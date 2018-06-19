Кардиогенный шок? Нет, пневмония!
Отечественная медицина все еще не может дать однозначный ответ, от чего умирают больные гриппом. Профессор Бачинский из Черновцов говорит, что от прямой реакции организма на вирус, другие ученые это отрицают... Полемика
Отечественная медицина все еще не может дать однозначный ответ, от чего умирают больные гриппом. Профессор Бачинский из Черновцов говорит, что от прямой реакции организма на вирус, другие ученые это отрицают...
В прошлую пятницу начальник бюро Черновицкой областной судмедэкспертизы, профессор Виктор Бачинский заявил, что украинцы умирают не от двусторонней пневмонии, как считалось раньше, а в результате сердечно-легочной недостаточности и кардиогенного шока в результате вирусного дистресс-синдрома, то есть тотального поражения легких. “Это повод для того, чтобы врачи, которые лечат эту болезнь по всей Украине, сменили тактику и стандарты лечения и нацелили на это всех”, – рассказал профессор в интервью УНИАН. Своими выводами Бачинский поделился с Минздравом и направил в Киев результаты исследования и протоколы, надеясь, что в ведомстве пересмотрят стандарты лечения.
В министерстве к заявлению буковинского коллеги отнеслись довольно скептично. Но сразу по инициативе министра создали рабочую группу “для научного сопровождения и изучения заболеваний, наблюдаемых сегодня в результате осложнений пандемичного гриппа”. И организовали “ответный” брифинг, куда пригласили, в частности, земляков Бачинского – главу управления здравоохранения Черновицкой ОГА Игоря Шкорбанца и доцента кафедры патоморфологии Черновицкого медицинского университета Игоря Купченко. Говорят, самого Бачинского в министерстве тоже хотели видеть, но он почему-то не приехал, находится на больничном.
– Это не заявление буковинских ученых. Это заявление одного доктора наук, который самостоятельно его сделал. Наверно, из каких-то личных соображений, – сразу сообщил Шкорбанец, “открестившись” от выводов коллеги-земляка. – Из этого не стоит делать пиар. Это обычный процесс в медицине. Украина не исключение. Здесь та же болезнь, то же протекание, что и во всем мире...
– Когда речь идет о взаимодействии вируса с внутренней легочной поверхностью, то характер поражения может быть разный, и он вызывает воспалительный процесс. Крайняя степень повреждения – функциональное несоответствие легочной ткани, которое называется дистресс-синдром, – растолковывал медицинский термин Игорь Купченко. – Это не болезнь. Это не диагноз. Это осложнение. Оно может быть следствием взаимодействия организма с вирусом, а может и не быть. К дистресс-синдрому могут привести разные состояния. Например, у водолазов он возникает в результате повреждения чистым кислородом.
Эксперты заверили, что никакого открытия черновицкий профессор не сделал, а все эти дискуссии вокруг дистресс-синдрома – узкопрофессиональная тема для обсуждения в кругу специалистов. И стандарты лечения в Минздраве менять не собираются.
– Основной протокол по лечению гриппа, который основан на международных рекомендациях ВОЗ, утвержден и он работает. Но каждая эпидемия проявляет те или иные осложнения, которые в разных странах имеют свои особенности. Они зависят от совокупности экологических факторов, от времени года, а сейчас прохладная погода и больше осложнений легочного характера, – рассказал директор Института медицины транспорта Анатолий Гоженко, который возглавил рабочую группу Минздрава. – Научная рабочая группа анализирует в большей степени механизмы осложнений, которые сейчас есть в Украине. Мы ставим задачу перед ведущими научными работниками нашей страны найти те научно-обоснованные средства, методы, которые можно было бы дополнительно к нынешнему, безусловно, правильному протоколу, использовать и повысить эффективность лечения, особенно в случае осложнений хода гриппа. В течение суток будут разработаны первые основные рекомендации.
– Выходит, до заявления Бачинского вы знали о наличии дистресс-синдрома у больных? – спросили мы у Гоженко.
– Безусловно. Никакого открытия нет. Пневмония - это пневмония. И при многих пневмониях бывает дистресс-синдром. Он может проявляться чуть больше или чуть меньше, и в зависимости от этого усиливается терапия или нет. Например, вирусная пневмония... Где-то в 20 процентов она осложняется бактериальной. Там уже другая терапия. Это и есть клинический подход.
– Бачинский сказал, что обратился в министерство, чтобы пересмотрели стандарты лечения. А вы говорите, что нет такой необходимости...
– Стандарты не меняются в отношении вирусного гриппа. А что касается лечения пневмонии, то оно зависит от того, как протекает болезнь. Мы как раз анализируем истории болезни. Вот видите, сидят девушки – это интерны, мой научный кружок, они выбирают материалы. Готовят статистический анализ, и мы смотрим формы болезни и пытаемся корректировать терапию осложнений. Это нужно делать всегда. Что значит менять протоколы или не менять? Если повреждены легкие – нужно давать кислород. Нужно защищаться.
– Связывались ли вы с господином профессором, обсуждали результаты его исследований?
– Он судмедэксперт... Это значит, что он не делал вскрытий. Это его теоретические наработки. Это его мнение. Когда каждый научный работник или врач думает – это очень хорошо. Но нужно эту мысль проделать среди профессионалов.
– В интервью нам господин профессор сказал, что это не его особиста мысль, а вывода пяты профессоров-специалистов, клиницистов и морфологов Буковины.
– Я возглавляю научно-исследовательский институт в Одессе, но выходец из Черновицкого медицинского университета. И все, кто работал с Бачинским, – мои коллеги. Они правильно сделали акцент. Их ошибка – не нужно говорить, что, мол, “вот это меняет это”. Например, гипертонический синдром... Повышение давления... Он есть при гипертонической болезни, при заболевании почек, надпочечников и так далее. Например, я вижу у пациента повышение давления. Это же не значит, что у него лишь гипертонический синдром, у него может быть заболевание надпочечников, вызывающее синдром... Или если у больного белок в моче, то у него так называемый мочевой синдром. Но какой смысл лечить только его? Нужно избавиться от причины... Большей безграмотности сказать нельзя. Я должен лечить нефрит или пиелонефрит. Параллельно – влиять на этот синдром. Иногда, когда привозят человека с высоким артериальным давлением, важно сначала снять синдром, а уже потом лечить почки. Здесь приблизительно то же. Дистресс-синдром – это часть патологического процесса в легких.
– Команда специалистов ВОЗ, работающая в Украине, уже ознакомилась с сообщениями в прессе о дистресс-синдроме, но такого термина нет в терминологии ВОЗ. Возможно, речь идет об остром респираторном дистрессе, – сказал руководитель миссии ВОЗ в Украине Юкка Пуккила.
А заместитель начальника главного управления здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук сообщила журналистам, что “вирусный дистресс-синдром” и “двусторонняя вирусная пневмония” – два разных медицинских термина обозначающие одно и то же заболевание.
– Профессор Бачинский абсолютно прав, что люди умерли от дистресс-синдрома. Но он не прав в том, что этот дистресс-синдром является проявлением гриппа или парагриппа. Синдром возникает не от гриппа, а от инфекции, на которую организм дал иммунный ответ, – заявил бывший министр здравоохранения Николай Полищук. – Вирус A(H1N1) или обычный грипп, травма – все может вызывать острый респираторный дистресс-синдром. Это осложнение развивается нечасто, оно достаточно редко. Здесь единственное лечение – искусственная вентиляция легких.
Мы позвонили по телефону Виктору Бачинскому, чтобы узнать, почему он не приехал в Киев. Оказалось, что профессор действительно на больничном с пятницы, поскольку из-за проблемы с ногой не может свободно передвигаться. Но говорит, что готов ехать в Киев и доказывать свою правоту.
– Будем вести полемику, – сказал он. – Есть синдромы, есть симптомы и есть заболевание. Я говорю об одном, они – о другом. У меня одно мнение, у них – другое. Они свое отстаивают, я – свое. Если бы это была просто пневмония – обычная бактериальная или вирусная, – то понятно, как она лечится, как развивается. А здесь совсем другое развитие. Здесь человек попадает в стационар – и ничего нельзя сделать. При обычной пневмонии такого не бывает! Причем это по всей стране, не только у нас на Буковине.
– Целесообразны ли при этом аппараты искусственного дыхания? – поинтересовались мы у профессора.
– Все, кто был у нас на аппаратах искусственного дыхания, умерли... Но не в этом дело. Аппараты искусственного дыхания нужны, потому что их нет. Есть же и другие больные. Не обязательно должна быть острая респираторная вирусная инфекция и этот синдром. Есть люди, которые лежат в реанимациях с другими заболеваниями, и эти аппараты им жизненно необходимы.
Бачинский также подтвердил, что его пригласили в состав созданной рабочей группы научных работников по изучению осложнений от гриппа.
Надеемся, специалисты в итоге найдут общий язык и найдут ответы на эти болезненные вопросы, которые так интересуют Украину.
Анна Ященко