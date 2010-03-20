В Харькове начался X Международный конкурс юных пианистов Владимира КРАЙНЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие конкурса состоялось вечером 19 марта в Харьковском академическом театре оперы и балета имени Лисенко (ХАТОБ). В концерте приняли участие обладатели Гран-при и первых премий предыдущих конкурсов.

Прослушивание первого, второго и третьего туров, которое продлится до 28 марта, началось в субботу в большом зале Харьковской средней специализированной музыкальной школы-интерната.

В этом году в конкурсе принимают участие 52 молодых исполнителя – 27 в младшей группе (до 13 лет) и 25 в старшей (до 17 лет) из 9 стран - Украины, России, Венгрии, Беларуси, Молдовы, Китая, Кореи, Японии, Германии.

Харьковскую область представят 8 участников – 6 школьников и 2 студента музыкального училища. Гран-при конкурса в старшей группе будет составлять 2500 евро, в младшей – 1500 евро.

Жюри конкурса возглавляет народный артист СССР и Украины, профессор Ганноверской высшей школы музыки и театра В.КРАЙНЕВ.

Торжественное закрытие конкурса состоится 29 марта, 30 марта в Киеве состоится концерт лауреатов конкурса в Колонном зале Национальной филармонии Украины, а 1 апреля - в Концертном зале Дома Музыки (г. Москва). Лауреаты конкурса также выступят с концертами в других странах мира.