День "Заплати вперед": праздник бескорыстного добра (видео)

28 апреля мизантропы всего мира отмечают свой праздник - День "Заплати вперед". Что же это за день?

В 2000 году вышел роман американской писательницы Кэтрин Райн Хайд "Заплатить вперед" (Pay It Forward). Впоследствии на его основе был снят одноименный фильм.

Книга и фильм настолько вдохновили неравнодушных, что появилось реальное движение, которое стало международным. 28 апреля эти люди отмечают День "Заплати вперед".

Это сообщество объединяет людей, которые своими добрыми поступками пытаются сделать мир лучше. Ведь мы привыкли получать что-то в ответ на услугу или проданный товар. Однако движение "Заплати наперед" предлагает другой способ выражения благодарности тем, кто нам помог.

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"Три услуги другим людям" - так в краткой форме описывается концепция движения. Вам необходимо выбрать трех человек, которым вы можете помочь и сделать что-то полезное для них. Вместо того, чтобы отблагодарить вас, предложите этим людям продолжить цепочку: пусть они сделают что-то хорошее тем, кто их окружает. Таким образом цикл добрых дел не будет замыкаться, а нарастать, как снежный ком.

Во время карантина идея "Заплати вперед" как никогда актуальна. Оглянитесь, может, именно сейчас лучшее время сделать добро и не требовать ничего взамен.