Для кого предназначены эротические фото из Артека?

"Каталог, призванный популяризировать детский лагерь, не выдерживает никакой критики... Мы видим неприкрытую эротику. Фактически каждое фото – это фото для «Плейбоя»... О каталоге французской художницы Клодин Доре “Артек – лето в Крыму” вспомнил в телесюжете канал «Интер». Этот каталог показал съемочной группе адвокат матери пострадавших детей Андрей Цыганков. Он отметил, что “в этом каталоге нет ни моря, ни лагеря, ни природы”, и неизвестно, для кого он был назначен.

Мы зашли в офис к адвокату с просьбой показать нам упомянутый каталог. Цыганков принес книжку и рассказал, что взял ее на квартире Елены Полюхович. Со слов Елены, ее подарил мужу священник Вадим Паевский, которого раньше вспоминали как участника печально известных оргий.

Этонебольшое издание с обложкой голубого цвета стоит во Франции, где каталог был издан, 30 евро. Относительно недорого...

Мы “походили” в Интернете по названию “Артек – лето в Крыму” и нашли некоторые публикации об альбоме на неофициальном сайте Артека.

Неофициальный сайт лагеря, по словам главы информационной службы Артека Елены Мех, редактировал сам Дмитрий Полюхович, он же был модератором многих его форумов. Отдадим должное: сайт сделан довольно качественно, там много хороших фото, интересных текстов, форумов. И фотографии из французского альбома – лишь одна из публикаций сайта.

Полюхович в одном из интервью писал, что он является абсолютным поклонником фотографии. В презентации альбома на сайте указано, что “Клодин смотрела на лагерь отчужденным взглядом человека, который ничего не знает о “мифе Артека” (костер, горны, барабаны и тому подобное, чем перенасыщены другие фотоальбомы об Артеке). В отличие от фото с “красотами” и “постановочных снимков” работы Дори стоит рассматривать долго и внимательно. Но даже после десятого просмотра в них можно открывать новые захватывающие детали”.

Мы зашли на официальный сайт Клодин Дори и так же, как Дмитрий Полюхович, присоединились к числу ее поклонников. По крайней мере поклонников ее серии о народах Сибири.

Что же касается Артека, то тут впечатление несколько другие...

Мы пересмотрели фотографии... Мнения очень противоречивые.

Однако, не доверяя собственным суждениям, мы решили показать снимки специалистам – фотографам и психологам.

Президент Киевского международного фотофестиваля “Киевфотоком”, директор галереи “РА” Андрей Трилиский, внимательно пересмотрев фотографии, сказал такое:

– Тяжело сделать однозначный вывод... Дети появляются на фотографиях как взрослые. Здесь много кадров, которые выглядят как постановочные. Так снимают взрослых для рекламы или для самих себя... Здесь нет счастливого детства. Возможно, мы испорчены легендой об Артеке и ожидаем чего-то совсем другого?.. Это точно не может быть рекламным буклетом Артека, по крайней мере для детей...

Директор Киевской фотошколы Виктор Марущенко высказался более категорично:

– Эти фотографии я просмотрел несколько дней назад – на каком-то блоге в Интернете. Прочитал, что какая-то женщина, фотограф-педофилка, слонялась по детским спальням Артека на протяжении десяти лет, и никто ее не останавливал. Детей она снимает полуобнаженными... Сначала подумал, что, возможно, текст сформировал мое предвзятое впечатление. Посмотрел еще раз. И опять: бросается в глаза то, что на фотографиях мальчики и девочки или раздеваются, или уже раздеты... Все снято сексуально: какие-то Лолиты, а не пионерки... Даже когда девочка одета, фотография показывает ее “девичьи страдания”. Следует выяснить, кто привлекал фотографа к съемкам, как она туда попала, кто давал разрешение и с какой целью... Клодин Доре могла концептуально задумать именно такую серию, не будучи педофилкой. Могла делать это ради удовольствия. Или и заказ... Этот альбом – скорее стандарты “Плейбоя”.

Министр молодежи и спорта Юрий Павленко, которому мы дозвонились на мобильный телефон, сказал, что знает о существовании такого каталога и он даже отправил его на экспертизу, однако “сам еще не успел посмотреть”.

В Институте судебных экспертиз нам сказали, что вывод смогут дать “только после Нового года” и что у них нет даже десяти минут, чтобы глянуть на альбом.

Директор Института психологии НАНУ, доктор психологических наук Сергей Максименко, которому мы показали распечатки фотографий, высказался достаточно эмоционально:

– Этот так называемый каталог, призванный популяризировать детский лагерь среди мирового сообщества, не выдерживает никакой критики... Мы видим здесь неприкрытую эротику. Извините, но ребенка не требуется представлять в ночной рубашке и в такой позе. Фактически каждое фото, на которое я смотрю, – это фото для «Плейбоя». Девочки, которые справляют утренний туалет... А посмотрите на этого мальчика! К чему он здесь?! Вот ли эти девочки с обнаженными коленями... Откровенного намека на педофилию здесь не вижу, но эти детские позы направлены на то, чтобы вызывать сексуальное влечение. Здесь есть открытые элементы неприкрытой эротики... Да это в каком-то кабаре так снимают, а не в детском лагере...

Нам тяжело к этому что-то добавить. Пусть читатель сам решает, каким могло быть назначение альбома – для популяризации детского отдыха или, может, чего другого... Хотели ли бы вы, чтобы именно в таком ракурсе снимали ваших детей? И отправили ли бы вы своего ребенка в лагерь, где он может стать героем такой фотосессии?

И вопрос к руководству лагеря: кто-то давал разрешение на такую фотосъемку или, может, она велась нелегально?

Оксана Климончук, Лана Самохвалова