу «Kuoni». Швейцарская туристическая компания «Kuoni Travel Group» была создана свыше 100 лет тому назад и сегодня считается крупнейшей в мире. Не в последнюю очередь – благодаря широкой сети по всем мире и дочерним компаниям, которые занимаются организацией путешествий, деловых поездок, корпоративных и торжественных мероприятий. Также – как мы уже знаем – и сбором документов для представления в консульские отделы. Этим она занимается в 18 странах, работая более чем с 46 консульствами разных стран. Этим, утверждают иностранные представительства в Украине, они и руководствовались, избирая себе посредника для работы с заявителями. Немец Марко Наоки Линс подтвердил это: “Фирма VFS сотрудничает на протяжении длительного времени с нашими посольствами в консульствах Индии, Шри Ланки и Ганы. Но также с дипломатическими представительствами других стран в этих странах (Великобритании, США). Учитывая опыт сотрудничества с этим партнером посольство приняло решение выделить процедуру назначения дат собеседования в отдельный процесс. Рассматривались разные кандидаты, среди которых была избрана фирма VFS.”

Интересным оказался опыт деятельности в России, где компания работает уже больше года. Планировалось, что она откроет представительства в больших городах РФ, чтобы гражданам не приходилось ехать из Владивостока в Москву, Санкт-Петербург или Екатеринбург для представления анкет. Но посредники по оформлению виз “заморачиваться” не стали – наладили сотрудничество с небольшим московским турагентством, что имеет представительства в 16 российских городах. Такая ситуация в первую очередь не понравилась другим турагентствам, вынужденным подавать документы через своего конкурента. Также туроператоры восприняли ситуацию как попытку монополизировать направление. И есть на то основания – клиенты любой коммерческой структуры имеют право выбирать, куда нести свои документы.

Другой вопрос – как и в украинском варианте – относительно конечной стоимости визы. Скажем, британская виза подорожала для россиян на 30 долларов и составляет 120 дол. Такая сумма отпугивает достаточно большое количество студентов, которые стремятся попасть на туманный Альбион на учебу и потенциальных туристов.

Мы попробовали узнать, не нарушает ли деятельность VFS в Украине украинское антимонопольное законодательство. Правда, Антимонопольный комитет не смог проанализировать ситуацию. Пресс-служба АМК лишь выдала вот такой короткий комментарий: «АМКУ не получал жалоб по поводу предоставления представительских услуг по оформлению виз. Если же мы получим такие обращения с конкретными фактами, которые будут свидетельствовать о признаках нарушения конкурентного законодательства, АМКУ исследует этот вопрос в установленном порядке».

Осмелюсь допустить: вряд ли индусы будут тратиться на открытие представительств по всей Украине. А потому, если не будут осторожнее, чем в российском варианте, жалобы в АМК таки поступят.

Зависли еще несколько вопросов.

Количество желающих отбыть в Бельгию и Голландию украинцев не так уж велико. Но если холл Центра оформления документов заполнится претендентами на итальянские и французские визы, 14 операторов центра будут брать измором несколько тысяч посетителей в день. Лишь немецкое консульство в прошлом году получило 137 тысяч обращений украинцев с просьбой о предоставлении визы. И только за январь этого года оно выдало больше 8 тысяч виз. Правда, здесь индусам немного не подфартило - немцы не собираются переходить на другой режим работы. Но, даже, платя по 35 гривен за запись на собеседование в немецком консульстве, украинцы (если брать прошлогоднюю статистику), в этом году могут выложить 4,79 млн. гривен.

А каждый из посетителей других консульств должен заплатить около 32 евро, причем за достаточно мелкую услугу. То есть речь идет о довольно привлекательном ломте рынка. И этот визовый пирог обязательно кто-то захочет получить. А потому возможные претенденты пойдут на захват через признание VFS монополистом. Тогда уже будут делить между собой.

Но до того очереди в ЦОД по длине могут догнать те, что пугают своим видом возле немецкого консульства. А на претендентах на выезд в Германию давно зарабатывают немалые средства. Следовательно, с VFS может произойти следующее: индийская компания лишит заработка десятки подпольных агентств, которые кормятся на “немецких” очередях. И забрать себе эти средства, поскольку вполне прогнозируемо могут возникнуть две очереди: бесплатная и короткая.

Дмитрий Стаховский