Степан Бандера – Герой Украины: правильно ли поступил Президент?

“Если бы Бандера не стал Героем сейчас, то этого события пришлось бы ждать, возможно, еще долгие годы. Оно настолько важно, что сам вопрос о ее уместности кажется мелким...”

Виктор Ющенко сегодня удостоил Степана Бандеру звания Героя Украины. Такой шаг Президента давно ожидался и прогнозировался. Но несмотря на это, в российском информационном пространстве началась настоящая истерия...

Правильно ли сделал Президент, издав указ о присвоении высшего почетного звания этой исторической фигуре? Комментируют эксперты.

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Право Президента – давать награды такого высокого уровня. Есть ли для этого основания, здесь нет однозначной оценки, особенно если учесть восприятие этой фигуры в разных регионах Украины. Но, очевидно, то движение, которое осуществлялось под руководством Степана Бандеры, было направлено на освобождение Украины и на обретение ею государственной независимости. И собственно это является свершившимся фактом.

Исходя из этого контекста, он заслуживает присвоения ему соответствующих званий. Другое дело, в какой форме, каких именно званий, – это могло быть предметом научной и даже политической дискуссии.

Но, подчеркну, это право Ющенко – давать звание.

В истории Украины были разные фигуры, и история сама трактует их неоднозначно. Украинский подход должен заключаться в том – что этот человек сделал для Украины. Если он сделал большой вклад, независимо от того, кто как трактует ее тот вклад, это заслуживает почтения и памяти. Если фигура Бандеры вписывается в эти критерии, то этот шаг Президента Украины правомерен.

Он сделал это последний момент – но лучше в последний, чем никогда. Потому что понятно, что те кандидаты, которые придут к власти, являются безродными космополитами. И для них Украина и ее национальные ценности - очень далекие категории.

Что касается реакции России, которую легко можно предвидеть, то на нее оглядіваться не нужно. Она будет осуждать все, что не лежит в контексте российской трактовки истории и российских интересов. И в Украине фигуры украинских деятелей не всегда укладывались в русло российской истории. Россия еще долго будет отрицать право Украины на собственную историю, а трактовать Украину как собственную историю России. Таков исторический процесс, такова историческая судьба... Нам нужно идти дальше. И строить собственную историю.

Игорь Юхновский, руководитель Института национальной памяти, член президиума Национальной академии Наук Украины, Герой Украины: СТЕПАН БАНДЕРА И ЕГО РЕБЯТА БОРОЛИСЬ ЗА УКРАИНУ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

Только что я обсуждал со своим первым заместителем указ Президента о присвоении Степану Бандере звание Героя Украины. Что я могу об этом сказать? Если бы меня спросили о Евгении Коновальце, то я бы рассказал о нем как о славном создателе украинской армии. Но очень непросты судьбы и биографии группы молодых ребят, которые появились после смерти Коновльца и создали свою организацию.

Это группа решительных молодых людей, которые не чуждались убийств и террора. Но история тогдашней Украины была непростой, эти ребята боролись против польских оккупационных властей за освобождение своих земель. Если вы вспоминаете эти страницы террора, то вспомните, насколько порабощенными были тогда украинцы.

Потом они стали символом борьбы с Советской властью. Поэтому они заслужили уважение своих современников.

Кроме Степана Бандеры есть немало цветов украинского национализма, демонстрировавших разную меру радикализма и решительности в борьбе за независимость страны, но Степан Бандера и его ребята делали это с полной отдачей своего естества.

Это название “бандеровцы”, которое выдумали в России, – одно из тех имперских прозвищ, наподобие мазепинцев, петлюровцев, которые выдумывали в России, чтобы унизить украинскую историю, притеснить авторитет Бандеры.

Стоило ли давать Героя Украины Степану Бандере? Да, по моему мнению, стоит, но лучше было делать это на юбилей – столетие его рождения (оно отмечалось в прошлом году. – Авт.).

В стране есть два кандидата в президенты... И они молчат об этом поступке Президента. Они не могут его осудить, потому что сейчас выборы, и это осуждение не воспринялось бы частью Украины. Они также не могут это решение поддержать, потому что сразу же подвергаются критике России.

Пользуясь случаем скажу: кто бы из этих двух кандидатов ни стал Президентом, мы должны помогать ему развивать страну, в том числе в восстановлении исторической памяти и истории. Поэтому ничуть не приуменьшая роль Степана Бандеры, я этот шаг считаю несколько несвоевременным.

Станислав Кульчицкий, завотделом Институту истории НАНУ БАНДЕРА СУЩЕСТВУЕТ В НАРОДНОЙ ПАМЯТИ

Месяца два назад этот вопрос выносился на обсуждение. Я говорил так: Степан Бандера, как и Мазепа и Петлюра, – это человек, который дал прилагательное от своей фамилии: бандеровский, мазепинский, петлюровский... Больше нет никого, у кого было бы такое прилагательное. Бандера существует в народной памяти. Он таким образом утвердился в этой памяти как герой.

Но что касается присвоения ему звания Героя – я высказался против по двум причинам.

Во-первых, очень осторожно нужно присваивать звание Героя Украины неживым людям. Нужно установить какой-то предел... Нельзя же Ярославу Мудрому присвоить орден Ярослава Мудрого.

Во-вторых, уже из прецедента, который был раньше с Шухевичем, видно, насколько наше общество разорвано такими шагами. Так не стоило бы развернуть сугубо просветительскую кампанию и показать Бандеру так, как он того заслуживает? А просто волевым решениям присвоить звание Героя, когда половина или даже больше половины населения этого не воспринимает, – видимо, не нужно было.

Москва присвоила себе право на возмущение. Речь не идет о каком-то конкретном факте. А о всей, как говорят, “общей” истории. У нас была общая с Польшей история на протяжении двухсот и больше лет и 350 лет – с Россией. Понятно, что в этой истории были такие вещи, которые не могут быть одинаково оценены с точки зрения национальных интересов Украины и России. Если бы не было Украины как самостоятельного государства, тогда бы все оценивалось с позиции Кремля. Но мы должны иметь свою историю, свои учебники, свое виденье исторического процесса и свои традиции, которые не совпадают с российскими. У нас очень много поров с россиянами во всем вопросам.

Анатолий Стреляный, журналист ДАЖЕ СТРАННО, ЧТО ЮЩЕНКО НЕ СДЕЛАЛ ЭТОГО РАНЬШЕ

Этого нужно было ожидать. Для того, кто знает, как понимает свою миссию Ющенко, даже странно, что он не сделал этого раньше. Вполне понятно, что если бы Степан Бандера не стал Героем Украины сейчас, в эти дни, то этого события пришлось бы ждать, возможно, еще долгие годы. Это событие настолько важно, что именно вопрос об уместности его с точки зрения политической злобы дня кажется мелким. Конечно, это событие на 1000 процентов используют в своей пропаганде политические противники национально-культурного курса Президента. Но на то он и Президент, чтобы не обращать внимания на такие вещи.

Россия же наносит очередной удар по себе. Конечно, руководству этой страны крайне нужно – если не мобилизовывать, то хотя бы будоражить свое достаточно безразличное ко всему населению. В таких условиях не до вопросов – что подумает и что скажет цивилизованный мир.

Тарас Чорновил, народный депутат БАНДЕРА – СИМВОЛ УКРАИНСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Было бы хорошо, чтобы мы когда-нибудь все же определились с орденами, которые присваиваются посмертно и которые только для живых людей. Таким образом можно продолжать эту линию до бесконечности и присваивать звания Ярославу Мудрому, Святославу и т.д.

Несмотря на все это, Степан Бандера является символом украинского возрождения, украинской борьбы, украинской независимости. Поэтому я думаю, что в принципе это нормально. Абсолютно неадекватным выглядит, как к этому пришли. Это можно было делать год назад, два года назад. Но делать это в тот момент, когда человек уже знает, что он не Президент, что он в связи со своей должностью только формально исполняет свои обязанности, – это как-то немножко не по-мужски. Одобряя в целом эту идею, я считаю, что по форме это выглядело неколько некорректно.

Москва сейчас постоянно пробует в своих внутренних целях использовать тезис: Россия – наследник и, в сущности, правопреемник Советского Союза. Сегодняшняя политика Кремля сводится к тому, чтобы продемонстрировать своему гражданину, что Россия имеет влияние на всем постсоветском просторные. Эти сигналы больше касаются внутреннего потребителя в России, чем обращены вовне, они адресованы не нам, а россиянам. Мудрее всего было бы просто это проигнорировать.

Россия сегодня позволяет себе на почти официальном уровне чествовать генерала Власова, людей, которые были абсолютными сообщниками нацистов...

Опрашивали Маша Мищенко, Анна Ященко