Оговорки Азарова и его подопечных в свете статистики

При премьерстве Тимошенко статистике была отведена роль затюканной падчерицы... Дает о себе знать еще оппозиционная риторика, от которой тяжело отвыкнуть немногочисленным экономистам азаровского призыва...

Падчерица правительства Тимошенко

При премьерстве Тимошенко экономической статистике в целом, и статистике публичных финансов в частности, была отведена роль затюканной падчерицы. Ей заткнули рот апрельским 2009 года распоряжением правительства с грифом «для служебного пользования», которым соответствующие статистические данные могли обнародоваться исключительно с разрешения премьер-министра или первого вице-премьера. Какие именно формулировки содержались в конфиденциальном распоряжении, общественность узнает вскоре, когда данный документ будет рассекречен правительством Азарова.

Главным и единственным глашатаем и интерпретатором официальной экономической статистики в Украине была Юлия Владимировна, которая упрямо твердила, что экономическая динамика должна измеряться сопоставлением месяца к предыдущему месяцу, а не год к году. Тимошенко это было выгодно, поскольку месяц к месяцу экономика демонстрировала хилый рост – каким бы рахитическим он не был. Это все же лучше, чем при всем народе признать 15 процентов потери экономики за год.

Акцентировали на бесперебойности пенсионных выплат, однако при этом скрывали, каков в действительности дефицит Пенсионного фонда. Так же нам приказывали гордиться тем, что своевременно платим Газпрому за газ, при этом замалчивая дефицит Нафтогаза.

Когда на одном из осенних ток-шоу журналист попросил премьера передать его изданию статистические отчеты, Тимошенко посоветовала ему посетить официальные сайты. Однако на сайтах Минфина или Госказначейства найти что-то, кроме стерильных, выхолощенных пресс-релизов и оценок дефицита бюджета, претерпевших глубокое хирургическое вмешательство, - невозможно.

Кто больший «фантаст» - Тимошенко или МВФ?

Именно вариации на тему дефицита бюджета 2009 года стали хитом статистического шоу. Тимошенко так и не признала, что прошлогодний дефицит бюджета превысил 10 процентов ВВП. Даже на своей прощальной пресс-конференции как и.о. премьера 11 марта она настаивала на том, что бюджетный дефицит в прошлом году составлял 2,18 процента ВВП.

«Вы знаете, что объявлялись фантастические дефициты бюджета... Наш дефицит бюджета высчитывается по Бюджетному кодексу и законодательству Украины. У нас план дефицита – 2,96% ВВП. Мы вышли на плановый дефицит 2,18%. Другими словами, мы настолько четко вели бюджетную политику, что не допустили не только увеличения планового дефицита, а дефицит оказался ниже, чем мы планировали», - сказала она.

На то время уже по меньшей мере месяц «бюджетной фантастикой», как ее охарактеризовала Ю.В., занимались едва ли не все – от «Уолл Стрит Джорнал», которая подсчитала бюджетный дефицит Украины в 12 процентов ВВП, до 20 процентов от Пинзеника (Виктор Михайлович внес в определение объема дефицита бюджета также многомиллиардные гарантии, предоставленные правительством Тимошенко).

Держали паузу разве что международные финансовые организации – Всемирный банк и МВФ, - наверное, не столько подбивая баланс 2009 года, сколько не желая своими комментариями подливать масла в процесс становления нового правительства.

И только сейчас МВФ устами своего представителя в Украине расставил точки над «і».По словам Макса Альера, «Международный валютный фонд оценивает дефицит государственных финансов Украины по итогам 2009 года на уровне 11,5% ВВП. И в этот показатель включен дефицит государственного бюджета Украины на уровне 6,5% ВВП, дефицит НАК «Нафтогаз Украины» – 2,5% ВВП и объем средств, использованных для докапитализации коммерческих банков, – 2,5% ВВП».

Так какой же показатель дефицита более «фантастический» - 2,18% ВВП по версии Тимошенко или 11,5% (в пять раз выше) по подсчетам МВФ, – каждый из нас может решать сам. При этом лишь стоит напомнить, что для МВФ статистика – не падчерица, а священная корова. Практика показывает, что МВФ не спешит с бнародованием официальных цифр, однако если они уже становятся достоянием общественности – это значит, что они выверены и отчеканены в официальных отчетах.

Однако едва новая власть перетянула статистику в свои объятия, как случился конфуз, и не один. Очевидно, дает о себе знать еще оппозиционная риторика, от которой тяжело отвыкнуть немногочисленным экономистам азаровского призыва.

Так сколько на самом деле будем платить по государственному долгу?

Оговорка Азарова о том, что «объемы выплат по ВНУТРЕННИМ обязательствам правительства за девять месяцев 2010 года, которые остались, составляют 44 млрд. грн.», возможно, и не поразила неспециалистов, поскольку украинец уже привык к тому, что долги его государства измеряются миллиардами, однако заставила аналитиков спешно перечислять свои долговые прогнозы на текущих год.

Как не считай, а 44 миллиарда по только лишь внутренним обязательствам не выходит. Собственно внутренних, по действующим соглашениям, набирается 23,5 млрд.: 13 млрд. – погашения основной суммы долга и 10,5 млрд. – выплаты по процентам. Если 44 млрд. грн., то эта цифра предусматривает выплаты как по внутренним, так и по внешним обязательствам, да еще и долги Укравтодора. Поэтому премьер должен был бы тщательным образом подбирать слова и говорить обо всех совокупных долговых обязательствах правительства, срок оплаты которых наступает в 2010 году.

Госдолг, выросший втрое

Однако еще больший резонанс приобрело высказывание не Азарова, а его пресс-секретаряВиталия Лукъяненко, который на брифинге в Кабмине заявил, что «на сегодня общий ГОСУДАРСТВЕННЫЙ долг Украины, включая гарантированный, составляет 93,5% ВВП». Поскольку, благодаря неуклюжести спикера, суверенный долг Украины в мгновение ока вырос втрое (в действительности он составляет 33 процента ВВП), то это вызвало маленькое цунами в инвестиционной и аналитической среде. Как бы то ни было, а 17 марта у Департамента госдолга Минфина не было другой работы, как отвечать на телефонные звонки взволнованных инвесторов, а вице-премьер Сергей Тигипко был вынужден отреагировать, уточнив – речь идет о совокупном внешнем долге, включительно с корпоративными обязательствами.

На этом фоне сравнительно незаметной осталась оговорка министра финансов Федора Ярошенко о том, что «дефицит Пенсионного фонда на КОНЕЦ ПЕРВОГО КВАРТАЛА составляет 30 млрд. грн.». Конечно, в действительности речь шла о дефиците ПФ по итогам 2009 года, а в этом году в первом квартале разрыв между его собственными доходами и собственными обязательствами будет составлять около 7-8 миллиардов гривен. Что тоже лишний раз свидетельствует о бесперспективности пенсионной системы в ее нынешнем виде.

Несмотря на ляпы Азарова и его санчопанс, статистика станет на некоторое время фавориткой этого правительства, ее будут сажать в президиум, вынув кляп изо рта.

И только вопрос времени, когда кляп, как и нынешние старые кадры, вернут на место, а статистику снова сделают прислугой правительства, которому, без сомнения, будет что скрывать и которое не избежит искушения это скрыть.

Станислав Голубенко