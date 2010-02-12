Довгий назвал популизмом сбор подписей для созыва Киевсовета

Заместитель киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ считает, что сбор подписей для созыва сессии Киевсовета – это «чистой воды популизм».

Об этом сообщает пресс-служба О.ДОВГОГО.

«В связи с необходимостью доработать пакет вопросов повестки дня на заседании президиума Киевсовета 9 февраля мной был инициирован перенос созыва сессии с 18 на 25 февраля. Это предложение было поддержано представителями всех без исключения депутатских фракций, в том числе представителей фракций БЮТ и Блока Кличко. Об этом свидетельствует соответствующая стенограмма», - отметил О.ДОВГИЙ, комментируя ситуацию с переносом сессии.

При этом секретарь Киевсовета выразил удивление заявлениями некоторых своих коллег, которые, принимая на заседании президиума одни решения, для прессы говорят противоположное. «Противоречие заявлений в СМИ представителей некоторых фракций с записями стенограммы заседания президиума свидетельствует о чистейшем популизме этих депутатов», - сказал он.

О.ДОВГИЙ отметил, что одним из его задач как секретаря Киевсовета является обеспечение максимальной эффективности работы представительского органа общины города Киева.

“Я считаю, что для созыва сессии Киевсовета не надо собирать подписи, ведь соответствующая подпись киевского городского председателя на распоряжении о созыве V сессии Киевсовета 25 февраля уже стоит», - заметил О.ДОВГИЙ.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля депутат от БЮТ в Киевсовете Сергей МЕЛЬНИК сообщил, что столичный БЮТ уже начал собирать подписи коллег в поддержку инициативы о проведении заседания по требованию трети депутатов.

При этом он заявил, что «перенос очередного заседания Киевского городского совета на 25 февраля имеет понятную политическую расцветку – команда городского председателя ЧЕРНОВЕЦКОГО ожидает объявления официальных результатов выборов Президента Украины».

По его предположению, заседание Киевсовета постоянно откладывается из-за того, что команда мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО «не смогла обеспечить Виктору ЯНУКОВИЧУ победу на выборах, обещанную по Киеву, и теперь существует вопрос по функционированию большинства ЧЕРНОВЕЦКОГО».