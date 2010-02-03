Кириленко: с харьковским губернатором расправились за политические взгляды

Решение Харьковского облсовета о недоверии главе областной администрации Арсену АВАКОВУ - это политическая расправа.

Об этом заявил председатель партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что «депутаты даже не заслушали отчет главы администрации, потому что их интересует не профессионализм этого человека, а его политическая позиция”.

“Причиной этого решения является то, что членам Партии регионов и других антиукраинских сил в Харьковском облсовете не нравится патриотическая позиция члена партии «За Украину!» А.АВАКОВА», - считает В.КИРИЛЕНКО.

«Это решение - еще один пример того, как депутаты местных советов вместо решения неотложных хозяйственных дел устраивают политические «разборки» по указанию своих партийных вождей. И эти «разборки» будут длиться по всей Украины до тех пор, пока мы через изменение избирательной системы не заберем местных депутатов у вождей и не вернем их избирателям», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Харьковский облсовет на 53-й сессии 5-го созыва выразил недоверие главе облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ. Вопрос о недоверии губернатору был внесен фракциями Партии регионов и Коммунистической партии. За это решение проголосовало 105 депутатов из 107 собравшихся. Сам А.АВАКОВ не присутствовал на сессии, депутаты не заслушивали отчет губернатора. В Харьковском облсовете 150 депутатов, 8 фракций. В частности, это «Народная оппозиция» (Блок Наталии Витренко) – 4 депутата, Партии регионов (83), БЮТ (20), «Наша Украина» (12), КПУ (9), «Возрождение» (7), «Вече» (7), «Русь – Слободской выбор» (5).

В 2006 г. Харьковский облсовет выражал недоверие А.АВАКОВУ. Суд признал тогда это решение незаконным.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля харьковский губернатор Арсен Аваков вошел в правление областной организации политической партии «За Украину!».