Оплачиваете ли Вы услуги ЖКХ по новым тарифам? (фоторепортаж)

Повысив цены на услуги ЖКХ в 3,4 раза, мэрия сделала большую глупость: люди вообще перестали воспринимать платежные ведомости в качестве документа. УНИАН устроил своеобразный exit-pool на тему: оплачиваете ли Вы услуги ЖКХ по новым тарифам? Большинство ответов оказалось примерно такими: раньше платили, сейчас – нет.

Список Черновецкого. Из десяти киевлян по новым тарифам платит только один

Недавно заместитель киевского мэра Анатолий Голубченко заявил, что по новым тарифам за услуги ЖКХ за декабрь 2006-го расплатилось уже 53% жителей столицы. Эта цифра показалась нам, мягко говоря, несколько завышенной, ведь, как показывают личные наблюдения, большинство людей отказываются просто так прощаться со своими кровными.

За заявлением чиновника мы увидели желание спровоцировать увеличение оплаты по новым ценам, поэтому решили поступить так, как обычно делают на выборах те, кто считает их результаты сфальсифицированными. УНИАН провел своего рода exit-pool среди десяти человек на тему: оплачиваете ли Вы услуги ЖКХ по новым тарифам? Конечно, exit-pool не может считаться полноправной статистической работой, но все же кое-какую картину дает. Надо сказать, основное достоинство нашего опроса в том, что он не безликий - люди разъясняют свою позицию в открытую.

Евгений Николенко, адвокат Союза столичных адвокатов:

- Моим родителям, у которых я прописан в квартире в Днепровском районе и за которых оплачиваю услуги ЖКХ, пришел счет на триста сорок гривен. Раньше мы платили сто двадцать четыре (и это с учетом пятидесятипроцентных льгот: мой отец потерял здоровье в Чернобыле). То есть можно говорить о требовании увеличить плату более чем в два с половиной раза. До этого мы всегда платили исправно. Сейчас по новым тарифам не заплатили ни копейки, и платить не собираемся.

Александр Щегель, житель столицы:

- Я плачу по новым тарифам, потому что мы решили так на семейном совете. Исходили из тех соображений, что все равно когда-то надо будет платить. Заплатил что-то около трехсот гривен, точную цифру не назову.

Юрий Доруша, житель Подольского района

- Я не плачу, и в этом моя принципиальная позиция, так как не вижу, за что отдавать деньги. Мне пришла уже новая платежка, где указана сумма - около трехсот шестидесяти гривен, раньше было обычно сто тридцать. Я платить отказываюсь – так делать призывают многие депутаты горсовета. Лично у меня нет оснований не доверять им.

Анатолий Постоюк, житель Соломенского района:

- Не платил и не буду. Потому что я пенсионер, и не собираюсь отдавать половину своей пенсии: за декабрь у меня запросили 230 гривен, это в два с половиной раза больше, чем я платил раньше. Ко мне пришли работники ЖЭКа и попросили заплатить хотя бы по старым ценам. Я ответил: дайте мне квитанцию на эти старые цены. Ведь я законопослушный пенсионер, оплачивать буду по документам.

Валентина Еременко, пенсионерка:

- Мне пришла новая платежка с тарифами, что втрое больше прежних. Я решила подождать: может, что-то скостят. Платить, конечно, надо, но ведь не по таким тарифам.

Елена Лебедева, жительница Шевченковского района.

- Мне пришли новые платежные документы с ценами, почти в три раза большими, чем было до этого. Я еще не платила - для меня это слишком дорого. Поэтому собираюсь сейчас оформлять субсидию.

Елена Шиян, предприниматель:

- Люди не платят и правильно делают, потому что эти цифры нереальны. Мне тоже пришли уже новые платежки. Там цены выше раза в три прежних. Ну, я еще понимаю, были бы они за январь, но от нас требуют платить за декабрь. Не стала. Надеюсь, если эти тарифы не отменят, то хотя бы сделают перерасчет.

Константин Егоров, дизайнер:

- Я не плачу, потому что еще нет чет-кой ясности, насколько легитимны эти тарифы, ведь может еще все измени-ться. Поэтому, думаю, есть смысл подождать пока ситуация полностью не проясниться. Мне уже пришли новые платежные ведомости. В них тарифы повышены примерно в 2,7 раза. По этому платежу не заплатил ни копейки.

Дядя Миша, житель Дарницкого района:

- Я всегда делаю так: не плачу ЖЭКу, пока не накапливается долг около тысячи гривен. Потом мне приходит повестка в суд. Но до суда я обычно дело не довожу, выплачиваю долг. Не знаю, буду ли платить по новым тарифам, это зависит от того, хватит ли у меня денег.

Ольга Опрыщенко, полиграфист:

- Мне пришла новая платежная ведомость – двести сорок пять рублей шестьдесят пять копеек, раньше получалось так, что вместе со светом и с квартирой приходилось отдавать около ста пятидесяти рублей. Я заплатила за декабрь по старым тарифам - около девяноста рублей. Буду ли платить дальше, покажет время.

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В целом вышло, что из десяти человек по тарифам Черновецкого заплатил только один, еще одна жительница Киева признала старые цены. Остальные не дали ни копейки.

Недавно Леонид Михайлович заявил, что фамилии неплательщиков будут публиковаться, «и скоро вы таких людей узнаете». Мы решили помочь мэру.

Если Вы не платите по тарифам Черновецкого и не боитесь об этом публично заявить, то обращайтесь к нам. Как это сделать? Вы звоните по телефону: 278-60-59, спрашиваете Антона Зикору или Дмитрия Стаховского. Мы назначаем Вам встречу, Вы приходите в назначенное время в УНИАН по адресу: Крещатик, 4. Здесь Вас фотографируют и размещают портрет на нашем сайте в специальной рубрике «Список Черновецкого» с изложением Вашей позиции. Впрочем, если Вы платите, мы тоже с радостью готовы написать о Вас. УНИАН любит оригинальные решения...

Антон Зикора, Дмитрий Стаховский