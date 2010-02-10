Чорновил: без Луценко милиция не решилась мешать "подвозу" в Донецке

Странная провокация вокруг полиграфкомбината “Украина” дала формальный толчок для снятия Луценко, - сказал народный депутат Украины Тарас Черновил корреспонденту УНИАН (см. "Каким образом Тимошенко не будет признавать Януковича Президентом").

Министра внутренних дел, "в сущности, устранили", после чего исчезла возможность контроля на Востоке Украины, где, по данным депутата, происходил так называемый “подвоз”, т.е. вмешательство в выборы, при котором совершается поквартирный обход и непроголосовавших граждан принуждают ехать на участки.

"Когда люди, подогнав автобус под дом, шли по квартирам со списком избирательной комиссии, стучали в двери к тем, кто не проголосовал, и очень упорно объясняли, что нужно срочно идти на избирательный участок", - пояснил Т.Чорновил.

"Только милиция могла это остановить. Останавливая эти автобусы, можно было отследить, кто, кроме людей, едущих голосовать, находится внутри, нет ли там активистов той же ПР, происходит ли специальная “обработка” избирателей, не вручают ли им какие-то деньги. Проведя несколько рейдов, такой “подвоз” можно было бы остановить.

А “подвоз” дал на Донбассе невероятное количество голосов. Думаю, порядка 20% удалось мобилизовать такими схемами.

Остановить это мог только Луценко персонально. Без него милиция на вмешательство не пошла", - заключил депутат.