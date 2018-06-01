О чем, собственно, Ющенко договорился с ЕС

В прошлую пятницу Украина и Евросоюз парафировали соглашение об упрощении визового режима. Этот документ предусматривает, что украинские граждане смогут получать многократные долгосрочные визы на 5 лет. И уже стоимостью не 44, а 35 евро. Также в соглашении речь идет о том, что решение о выдаче или отказ в выдаче визы будут приниматься на протяжении 10 дней, будет уменьшено количество документов, необходимых для оформления визы. Кроме того, предусмотрены упрощенные критерии для выдачи многократных виз для многих групп людей, в частности близких родственников граждан ЕС, водителей грузовиков, бизнесменов, студентов, журналистов и членов официальных делегаций. Бесплатные визы будут выдаваться близким родственникам граждан ЕС, студентам, инвалидам, журналистам и пенсионерам. А владельцы дипломатических паспортов смогут посещать страны Шенгенской зоны без визы.

Слева направо: Президент Украины Виктор Ющенко, председатель Европейского Совета, премьер-министр Финляндии Матти Ванханен и Президент Европейской комиссии Жозе Мануель Баррозу

В обмен на такие блага Евросоюз подсунул для ратификации соглашение о так называемой реадмисии. Она устанавливает четкие критерии: когда и как возвращать лиц, которые незаконно проживают на территории стран-членов ЕС в Украину.

Президент Европейской Комиссии Жозе Баррозу одобрил такую украинско-европейскую договоренность: “Я очень доволен соглашением об упрощении визового режима и реадмисии, это будет означать, что украинцы отныне смогут более свободно и легче путешествовать в Европу, в то время, как будут увеличены усилия относительно прекращения нелегальной миграции”.

Наверное, одобрят ее и украинцы. Правда, судя по всему, почувствуют последствия благосклонности Европы еще нескоро.

Алексей Коломиец, исполнительный директор Центра "Украина – Европейский выбор” говорит, что это, безусловно, положительный шаг со стороны Европейской комиссии. Но, напоминает, состоялось лишь парафирование соглашения. “А в дальнейшем будут проходить процедуры, которые могут занять 12–18 месяцев," – говорит он. “Это – общая ратификация двух документов – об упрощении визового режима и о реадмисии. Есть вероятность того, что по подписанию второго документа могут возникнуть споры в Верховной Раде. Заблокировать его принятие может любая политическая сила – есть такие опасения, поскольку вопрос достаточно скрупулезен. А если это будет уложено на политическую почву, ратификационный процесс станет еще тяжелее”.

Относительно ратификации в парламентах всех стран ЕС, вряд ли возможно отклонение этих соглашений.

Но если в ВР возникнут проблемы с ратификацией соглашения о реадмисии, реакция ЕС будет мгновенной. Европейский Совет использует полномочия, чтобы вынести свои замечания и предложения на рассмотрение Еврокомиссии”. Тогда для обычного украинца Европа может стать еще дальше.

И все же Алексей Коломиец надеется на лучшее развитие событий и прогнозирует, что стоит рассчитывать условия получения европейских виз, очерченные в соглашении, которые будут действовать ориентировочно через год. Он считает, что “это решение ЕС – сугубо технический вопрос. Фактически Украина пошла традиционным, но экстенсивным путем стран, которые позже присоединялись к ЕС и которые затрагивали вопрос об упрощении визового режима. Как один из примеров – Польша. Это такая себе маленькая, но приятная техническая победа Украины”.

Относительно “победы” с ним согласен и директор международных программ Центра им. Разумкова Валерий Чалый. Он говорит, что “парафирование соглашения об упрощении процедуры оформления виз для граждан Украины – первый шаг для того, чтобы в будущем достичь отмены виз для украинцев со стороны ЕС. Это проявление того, что Евросоюз, хотя и не готовый принять Украину, все же понимает, что Европа и Украина сближаются, а наше сотрудничество и в самом деле развивается. Это также ответ на отмену украинской стороной виз для граждан Евросоюза, а с другой стороны – понимание, что нельзя создавать дополнительные барьеры для обмена людей, их контактов. Это лишь начало пути”.

Эксперт считает важным, что появятся долгосрочные – 5-летние визы и для определенных категорий отменится плата за них.

Постоянные сетования украинцев вызывали разные требования консульств стран ЕС к перечню документов, сроков и процедуры оформления. Особенно наши граждане жаловались на немотивированные отказы в предоставлении визы.

В соответствии с соглашением консульства будут иметь10 дней для рассмотрения заявки, в отдельных случаях – 30 дней. И если будут отказы, они будут мотивированы. Унифицируется процедура в консульствах разных стран.

“Возможно, парафируя это соглашение, обе стороны имеют целью последующее упрощение визового режима в будущем, – допускает Валерий Чалый. – Насколько близкое это будущее – зависит от сотрудничества Украины и ЕС в сфере юстиции и внутренних дел. Ведь упрощение визового режима должно соединяться с соответствующими внутренними изменениями в Украине относительно недопущения нелегального выезда ее граждан из территории страны. Важно, чтобы была гарантия, что граждане, которые выезжают в страны ЕС, имели конкретные цели и не собирались там оставаться. Сегодня сложность отмены виз заключается именно в этом. Нужно создавать условия для уменьшения нелегалов и усовершенствовать нашу паспортную систему, регистрацию и тому подобное. Говорить же об отмене европейских виз для украинцев – еще слишком рано. Но мы ожидаем на более решительные шаги со стороны ЕС. В дальнейшем благоприятный визовый режим должен распространяться на всех граждан Украины, а не только на отдельные категории”.

Дмитрий Стаховский