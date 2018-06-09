Губернатор Тернопольской области: Мы били тревогу 8 дней, а нам говорят - смертность нормальная

УНИАН продолжает отслеживать тему распространения эпидемии гриппа и борьбы с ней. Разговариваем с председателем Тернопольской облгосадминстрации Юрием Чижмарем.

СВИНОЙ ГРИПП НЕ ПРИЗНАВАЛИ, НО МЫ ЖЕ ВИДЕЛИ СИМПТОМЫ

Господин Чижмарь, именно с Тернополя началась эпидемия гриппа. Какая у вас ситуация на сегодняшний день?

Наблюдается замедление динамики заболеваемости, уменьшается число вызовов скорой, падает смертность. За два дня у нас практически нет ни одной смерти. Кроме того, восемь человек, которые до сих пор дышали с помощью аппаратов искусственной вентиляции, сейчас дышат самостоятельно. Уже несколько человек выписались из больницы после полного выздоровления. Уменьшается количество тяжелобольных, они переводятся в категорию средней тяжести, а из средней тяжести - в легкую форму.

Мы используем «Тамифлю» - им мы полностью обеспечены. Практически все, кто заболел гриппом, прошли курс лечения этим препаратом.

Наблюдались ли побочные действия после него, о которых активно пишут в СМИ?

Действительно, это очень сильный препарат, поэтому есть побочные действия. Например, у некоторых больных он вызывает галлюцинации. Однако практически сразу после его применения, у больных наблюдается улучшение по основной болезни.

Хватает ли в больницах препаратов первой необходимости?

Нет, не хватает. Не хватает антибиотиков широкого спектра. Хотя вчера поступили средства из госбюджета - из резервного фонда, - однако мы не можем ими пользоваться без проведения тендера. Поэтому вчера я звонил по телефону премьер-министру, поднимал эту проблему, говорил, что мы не сможем эффективно использовать эти деньги, если нас не освободят от тендерной процедуры. И премьер дала поручение на заседании Кабмина, чтобы внесли изменения в постановление относительно прав областных управлений здравоохранения осуществлять закупку без тендеров, по упрощенной процедуре. Также я просил, чтобы дали возможность закупать не только медикаменты, потому что у нас нет необходимости тратить 4,5 миллионов только на лекарства, поскольку грипп ежегодно мутирует, - нам не нужно делать запасов.

Мы просим разрешения закупать также медтехнику, приобрести и пошить маски, реактивы для лабораторий, аппараты вентиляции искусственного дыхания, разного рода бронхоскопы. То есть то, чего сегодня нам очень не хватает. Нам сейчас пришлось прекратить все плановые хирургические операции, чтобы иметь возможность лечить больше людей от эпидемии.

Мы уже договорились о закупке всего этого, и если такое решение будет принято, то оно у нас будет сразу же по оплате.

Премьер обещала нам целую лабораторию, однако сегодня поступили только ламинарные боксы. Но даже для введения в эксплуатацию лабораторий необходимы средства, иначе они будут стоять на складах...

На всю Тернопольскую область нет инфекционной больницы. Как такое возможно?

Да, ее давно стоит построить. У нас было медицинское помещение, которое отвечает всем санитарным нормам, но в процессе приватизации оно было продано еще десять лет тому назад. Сегодня я встречался с владельцами, они согласились снова продать его государству. Это выйдет значительно дешевле, чем строить новое, - около 12 миллионов гривен. В эксплуатацию мы сможем ввести его только с лета следующего года.

Правительство демонстрирует, как быстро реагирует на ситуацию с гриппом. Это действительно так?

Я готов отвечать за свои слова, поэтому говорю откровенно, что мы подавали первые сведения относительно заболеваемости пневмонией, начиная с 17 октября. Несмторя на отсутствие реакции со стороны Министерства здравоохранения, моим распоряжением 20 октября был введен карантин на территории области. Карантин на территории Украины введен 30 числа. То есть через десять дней.

Хотя в Украине не признавали, что у нас есть свиной грипп, потому что, мол, нет лабораторных подтверждений этого, - мы видели симптомы больных. Анализируя симптоматику, описанную Всемирной организацией здравоохранения, мы начали лечить людей с октября по протоколу Минздрава как от свиного гриппа. Это сегодня дало нам возможность, даже при нехватке инфекционной больницы, лабораторий, демонстрировать динамику выздоровления.

Более детальный анализ я пока делать не могу.

Потом, думаю, нужно будет создать комиссию по аналитикам, которые бы дали четкие рекомендации, что в системе здравоохранения необходимо сделать на будущее.

СРЕДИ УМЕРШИХ - НИ ОДНОГО ПЕНСИОНЕРА, ТОЛЬКО МОЛОДЫЕ, РАБОТОСПОСОБНЫЕ ЛЮДИ

Был ли ажиотаж на лекарства до того, как правительство сообщило, что в Украине свирепствует эпидемия?

Откровенно говоря, такого ажиотажа не было.

Однако по Тернополю ходили слухи, что якобы люди умирают от неизвестной болезни, что из самолетов что-то распыляют, что раскопали могилу, где была какая-то зараза... Говорили о брюшном тифе, потом - о легочной чуме. Поэтому я был среди инициаторов того, чтобы кто-то выступил и дал людям какие-то рекомендации...

Но информационная политика нуждается в корректировании. К сожалению, сегодня в Украине эпидемиологическую обстановку комментирует кто угодно и где угодно, только не специалисты. Специалист говорит профессионально, но сухо, а любого рода комментаторы смакуют разные, даже сомнительные факты. К нам поступали обращения - вроде бы кто-то видел, как 16 и 30 октября над Тернополем летал самолет и что-то распылял. В эти числа прилетала премьер. 16-го - с туром «З Україною в серці», а 30-го - на селекторное совещание.

То есть ситуацию начали доводить до абсурда.

Выступление премьера, с одной стороны, даже принесло пользу, потому что люди прекратили массово заниматься самолечением и начали больше обращаться за помощью к врачам. Благодаря этому мы обнаружили массу новых больных. Люди, недооценивая опасность, принимали разного рода “антигриппины”, которые ничем им не помогали. Если бы и в дальше молчали, то больные попадали бы в больницу уже в тяжелом состоянии.

16 умерших за время эпидемии в Тернопольской области - это мало много или нет, если сравнивать с прошлым годом?

Конечно, от легочных болезней умирает намного больше, однако проблема в другом. Если смотреть по количественным показателям, то мы выглядим просто отлично, но качественный показатель настораживает: умирают молодые, работоспособные люди. В прошлом году умирали пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

В чем здесь загадка, пока еще рано говорить, нужно проводить тщательные исследования. Рассматривается версия, что, возможно, у людей старшего поколения есть иммунитет к этому гриппу, чего нет у молодых. Возрастной диапазон умерших - 20-50 лет. Нет ни одного человека пенсионного возраста.

Грипп также поразил рожениц. 13 из них находятся в тяжелом состоянии, одна умерла, ребенка мы спасли.

ТЕСТЫ, КОТОРЫЕ НАМ ВЫДАЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕЩЕ ЛЕТОМ, НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЮТ

Можете ли авторитетно заявить, что правительство делает все возможное для преодоления эпидемии?

Я не имею права давать оценку правительству.

Однако скажу как рядовой тернополянин. Меня не устраивает вот что... Нам никто не сказал, что те экспресс-тесты, которые нам правительство предоставило еще летом, недееспособны. Те, кто умер, а также больные сегодня проходили через эти тесты, и они не показали заболеваемости вообще! Это нас только сбило с толку.

Возможно, это просто подделка?

Я не могу об этом сказать. Они нам поступали официально, сертифицированные. Однако почему-то эти тесты вообще не показывали заболеваемости... Когда мы сообщали “наверх” о свином гриппе, то от нас требовали результатов быстрого тестирования и отчетность должна была базироваться только на этих результатах. Хотя мировая медицина знает два способа определения болезни - лабораторный и клинический. По клиническому мы видели нетипичную пневмонию, по тестам - ничего.

НИ ОДНА ЛАБОРАТОРИЯ В УКРАИНЕ НЕ СПОСОБНА ДАТЬ ИСТИННЫЙ ВЫВОД

Лаборатория в Тернополе способна идентифицировать тот или другой вирус?

Ни наша, ни какая-либо лаборатория в Украине не способна сегодня дать стопроцентный вывод относительно типа инфекции. Ну как можно проводить исследование, когда у нас не хватает материала для посева?.. Грипп же меняется, мутирует, нужно иметь реактивы.

МЫ БИЛИ ТРЕВОГУ ВОСЕМЬ ДНЕЙ, А ТУРЧИНОВ СКАЗАЛ, ЧТО МЫ ЧТО-ТО СКРЫВАЛИ

Говорят, вы не сразу сообщили в Киев об опасности...

Это неправда. Помните, как в прошлом году от вакцинации умер ребенок? На всю страну подняли шумиху, кого-то там уволили, кого-то хотели привлечь к криминальной ответственности, то есть был резонанс. Однако когда мы сообщили в Киев, что у нас вот умерла роженица и что имеют место непонятные смерти, комиссия по Киеву, зная, что Украина - на пороге пандемии гриппа, к нам не приехала. С 14 октября мы начали информировать в устном порядке, а с 19-го - уже писать официальные письма в центральную санэпидемиологическую станцию Украины. Там мне сказали, что количество смертей нормальное.

Я не врач по специальности, я юрист. Но когда смотрю на качественную характеристику нашей статистики, то и я понимаю - что-то нетипичное, поэтому срочно нужно присылать комиссию и изучать, кто от чего умирает.

Поэтому комиссия, ввиду того, что мы еще с весны готовились к пандемии, должна была приехать не 28 октября, а в тот же день или хотя бы числа 20-го. Почему была задержка на восемь дней - я не понимаю.

Было очень неприятно (и несправедливо!) слышать, когда Турчинов (первый вице-премьер) в эфире 5-го канала сказал, что мы скрывали заболеваемость и занимались самолечением. А когда увидели, что не справляемся, то обратились к правительству.

Думаю, этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения.

КРОМЕ ОБМАНЧИВЫХ ТЕСТОВ, ИЗ 50 МЛН. ГРН., ВЫДЕЛЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, МЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ НИЧЕГО

Из тех 50 миллионов гривен, которые летом выделялись на противодействие свиному гриппу, сколько получил или почувствовал на себе Тернополь?

Кроме экспресс-тестов, которые нас лишь ввели в заблуждение, абсолютно ничего! Если бы не было этих тестов, мы бы сразу правильно констатировали болезнь.

Я бы не сказал, что правительство сейчас не действует... Другой вопрос - что к пандемии совсем никто не готовился.

Грустно наблюдать, как в Украине даже из гриппа умудрились сделать политическое шоу. Не нужно бросаться фразами «как на войне» или тому подобное. Очень важно, чтобы выступали именно специалисты и информировали население, как им уберечься от болезни.

Беседовала Оксана Климончук

Фото Виктора Гурняка