Страшная правда о НАТО и ЕС

Кремлю не нужна под боком суверенная демократическая страна. А если уж профукали, то в этой стране должно все быть плохо, очень плохо, максимально плохо, демонстративно плохо... Но главный тормоз прогресса – не в Москве... Зачем рядовому гражданину такая напасть?

Начну с известной истории-байки, которая ходила в Украине на заре коллективизации. В разгар уборки в один недавно созданный колхоз пришла из райкома партии путевка-разнарядка в крымскую здравницу. Разъяснялось, что кандидат должен быть физически и морально устойчив. Задумались в правлении, что же оно такое тот Крым и кого послать в такое время, когда каждая пар рук дорога. И решили: пусть холостяк Николай едет – невелика потеря. Провели инструктаж, и поехал Николай на чужбину. Через месяц вернулся – весь черный, запухший, только глаза горят. Все расспрашивают – ну, как там? Ой, говорит, так тяжело было: жарища страшная, вода в море солонющая, прямо кожа дубеет. Каждый день дохтора вонючей грязищей все тело мажут, еда какая-то не такая. Сала нет, водку не дают, только коньяк, а он клопами воняет... Как только выжил.. Но (сделал паузу), если и в следующем году нужно будет, то я готов опять принять муку и пострадать за односельчан...

Подобно тому Николаю ведет себя и наша украинская псевдоэлита. С одной стороны она уже давно там – в странах НАТО: построили себе домики, открыли счета, пристроили деток и внуков в престижные учебные заведения – от начальных школ до Оксфордов с Кембриджами. Создали для них и себя легальный бизнес и проводят там все свободное время. Потому что прекрасно понимают, что лучшей системы для людей нет. Официально и СМИ это явление определяют так: украинская элита интегрировалась в западное общество...

С другой стороны, половина из них упорно и самоотверженно борется с супостатом с запада и не стесняется рассказывать нам ужасы... Другая половина, через специально созданные и хорошо финансируемые организации вроде Национального центра по вопросам евроатлантической интеграции Украины с его еженедельным бюллетнем, Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции при Секретариате Президента и многих других структур им вроде бы оппонирует, но так неуверенно, неэффективно и фальшиво, словно отбывает повинность. Возьмите, например, статью «Мифы – НАТО – ЕС» директора Координационного бюро Вадима Трюхана размещенную в прессе. Прекрасная, информативная статья, но написана сложно, в виде отчета, да и опубликована в малотиражном издании для интеллигенции, которая и так хорошо понимает, что и к чему. Эффективность нулевая...

А она и не планировалась. Не дай бог, «рядовой» сообразит, что и ему туда нужно.

Так в чем же причина такого лицемерия?

Причин, думаю, несколько. Все они так или иначе объясняются корыстью.

В чем конфликт интересов элиты и украинского народа

Главная из причин заложена в требованиях к стране – претенденту на вступление в ЕС, НАТО и даже на присоединение к плану ПДЧ. Это требование уменьшить коррупцию в стране до текущего уровня коррупции в Европе. Полностью искоренить такое позорное явление, видимо, невозможно по самой сущности человека. Берут везде, но осторожно, через хитрые схемы и не массово. И не дай бог, информация где-то просочится, люди узнают, – тогда конец.

А у нас мало того, что тупо украл и все шито белыми нитками, так еще и кичится перед другими.

В Европе давно разработаны механизмы выявления и контроля за коррупцией. Сама процедура адаптируется лишь под особенности страны. Через такую процедуру прошли все новые члены ЕС. Наиболее коррумпированной была Польша. То же касается Румынии, Болгарии и других. Все эти страны, а также все старые члены ЕС и поныне остаются под постоянным и всесторонним контролем, потому что борьба с коррупцией – не одноразовая кампания.

Вот здесь как раз и скрыт основной конфликт интересов нашей элиты и украинского народа. Потому что если пойти вместе со страной туда, где порядок, то как же тогда красть?

Идеология одурманивания

Московское влияние. Рядом с нами – огромная страна с азиатским типом управления.

То есть наверху сидит единый авторитарный клан, для которого важны только две тривиальные задачи: 1) как можно дольше удержать власть в своих руках; 2) получить от нее максимальную выгоду.

Для реализации такой цели «заточены» все необходимы инструменты: имперская идеология, полный контроль над СМИ и даже над Интернетом, недавно одобрено право на перлюстрацию переписки и тому подобное. Другими словами – полное притеснение свободомыслия.

К сожалению, Украине отведена в этой идеологии одурманивания российского народа одна из ключевых ролей.

Во-первых, в Кремле Украину не считают суверенным и независимым государством, а лишь придатком к России – “Малороссией”. Потому и такая, казалось бы, неадекватная реакция на любой независимый шаг. Даже на мелейший. «Не сметь!» и все.

Во-вторых: Украина избрала нелегкий путь развития демократического общества, что абсолютно неприемлемо для кремлевского режима. Еще классик говорил: демократия в России заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Общая история, массовые родственные узы российского и украинского народов способствуют взаимодоверию и открытому обмену мнениями и взглядами. А авторитарная система такого допустить не может.

Представьте ситуацию. Вы у себя на огороде выращиваете картошку. Пропалываете ее, окучиваете, травите колорадского жука. А ваш сосед свою картошку не прочищал – и через три дня у вас опять полно вредителей. Вы повторяете процесс, но в этот раз обрабатываете и юго-восточную часть соседнего огорода – сколько достанете от границы. Еще и хозяину немного диоксинчика подбрасываете. А он очухался, снова вредителя не травит, еще и начинает разговоры об экологически чистом картофеле и приглашает на переговоры. Какие переговоры? «Мочить в сортире!»

Так и нам из Москвы шипят за свободу слова и демократию и вообще непослушание. Круглый год огромная пропагандистская машина северного соседа обрабатывает российский народ. То же в Беларуси, Казахстане и вообще по СНГ. А в Украине – нет. Наступает лето – сезон отпусков. Миллионы людей перемещаются по просторам СНГ. Вполне естественно, контактируют между собой – с бутылкой в дружеской атмосфере, потому что еще чувствуют себя “единым славянским народом”. И здесь оказывается, что далеко не все так, как им рассказывают. ФСБ в полном трансе: смута сеется. Нужно что-то немедленно делать. Кто там у нас президент?! Где Дима? Но я же в отпуске в Сочах. Какие Сочи? Бегом одевай черный прикид, бери текст и иди пугай. Вот и все объяснение внезапного и ничем не спровоцированного августовского выступления московского президента с большим перечнем давних претензий. А настоящая претензия лишь одна. Им не нужна под боком суверенная демократическая страна. А если уже профукали, то в этой стране должен все быть плохо, очень плохо, максимально плохо, демонстративно плохо. Такое себе пугало демократии для российского народа. Потому и тратят миллиарды на информационную войну против Украины.

Несколько лет назад гремел международный скандал, когда в Сенате США принимали решение о выделении 30 млн. долларов для финансирования политических реформ в Украине. Так ведь то в демократической стране, где налогоплательщики имеют право знать, куда идут их деньги.

А в России? Единоначалие – и все тайно. Кто там те деньги считал? Только в Крыму щедро финансируется около девяноста пророссийских фондов и союзов. В Одессе российский консул раздавал сотни тысяч долларов на такие нужды. А российские телеканалы? А пресса? Наполеон говорил: «Четыре вражеских газеты опаснее 100 тысяч армии противника в открытом поле». А в Крыму и на юге таких газет десятки. Отзомбировали уже настолько, что разбуди среди ночи крымчанина криком “НАТО…” и сразу получишь ответ:– “…нет! Россия – да!»

А бряцанье оружием, принятие закона о праве вторгаться в другие страны для “защиты сограждан”, которым накануне раздали российские паспорта? Москва никогда добровольно не согласится на выход Украины из-под контролируемого хаоса.

Реальный выход лишь один – бегство под зонтик НАТО.

Мордор находится на востоке Правда, рядовые европейцы, как и все нормальные люди, хотят жить спокойно и без потрясений. Они настороженно и с определенным недоверием относятся к приему новых наций в свой круг. Хоть и осознают необходимость, полезность и неизбежность этого процесса, но на своем, бытовом уровне, вполне ожидаемо, желают отсрочить это на будущее. Следует также учитывать и ментальность. Генетически у народов Европы беда и несчастье ожидаются и приходят с востока. Мордор из “Властелина колец” – на востоке. Только-только нахлебались с Румынией. А Украина, ой, беда – где-то еще дальше на восток. Вот и прорывается даже у государственных деятелей бытовой страх: «Украина еще не готова к членству в НАТО и ЕС».

В государственном плане на данный момент сформировалась «ось Путина» – Германия, Франция и Италия, которые лежат под Газпромом и потому активно, хоть и временно, выступают против присоединения Украины. Однако большинство – за. Это Великобритания, Бенилюкс и другие страны, независимые энергетически, а также новые члены – такие, как Венгрия и Польша.

Как обеспечить грандиозную истерику Что делать?

В ЕС! Цель знаем, а это уже половина успеха. Двигаться нужно спокойно, методично, шаг за шагом. Сначала ПДЧ, потом членство в НАТО, кандидатство в ЕС и полноправное членство в Европейском Союзе. Тяжело, но реально и никогда не поздно. Время течет неумолимо. Ситуация меняется. Как облака в небе. В ближайших пять – семь лет эра Путина – Берлускони – Меркель закончится. Придут новые политики и уже приходят.

Какие здесь имеем проблемы?

Первое – сама Европа. Но этот фактор самый простой. Правила приема в ЕС, НАТО и другие структуры выписаны и выполняются беспрекословно. Интерес к приему новых членов был, есть и будет. Это понимают и на бытовом уровне, и на государственном. Украине лишь нужно должным образом подготовиться, выполнить все необходимые требования и подать заявку. И дальше шаг за шагом...

Второе – Москва. Здесь сложнее... Все путанно и туманно. Но Украина, пока еще, формально независима. Потому есть возможность загладить и упростить отношения с Россией. Сделать их более прозрачными. Особенно в сфере энергоресурсов. Не провоцировать соседа напоминаниям о статусе ЧФ, маяках. Поддерживают они их в порядке – и спасибо. Если чешутся руки – то заберите назад разворованную землю в заповедниках и продайте с аукциона. Не дразните по пустякам. Избегайте ситуаций с двойным толкованием чего-либо. Нужно выиграть время.

Третье – украинская власть. Вот это самое сложное. Беда и боль наша заключается в том, что наша власть не любит и никогда не любила Украину и ее народ. За редким исключением, здесь всегда правили чужестранцы. То шляхта, то московиты, то еще кто-то. А с 1917 года вообще перекосило в сторону Интернационала. Для его представителей интересы подчиненного народа – пустой звук.

В то же время в большинстве стран национальные интересы – превыше всего. В России, например, государственная психолингвистическая комиссия недавно вынесла авторитетное заключение, что лозунг «Россия для руских» вполне толерантен и не несет никакого националистического подтекста! Процент украинцев в Украине выше, чем русских в России. Так, может, дадим на экспертизу тем умникам из комиссии оценить лозунг «Украина для украинцев»?

Грандиозная истерика, думаю, была бы обеспечена.

У нас любое национально-патриотическое движение агрессивно подавляется в момент зарождения. Только засветилась «Свобода» – сразу ату ее. Украинцу Тягнибоку сразу поставили клеймо “фашист”. Хорошо хоть не “коммунист”. А все лишь за то, что там подобрались нормальные люди, патриоты Украины, которые не собираются принимать участия в процессе расхищения страны, а наоборот – хотят врезать по липким рукам и жирным мордам.

Вот и имеем то, что имеем. Процент украинцев в высших эшелонах власти меньше, чем в годы оккупации.

Нужна немедленная национализация власти! Нужны самые радикальные меры в этом направлении. Возможно, даже временно, лет на десять, вернуть пятую графу в паспорте. Ничего страшного в этом нет. Украинцы “самая толерантная” нация в мире. Хотя никогда не была такой, но стала за 73 года советской власти с ее голодоморами. Национальная терпимость очень дорого стоит...

Это за нее рассчитываются сытой жизнью в Европе. И немцы, и французы, и голландцы, и другие, стиснув зубы, вполне осознанно терпят чужестранцев всех цветов, потому что им это выгодно.

Мы же расово терпеливы бесплатно. Потому что многого не знаем. Знать нужно, но ксенофобствовать – нельзя в любом случае. Хватит знания...

Слова “национальный”, “украинец”, “патриот” должны звучать положительно и гордо. Только тогда получим нормальную власть, сможем объединить всю страну и вместе обеспечить достойную жизнь.

И наконец. Если три ваших недруга, объединившись вокруг своих шкурных интересов, настойчиво, а иногда и довольно агрессивно, с угрозами, шантажом, обманом и подкупом заверяют вас, что белое – это черное, потому что им так выгодно, – то вы им поверите?

Вряд ли...

С цветами разобраться просто, а вот с НАТО и ЕС сложнее. Хотя принцип – тот же. Поэтому следите за теми “тремя” и делайте правильные выводы.

Виктор Малей, предприниматель, г. Киев