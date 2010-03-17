Белые киевские каштаны заменят мясо-красными

КО «Киевзеленстрой» планирует со временем заменить больные белые каштаны адаптированным к загрязненной окружающей среде каштаном мясо-красным. Об этом сообщил генеральный директор КО «Киевзеленстрой» Александр КОЗЛОВСКИЙ.

По информации сайта “Киевзеленстроя”, белые каштаны – символ нашей столицы – начали болеть и терять эстетичный вид из-за загазованности в городе. “Предупреждая эту проблему, «Киевзеленстроем» запланировано со временем заменить больные белые каштаны, особенно те «ветераны», которые достигли пятидесятилетнего возраста, адаптированным к загрязненной окружающей среде каштаном мясо-красным – деревом, менее чувствительным к загрязнению воздуха, которое цветет и растет даже в такой сложной атмосфере, как атмосфера возле переполненных киевских дорог”, - отметил гендиректор КО.

Кроме того, арсенал киевских зеленых насаждений будет пополняться кленами. Тополя высаживать не будут, поскольку у многих киевлян - аллергия на тополиный пух.

Ежегодно работники «Киевзеленстроя» высаживают 50-80 тысяч деревьев и 12 миллионов цветов.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября 2009 года муниципальная газета “Хрещатик” (№ 120) писала, что вскоре столичные каштаны пройдут курс лечения. Из почти 2 млн. символичных для столицы деревьев 70% заражены вредителями. По информации издания, популярный когда-то метод внешней обработки пестицидами признан опасным для здоровья киевлян. Поэтому препаратом не будут обрызгивать деревья, а будут вводить его в древесину. Соответствующие решения были приняты во время специального совещания в мэрии Киева, которую провел заместитель председателя КГГА Игорь ДОБРУЦКИЙ, писала газета.

"Ждать больше нельзя, каштаны нужно немедленно спасать. В настоящее время в столице насчитывается 1,5-2 миллиона каштанов. Однако семьдесят процентов из них заражены. Если не принять меры, символ Киева съедят вредители”, - отметил И.ДОБРУЦКИЙ.

По данным “Газеты по-киевски” (от 9 сентября 2009 г.), стоимость одной инъекции составляет 25-30 дол. Способ введения инъекций в ствол применяется в Польше, Венгрии, Франции.

В то же время решение по этому методу лечения должен был утвердить Киевсовет.