Куда же все-таки тратятся деньги МВФ?

От Международного валютного фона Украина по последнеу кредиту стенд-бай получила уже около 11 миллиардов долларов. Четвертый транш объемом 3,8 миллиардов должен поступить до конца 2009 года. Как используются эти средства? По версии одного из кандидатов в Президенты Сергея Тигипко, часть денег идет на финансирование дефицита бюджета, а большая часть – в валютные резервы Нацбанка. “Он продал уже 8 миллиардов долларов, которые получил от МВФ, в поддержку гривни. Так что мы фактически проедаем эти средства”, – сказал Тигипко. Со своей стороны Петр Порошенко (раньше председатель Совета Нацбанка, а ныне глава МИД) заверяет, что “ни одна копейка из средств МВФ не исключена (из резервов. – Авт.), они находятся в золотовалютных резервах государства”. На что выделяются средства МВФ и как они распределяются в Украине, мы спросили экспертов.

Ирина Акимова, народный депутат, ПР, министр экономики в оппозиционном правительстве: НЕ ПОШЛИ ЛИ ОНИ, ЧАСОМ, НА ПОКРЫТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАМПАНИИ ТИМОШЕНКО?

Обычно МВФ выделял деньги только в поддержку платежного баланса, в том числе и на стабилизацию национальной валюты. Деньги поступали на счета Нацбанка. В этом году, начиная со второго транша, целевое назначение средств изменено. Часть действительно пошла в Нацбанк для пополнения валютных резервов, но часть – на покрытие бюджетного дефицита. Это был отход от обычной практики МВФ. Но это касается не только Украины. Это было сделано и в некоторых других странах.

Начиная со второго транша, по оценкам и.о. министра финансов Уманского, около 6 миллиардов долларов действительно пошли на счета Нацбанка, а приблизительно 5 миллиардов – на казначейские счета, то есть правительству, на покрытие бюджетного дефицита.

Хорошо это или плохо? Это могло бы быть ни хорошо, ни плохо, если бы эти деньги действительно тратились эффективно и покрывали статьи необходимых расходов и при этом решали проблему.

Почему правительство на сегодня заслуживает критики с точки зрения использования этих 5 миллиардов от МВФ? Первое и самое главное – непрозрачность. Парламент требовал от правительства отчета – куда пошли деньги МВФ. Речь идет прежде всего о 5 миллиардах, которые разрешено было потратить на покрытие бюджетного дефицита. Как конкретно они были потрачены? Никакого ответа не поступило.

О чем можно с определенностью сказать... Если не все, то значительная часть тех 18 миллиардов гривен, которыми был пополнен уставный фонд НАК “Нафтогаз” и за счет которых эта компания на сегодня не является полным банкротом, была профинансирована из транша МВФ. То есть из 5 миллиардов долларов, которые пошли на покрытие государственного дефицита, около 2 миллиардов пошли на “Нафтогаз”, а возможно, и больше.

Кроме того, непокрытый дефицит Пенсионного фонда в этом году будет составлять приблизительно 14 миллиардов гривен. На 11 миллиардов ПФ уже одалживал в Казначейства. Если не все, то значительная часть этих средств могла быть профинансирована из кредита МВФ.

Если бы сейчас, например, эти траншевые деньги бросили на Пенсионный фонд и сказали: вот этим мы решаем финансовую стабильность как ПФ, так и НАК “Нафтогаз”, – это, наверно, было бы оправдано. Но вопрос в том, что деньги тратятся, а ни “Нафтогаз” не реструктурируется (нужно будет еще где-то одалживать, чтобы позатыкать его дыры), ни проблема Пенсионного фонда не решается. Непрозрачность и возможность использования этих денег на временное затыкание дыр без решения основной проблемы – очевидны.

Еще одно. Когда деньги поступают в общую казну под названием Казначейство, их можно использовать в непрозрачном режиме на что угодно. Взять хотя бы субботний концерт Юлии Тимошенко. Я думаю, что с помощью разного рода пиар-агентств легко посчитать, во сколько он обошелся. Возникает вопрос – не пошли ли частично деньги с казначейских счетов правительства, в том числе одолженные у МВФ, на покрытие политической кампании Тимошенко? Четкого ответа нет. Никто дать не может. Потому что сейчас бюджет используется Тимошенко в ручном режиме.

Поэтому я поддерживаю обеспокоенность Азарова, которую он выразил на прошлой неделе представителям МВФ о том, что в условиях политической кампании, когда Международный валютный фонд позволяет тратить деньги на покрытие бюджетного дефицита и не интересуется, куда именно они идут, вероятность оплаты политической кампании деньгами МВФ очень высока.

И наконец. Известно, что в сентябре были досрочно выплачены в размере полумиллиарда долларов долги по суверенным облигациям Украины, и часть денег МВФ, конечно, пошла на эти выплаты. Сам этот факт – ни хороший, ни плохой. Но когда в руки правительства попадают одолженные деньги, которыми это правительство легко, без отчета МВФ, может использовать, у него возникает большой стимул и дальше накапливать долги. Если мы посмотрим на динамику государственного долга в этом году, мы видим, что этот долг нарастает как снежный ком. Никакой программы управления государственным долгом и управления государственным дефицитом у правительства нет. Выходит, что в его руках есть инструменты увеличения долга. Оно ни перед кем практически не отчитывается. Для страны это уже плохо. Потому что неконтролируемый долг – это риск преддефолтного состояния.

Владимир Лановой, экономист, бывший первый вице-премьер-министр и министр экономики: ВСЕ ДЕНЬГИ МВФ ПОТРАЧЕНЫ НА ПОДДЕРЖКУ ГРИВНИ Нацбанк получил 10,5 миллиардов долларов в поддержку курса. Из них правительство получило 3,5 миллиардов для погашения дефицита бюджета. Они пока еще зарезервированы и не тратятся правительством на финансирование расходов.

В августе 2008 года в Украине было 38,5 миллиардов резервов золотовалютного фонда. На сегодня – около 28 миллиардов. С сентября по декабря тратились большие суммы (более чем 10 миллиардов за три месяца), но это были еще наши деньги, из нашего резерва, а в январе начали тратиться международные средства. Фактически все деньги от МВФ пошли в поддержку курса гривни.

Это политическая операция по поддержке Украины. Если она провалится, Фонду не будет чем отчитываться об успехах в своей деятельности. А в них заинтересованы обе стороны.

В опубликованном на днях предварительном заключении миссия МВФ заявила о финансовой стабилизации в Украине. Это немного не так... Начиная с апреля постепенно растут расходы Нацбанка – ежемесячно – в поддержку курса. Определенная стабильность, достигнутая в последние месяцы, связана с тем, что на внутреннем рынке увеличена поддержка спроса на валюту, а не внутренней стабилизацией самой экономики.

Борис Кушнирук, экономист: МВФ ФИНАНСИРУЕТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА Раньше, по правилам, МВФ кредитовал только Нацбанк и только с целью поддержки торгового и платежного баланса. Это он делал уже пятьдесят лет. В случае с Украиной Международный валютный фонд согласился фактически на то, чтобы большая часть из 10,8 миллиардов, которые мы получили, была распределена таким образом: деньги зашли в Нацбанк, но с целью передачи их правительству. Причем Нацбанк не показывает, что он кредитует правительство, хотя должен. А в МВФ формально говорят, что они правительство не кредитуют, а кредитуют центральный банк... Представьте, что у вас есть тысяча гривен, кто-то в долг дал вам 200 гривен, а вы потратили 300. Потратили вы те деньги, которые вам дали в долг, или деньги, которые у вас были?

Деньгами МВФ покрывались как расходы бюджета, так и расходы, связанные с выполнением внешних обязательств правительства. Но и те, и другие являются финансированием дефицита.

При всей нелюбви к Партии регионов я считаю, что они правы, в частности Николай Азаров. Что делает МВФ? Он финансирует безответственность правительства. Потому что в действительности правительство никаких реформ не проводит. Единственное – оно фактически сокращает расходы, потому что ему нечем их финансировать. Таким образом дефицит не так велик. Это единственное достижение этого правительства. Если это так, зачем тогда МВФ дает деньги? Это как лечить наркомана наркотиками.

То же самое делает МВФ, увеличивая долги Украины. Он наращивает не личные долги Юлии Владимировны – она же не заложила все свои состояния в оффшорах и в Украине. Она берет кредиты, правительство их проедает и разворовывает, а расплачиваться – всем гражданами Украины.

Нужно признать, что МВФ выдает в большей степени политические кредиты, чем профессионально банковские.

Если ты банкир, то можешь выдавать кредит. Но если заемщик не будет придерживаться определенных обязательств, а ты его продолжаешь кредитовать, то кто тебе потом врач, – если он обанкротится и не сможет своевременно вернуть свои долги?

Опрашивала Анна Ященко