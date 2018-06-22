Калуш хочет быть зоной экологического бедствия 3–4 года

17 января вместе с президентскими выборами в Калуше Ивано-Франковской области состоялся местный консультативный референдум, на котором гражданам города было предложено определиться: считают они Калуш зоной чрезвычайной экологической ситуации или нет.

Из 53898 избирателей, имевший право участвовать в референдуме, на нем проголосовало 31289 калушцев (58%). Из них 30434 (97,27%) поддержали вынесенный вопрос.

Таким образом, в референдуме приняло участие более половины граждан города, поэтому он считается состоявшимся. А полученный результат – именно то, на что рассчитывала городская власть, инициируя референдум. Кстати, по информации областного комитета избирателей Украины, каких-то проблем с референдумом не возникало, значительных нарушений на избирательных участках зафиксировано не было.

По словам городского председателя Игоря Насалика, который рассматривает референдум как единственный на сегодня путь к получению нашим городом специального статуса, а следовательно, и к соответствующему финансированию, он не сомневался, что калушцы “патриоты своего города, поддержат инициативу власти и положительно проголосуют на референдуме”. По убеждению городского председателя, “позиция горожан однозначна, и ею не имеют никакого морального права пренебречь ни Президент страны, ни премьер-министр, ни Верховная Рада”. В начале этой недели Насалик повез официальные результаты референдума в Киев. Следующим шагом должен стать указ Президента, которым Калуш будет объявлен зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Позитив от референдума и в том, что благодаря нему к экологическим проблемам города прикованно внимание всей страны. Так, информацию о сложной ситуации в Калуше в связи с проведением референдума распространили общеукраинские средства массовой информации, она прозвучала в выпусках новостей популярных центральных телеканалов.

О том, что в Калуше сложилась критическая ситуация, известно давно. Не раз и не два горсовет обращался к Президенту, Кабинету министров, в министерства, Верховную Раду, Совета нацбезопасности и обороны, в областную государственную администрацию. В ответ Калуш получал отписки, давались поручения, которые никто не выполнял, собирались совещания, которые разрабатывали рекомендации, до реализации которых дело так и не дошло. В сущности, государство отстранилось от решения экологических проблем Калуша. А между тем экологическая катастрофа, как минимум регионального масштаба, приближается.

По словам заместителя городского председателя Василия Петрива, основные проблемы Калуша связаны с последствиями калийного производства. В частности, требует рекультивации хвостохранилище №2 (здесь в любой момент может произойти прорыв дамбы, что приведет к засолению почв). Беспокойство вызывает и состояние Домбровского карьера, который фактически брошен на произвол судьбы и интенсивно затапливается. Нависает угроза внезапного затопления карьера водами реки Сивки. Это источник потенциального засоления водоносного горизонта в бассейне рек Лимница и Днестр. Недавно горсовет утвердил проект рекультивации Домбровского карьера, но его реализация при нехватке финансирования начаться не может. Более того, на сегодня, говорит Василий Петрив, счета ГП «Калийный завод», а именно это предприятие должно принимать природоохранные меры, заблокированы.

В то же время огромные подземные полости могут провалиться и вытеснить соляные растворы в водоносный горизонт. Ликвидация отработанных подземных полостей в свое время велась путем заливки концентрированных солевых растворов в шахты. Это не стабилизировало поверхность, на территории города над шахтными выработками уже образовалось 15 провальных воронок. На сегодня угроза проседания земной поверхности нависла над 60 домами города, а также над селами Сивка Калушская и Кропивник. Поскольку закачка в шахты рассола оказалась неэффективной, то ее, очевидно, нужно заменить на твердые породы или организовать отселение людей из опасных зон.

Кроме того, в Калуше нужно решать проблему полигона токсичных отходов. Это мина замедленного действия: здесь в земле хранится около 12 тыс. тонн гексахлорбензола, треть всех токсичных отходов Украины, и, по словам Петрива, никто не может сказать, что с ними сейчас происходит. Потенциально опасные отходы нужно или утилизировать, или по крайней мере обеспечить их надежное хранение.

Ясно, что ни силами городского бюджета, ни силами области провести комплекс всех мероприятий не удастся. Цена вопроса – миллиарды гривен.

Все эти проблемы изучены и задокументированы, поэтому Калуш должен был бы получить соответствующее заключение Минэкологии. Таким образом, есть достаточные основания для издания указа Президента о придании Калушу статуса зоны экологического бедствия.

Такой статус дается лишь на определенный период, в течение которого должна устраняться угроза. Например, после июльского наводнения в 2008 году территория четырех областей (Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской и Львовской) была объявлена зоной чрезвычайной ситуации сроком на 90 дней. И за это время они получили серьезные средства на восстановительные работы. Мэр Калуша считает, что в этом случае период экологического бедствия должен длиться 3–4 года, за меньший срок ликвидировать все угрозы не удастся. Если Президент издаст соответствующий указ, то правительство будет обязано разработать план мероприятий по устранению чрезвычайной ситуации и централизовано финансировать все работы.

Богдана Коршинская, Ивано-Франковская область