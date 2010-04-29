Депутат от ПР предлагает отменить квоты украинским музыкантам

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предусматривается отмена обязательного предоставления 50% радиоэфира музыке украинских авторов или исполнителей.

Как сообщается на сайте ВР, автором соответствующего законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" является народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО.

По ее мнению, действующая редакция закона противоречит Европейской Конвенции о трансграничном телевидении, которая гласит, что телерадиовещатель должен предусматривать для европейских произведений большую часть часов трансляции.

При этом Е.БОНДАРЕНКО обращает внимание, что в международных правовых экспертизах действующего закона отмечалось, что "музыкальные произведения украинских авторов или исполнителей" относятся к категории "европейские произведения", поэтому на них не могут быть установлены отдельные квоты.

В связи с этим автор законопроекта предлагает изъять из статей 9 и 28 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" требование относительно соблюдения телерадиоорганизациями отдельных квот на распространение музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей, а также требование к содержанию программных концепций телерадиоорганизаций относительно доли распространения музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей в еженедельном объеме вещания.

Е.БОНДАРЕНКО считает, что принятие этих изменений «приведет к повышению уровня плюрализма аудиовизуальных СМИ в Украине путем внесения разнообразия в программы украинских телерадиоорганизаций».

Как сообщал УНИАН, этот законопроект уже раскритиковала заместитель главы Администрации Президента Украины, секретарь Общественного гуманитарного совета Анна ГЕРМАН.

Она убеждена, что необходимо очень серьезно отнестись к перспективе такой инициативы. «Если мы исключим эту норму для украинских исполнителей, то мы поставим преграды для развития и пропаганды украинской музыки и исполнителей», - заявила А.ГЕРМАН.

Она также выразила сомнение, что такая идея должна быть реализована.

«Я думаю, что она не ко времени и является ненужной», - отметила политик.

По убеждению А.ГЕРМАН, «пропаганда и утверждение украинской музыки и украинских исполнителей нуждается в усиленной государственной поддержке».