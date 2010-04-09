На последнем договоре Нафтогаза с Газпромом выиграют Россия и Европа?

Информация об увеличении объемов импорта российского природного газа в 2010 году с 33,7 до 36,5 млрд. куб. м без сообщения об уменьшении его цены либо неполная, либо свидетельствует об ухудшении условий контракта.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«В контрактах от 19 января 2009 года есть, по меньшей мере, 2 критически опасных положения для Украины, которые требуют изменений: несправедливо высокая цена на газ и слишком большие объемы обязательного импорта – 52 млрд. кубометров на 2010 – 2019 гг. Второе требование было частично откорректировано в конце 2009 года – объем импорта на 2010 год был сокращен до 27 млрд. кубометров, что смягчало финансовые проблемы НАК «Нафтогаз Украины» и, в то же время, создавало угрозу срыва поставок и транзита газа в следующий осенне-зимний период из-за критически малого запаса его в ПХГ на конец 2010 года: 11 – 16 млрд. при оптимальном объеме 20 – 24 млрд.», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Для урегулирования ситуации с контрактами, по мнению эксперта, необходимо в первую очередь добиться снижения до справедливой цены на газ в 2010 году, к примеру, до 200 – 220 долл. США за 1000 куб. м, и оптимизировать объем обязательного импорта на весь период. С учетом этого должен быть пересмотрен баланс газа на 2010 год.

«Такие условия гарантировали бы надежность снабжения, транзита и сбыта газа, а, следовательно, были бы приемлемыми для всех сторон: Украины, европейских потребителей, транзитеров и РФ – поставщика», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что увеличение объема закупки газа до 36,5 млрд. куб. м без снижения цены «безусловно, успокоило бы европейских потребителей (за исключением украинских)», поскольку при этом увеличиваются гарантии надежного получения газа европейскими странами. «Выиграла бы и российская сторона – получив на 3 млрд. долл. США больше прибыли. А Украина проиграла бы, поскольку прогнозный дефицит «Нафтогаза» на 2010 год вырос бы с 3,5 млрд. долл. США, по теперешним оценкам, до 6,5 млрд. долл. Следовательно, вряд ли нынешние руководители отрасли могли согласиться на такие однобокие невыгодные изменения газовых контрактов», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля т.г. НАК "Нафтогаз Украины" и ЗАО "Газпром" договорились об увеличении объема закупки газа Украиной в текущем году с 33,75 до 36,5 млрд. куб. м.

25 марта т.г. в Москве в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что цена российского газа для Украины будет зависеть также от объемов его закупки.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта:

- купли-продажи на период с 2009 по 2019 год;

- об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа от 19 января 2009 года, в соответствии с которыми, годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м.