Журналисты ТСН жалуются на цензуру - Герман едет разбираться

Журналисты программы ТСН телеканала «1+1» заявляют о введении цензуры на телеканале.

Об этом говорится в открытом письме журналистов, распространенном сегодня, сообщает “Украинская правда”.

По словам журналистов ТСН, "нам запретили освещать определенные темы и события. Наши сюжеты, в которых присутствует критика действующей власти, по политическим соображениям снимают с эфира”. “Окончательное решение о выходе материала в эфир принимается не редактором выпуска, и даже не шеф-редактором ТСН, а гендиректором 1+1", - отмечается в обращении.

Журналисты отмечают, что последней каплей стал итоговый выпуск ТСН, вышедший в эфир 2 мая этого года, в котором "материалы о политическом противостоянии в ВР превратились в классические примеры информационного киллерства".

"Сразу заметим, что мы не выступаем защитниками, симпатиками или сторонниками оппозиции. Свои политические симпатии журналист оставляет за пределами своих сюжетов. Однако мы считаем, что каждая из сторон имеет право на равных донести свою позицию зрителю", - отмечается в документе.

В то же время журналисты отмечают, что "смелая попытка коллеги, Мирослава ОТКОВИЧА, поднять проблему цензуры обернулась обвинениями в заангажированности, дилетантстве и непрофессионализме со стороны заместителя главы Администрации Президента".

"Мы не хотим быть наймитами и пропагандистами. Для нас свобода слова не пустые звуки, а фундамент профессии. Именно поэтому мы заявляем о категорическом несогласии с давлением на свободу слова", - отмечается в обращении.

"Мы требуем немедленно прекратить ручное управление ТСН. Мы требуем прекратить позорную практику введения «директив», «ценных указаний» и запрещения тех или других тем. Мы требуем вернуть в ТСН базовые принципы журналистики: объективность, сбалансированность и равноудаленность от политических сил", - отмечают журналисты.

Они подчеркивают, что в случае игнорирования их требований, будут рассматривать возможность проведения однодневной предупредительной забастовки.

"Кроме того, с сегодняшнего мы будем обнародовать все известные нам факты цензуры", - предупреждают журналисты.

"Мы обращаемся ко всем нашим коллегам. Знаем, что не мы одни оказались под давлением цензуры. Знаем, как тяжело сейчас предпринять этот первый шаг. В 2004-м мы нашли в себе силы. Перебороли страх. Каждый свой. И сказали цензуре "НЕТ"... Призываем Вас объединиться и вместе защитить честь нашей профессии", - призывают журналисты.

В свою очередь Киевский независимый медиа-профсоюз выразил солидарность с коллективом телевизионной службы новостей „1+1” и заявил о готовности оказать им юридическую и организационную поддержку.

“Мы предостерегаем владельцев и администрацию телеканала „1+1” от репрессий против мужественных журналистов. В противном случае протесты наших коллег в Украине могут приобрести массовый характер”, - говорится в переданном УНИАН заявлении профсоюза.

В то же время генеральный директор группы “1+1” Александр ТКАЧЕНКО опровергает факты давления и проявления цензуры в ТСН.

"К счастью, большинство авторов этого письма вряд ли когда-то сталкивались с проявлениями цензуры в реальной жизни", - сказал А.ТКАЧЕНКО в комментарии “УП”.

"Другое дело, что в связи с изменением политической обстановки в стране многие начинают путать собственные политические симпатии с базовыми принципами журналистики. Но этот вопрос уже не имеет никакого отношения к редакционной политике", - сказал он.

Вместе с тем сегодня с журналистами телеканала «1+1» намерена встретиться заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН, сообщил УНИАН руководитель Главного управления по вопросам коммуникаций Администрации Президента Олег КОШЕЛЕВ. По его словам, встреча должна состояться сегодня в 20.20 после выпуска ТСН.