Врач с Прикарпатья: Если бы у нас были оксигенаторы, то эти люди выжили бы

О происхождении этого гриппа говорить тяжело... Очень нетипично, что эпидемия началась в октябре-ноябре... Врачей не подготовили, а это мог сделать только Минздрав...

Самая главная новость, которая сегодня интересует людей, – ситуация с распространением гриппа в Украине. Ни общество, ни журналисты не верят официальным сообщениям чиновников. Что это за болезнь, которая косит пока десятками? Это грипп А/H1N1? Или обычный сезонный грипп? Есть ли против него лекарства в мире и в Украине? Если есть, то почему люди умирают? Хотелось бы знать, почему до сих пор власть не имеет четких ответов на эти вопросы.

Немногие пока соглашаются откровенно говорить на эту тему. Наш собеседник – глава сектора медицинского обеспечения УМВД в Ивано-Франковске, депутат горсовета, заместитель комиссии по здравоохранению и социальной защите населения, практикующий врач Богдан Васильчук. (Напомним, что в Ивано-Франковске сегодня объявили высшую степень опасности распространения гриппа).

От чего умирают люди на Ивано-Франковщине? Основная причина эпидемии, как я считаю, – интенсивная миграция между нашим регионом и Европой, потому что очень много больных среди тех, кто прибыл из-за границы или имел непосредственный контакт с приезжими. А также раннее похолодание в Западной Украине.

В Европе тоже ходит грипп, но люди там так не умирают, как у нас...

Что люди умирают от гриппа – вопрос очень преувеличенный, потому что это единичные случаи. Осложнение от гриппа – да, есть. Клиника такого гриппа, как А/H1N1, наблюдается в одном случае из ста зарегистрированных.

Сегодня в Киев прибыл самолет с препаратом «Тамифлю», вроде бы от гриппа А/H1N1. Действительно ли это панацея от гриппа?

Говорю как врач: нет, это не панацея. Из него просто сделали ажиотаж...

Говорила с поляками и испанцами, они лечат свиной грипп обычными противовирусными препаратами, а если идет осложнение, то антибиотиками... Нам еще в апреле прогнозировали вариант повышения заболеваемости гриппом. Однако не были проведены никакие мероприятия по подготовке к эпидемии. Не сделаны прививки, не приняты меры, которые называются «обеспечением населения профилактическими средствами». Наблюдается страшный ажиотаж вокруг «Амизона», «Арбидола», «Инспирона»...

Этот «Тамифлю» у нас откуда-то люди достают, правда, я не знаю, откуда, потому что в аптеках его нет. Не знаю, возможно, в аптеках их из-под прилавков продают... Люди приходят с «Тамифлю» и спрашивают, как его принимать.

Говорят, что «Тамифлю» нельзя принимать, если нет точного диагноза гриппа, потому что потом, если человек заболеет настоящим гриппом, ему ничего не поможет.

Если исходить из приказов Министерства здравоохранения от 20.05.09 и от 02.06.09, то четкой рекомендации по употреблению препарата взрослыми там нет. Но для детей пишется, что возможны варианты альтернативной противовирусной профилактической терапии в предусмотренных для определенного возраста дозах – по 75 миллиграмм на протяжении не менее семи дней. Но препарат нужно принимать не позже, чем в первые два дня после контакта с больным.

Общались ли вы с кем-то из своих коллег из-за границы? Чем они лечат свиной грипп?

Я контактировал с нашими врачами, которые работают в Чехии и Португалии. Во-первых, у них нет такой паники и ажиотажа.

Скажу откровенно: ажиотаж создали искусственно. Все пошло от нашего министра здравоохранения, который несколько дней назад вышел и сказал: «Неизвестная болезнь»...

Во-вторых, ажиотаж создают аптеки, которые не обеспечивают население тем, что нужно для профилактики гриппа.

Сейчас у нас проблема с «Амизоном», «Арбидолом», «Протефлазидом», «Флавозидом», «Иммунофлазидом», «Циклафероном», «Кагоцелом», «Инспироном»... То есть с препаратами для лечения и профилактики гриппа.

Мои коллеги имеют прекрасный препарат – в принципе аналог перечисленных выше, который называется «Амиксин ИС» (тилирон). Он очень эффективен. Он просто невероятно дефицитен в Западной Украине.

Ну, а наше Министерство почему-то рекомендовало именно «Тамифлю».

В апреле было выделено 50 миллионов гривен на противодействие эпидемии гриппа. Знаете ли вы, как эти деньги были использованы на Ивано-Франковщине?

Я бы сам хотел услышать ответ на этот вопрос. Могу сказать одно – мы не почувствовали абсолютно ни одной копейки из 50 миллионов, которые были выделены на профилактику гриппа.

От чего в конце концов умирают люди? Умирают те, у кого пошло осложнение от обычного гриппа. Они просто обратились поздно и переносили грипп на ногах. 90 процентов так умерли.

Имею информацию на пятницу (более новой пока нет): по городу Ивано-Франковску зарегистрировано 688 случаев гриппа. Подозрения на А/H1N1 касались 105 пациентов. Мы отправили анализы в областную СЭС, однако ответа до сих пор нет.

В Европе давным-давно никто не умирает от пневмонии...

Клиника пневмонии при гриппе очень тяжелая. Легкие блокируются, то есть прекращают функционировать... От пневмонии у нас всегда умирало много людей, однако в этом году намного больше.

Если бы мы имели так называемые оксигенаторы, которые помогают насыщать кислородом легкие, то эти люди выжили бы. Однако оксигенаторы у нас страшный дефицит. Только сейчас их планируют закупить.

О происхождении этого гриппа говорить тяжело. Да и вообще очень нетипично, что эпидемия началась в октябре-ноябре. Такого никогда не было.

Почему врачи до сих пор четко не знают, как людей лечить? Почему работают будто вслепую? Врачей просто не подготовили. А это могло сделать только Министерство здравоохранения.

Говорят, у людей, которые умерли от пневмонии, легкие – черного цвета.

Это ложь, такого нет. Я уже такого наслушался от своих соседей... Нет, такого нет...

Сейчас город будто вымер. Те, кто ходят, – все в масках.

Какие распоряжения дают вам “сверху”? Ну какие распоряжения?.. На мое учреждение вот выделили 50 тысяч гривен. Хотя заявка была минимум на 120 тысяч. До сих пор получал 8 тысяч на месяц.

Беседовала Оксана Климончук