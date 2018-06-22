Оттепель-2010: особняки в Конче-Заспе под угрозой?

Элитным особнякам в Конче-Заспе угрожает подтопление. Весной Украину может ожидать самое сильное наводнение за последние 10 лет - и, похоже, не обойдет она и столицу. Из-за застройки вдоль Днепра ниже Киева сужена заводь. Осокорки и Конча-Заспа – первые на пути весенней стихии. Если будет наводнение, воде будет некуда деваться, она поднимется выше, и тогда уже появляется угроза для Киева.

– Последнее мощное наводнение было в конце 60-х - начале 70-х. Тогда затопило вплоть до платформы Гидропарк. Я лично видел фотокарточки, – вспоминает директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. – Такое наводнение обычно повторяется раз в 35-40 лет. Если снег на протяжении февраля не растает, можно считать, что подобное произойдет опять. Зальет в основном те места, которые находятся в низинах и возле Днепра: Подол, Троещина, Левобережный, Русановка и многочисленные дачи, которые построены впритык к воде (Днепра – Авт.)

Нынешняя зима показалась щедрой на осадки. На смену мощным снегопадам в Украину пришли длительные морозы.

– Снега и льда этой зимой немного больше нормы. Но нюанс года в том, что держатся низкие температуры, – рассказывает заведующий лаборатории экобезопасности НАУ, доктор биологических наук Ярослав Мовчан. – Тот снег и лед, которые при нормальных условиях должны были бы таять и превращаться в воду на протяжении зимних и весенних месяцев, сходить в реки и моря, сейчас аккумулирован на земле. Вопрос в том, ккой будет весна. Если потепление будет скорым и высокие температуры быстро превратят снег и лед в воду, тогда реки просто не смогут взять всю эту воду и выйдут из берегов. Вот в чем проблема.

Экологи предупреждают: если в феврале снега добавится, а весной стремительно потеплеет, то следует ожидать серьезного наводнения. Но специалисты из главного “погодного бюро” с такими выводами не спешат.

– Сейчас нет оснований говорить о какой-то катастрофе, – рассказывает заведующий сектора подготовки информации Укргидрометцентра Екатерина Стецюра. – Нет того промерзания земли, какое было в 1996 году. А именно промерзание помогает воде сбежать в русло реки, а не поглотиться землей. Глубина промерзания увеличилась ненамного – до 40 см. Это не дает оснований говорить, что вода стремительно побежит в русло реки. Количество снега тоже меньше, чем было у 1996. Если у нас будут катаклизмы с дождями, и будет ранняя и быстрая весна, тогда уже будем смотреть. За последние 10 лет не было таких паводков, какие бы принесли вред. Были половодья на Закарпатье, в Карпатах. Но на равнинных реках наводнения от паводков не было. Снегозапасы уменьшились, что тоже делает невозможной катастрофу. Невзирая на то, что были паводки, почва не переувлажнена. Она должна была бы еще вобрать воду. Говорить о дальнейших прогнозах тяжело. Видите, как за один день может измениться. Вчера еще было по-зимнему, сегодня уже будто по-весеннему. А впереди весь февраль...

Мы поинтересовались, почему же тогда в печати активно распространяется информация, что наводнение-2010 будет самым сильным за последние 10 лет.

– В набат возможно забили потому, что не убран снег, но это совсем не то подтопление, что от реки, – заверяет Стецюра. – А весна для того существует, чтобы разливались реки.

По словам руководителя Украинского Гидрометцентра Николай Куйбиды, в зоне риска находятся Волынь и Полесье в целом, Юг Украины, богатый грунтовыми водами, и территории вдоль Днепра, особенно расположенные на левом берегу, потому что он ниже.

20 февраля в Укргидрометцентре будут готовы фактические расчеты, составлены прогнозы по рекам, и тогда специалисты уже точно смогут сказать, где какой уровень воды ожидать и каким участкам угрожает подтопление.

А пока специалисты высчитывают, откуда ожидать наводнения, некоторые украинские города уже страдают от нашествия воды. Резкая оттепель и ливни превратили улицы Мариуполя на Донбасе в непроходимые озера.

Вероятность наводнения повышают и сами украинцы, которые, пренебрегая запретами, строят свои дома “поближе к воде”, непосредственно в водоохранных зонах.

– Не просто так эти защитные полосы вводились. Посмотрите на древние села на Десне. Они расположены довольно далеко от реки. Люди всегда строились поодаль, чтобы их не затопило во время наводнения, хотя оно далеко не каждый год бывает. А теперь нынешних владельцев домов на берегах затопит, а затем они у государства еще будут просить возмещения, потому что понесли потери, - возмущается председатель Национального экологического центра Украины Игорь Сиренко.

В унисон с ним - эколог Владимир Борейко: "Как можно бороться с наводнением в Карпатах, если там вырубили все леса? Как можно бороться с наводнением в Киеве, если застроили все водоохранные зоны? Водоохранные зоны – это места, где существовали заливные луга, болота, которые засасывали в себя весной воду и потом потихоньку отдавали ее летом Днепру. Сейчас все застроено. Эта вода тупо пойдет по руслу и будет разливаться. Уничтожена естественная способность Днепра сдерживать воду во время паводка.

Я же не могу рекомендовать уничтожить все дачи и сделать болота. Это и физически невозможно. И я не хочу врать, как Тимошенко или Черновецкий, что у нас все под контролем и мы все делаем..."

Анна Ященко