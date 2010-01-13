Резервная система США заработала рекордную сумму на кризисе

Федеральная резервная система США сумела получить в 2009 году рекордную прибыль в размере 45 миллиардов долларов, сообщает The Washington Post. До этого наилучший результат ФРС показала в 2007 году, когда ей удалось заработать 34,6 миллиарда долларов.

Интересно, что прибыль ФРС оказалась больше, чем ожидаемые чистые доходы трех крупнейших американских банков - Bank of America, Goldman Sachs и JP Morgan вместе взятых. Столь значительные доходы Федрезерву удалось получить за счет массовой скупки облигаций по низким ценам, а также краткосрочным кредитам банкам США, которые они вернули с процентами.

Все эти средства ФРС должна вернуть министерству финансов США. Между тем, высокие доходы американского Центробанка показывают, что линия, взятая председателем ФРС Беном Бернанке, на сверхактивную поддержку финансовой системы в условиях кризиса, оказалась успешной.

При этом зарплата самого Бернанке, несмотря на повышение в 2010 году, остается сравнительно небольшой. Бонусов ему не полагается, а годовой оклад составит всего лишь 199,7 тысяч долларов. Это во много раз меньше, чем заработки топ-менеджеров банков США.

Лента.ру