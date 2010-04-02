В Киеве в параде на День Победы примут участие российские военные

В Киеве в параде на День Победы вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины примут участие российские военные.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, в целом в столице в параде войск 9 мая примут участие свыше чем 2,5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований Украины.

Как сообщил УНИАН источник в Минобороны, предусматривается, что в параде примет участие около 70 российских военнослужащих. Кроме того, планируется, что украинские военнослужащие также примут участие в военном параде ко Дню Победы на Красной площади в Москве.

В целом в День Победы почти 6,5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил и других воинскиз формирований Украины примут участие в парадах войск в городах-героях Киев, Севастополь, Одесса и Керчь. Еще почти 2 тысячи военнослужащих будут привлечены к обеспечению проведения парадов войск.

Это предусмотрено приказом министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ “О подготовке и проведении торжеств, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг”. В соответствии с этим приказом, 9 мая в 10.00 в городах-героях Киеве, Севастополе, Одессе и Керчи начнутся парады войск.

По состоянию на сегодня, 2 апреля, продолжается процесс тренировки определенных парадных расчетов в местах постоянной дислокации.

В Киеве ко Дню Победы запланировано провести несколько совместных репетиций парада войск в пешем строю на взлетно-посадочной полосе аэродрома Киевского государственного авиационного завода “Авиант” и две генеральные репетиции всего парадного расчета на улице Крещатик.