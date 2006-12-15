Шевчук: за нормальные деньги Укртелеком не продадут

Эра успешной приватизации Укртелекома закончилась в 2000 году. Об этом в интервью УНИАН заявил Олег Шевчук, бывший председатель Госкомсвязи, бывший коммерческий директор Укртелекома, директор Института информационного общества.

Среди причин своего пессимистического прогноза относительно перспектив приватизации Укртелекома Шевчук назвал такие:

На Укртелеком нет никакого спроса в мире. Из-за кризиса национальных телекоммуникационных кампаний, который произошел в 1998–2000 годах, потенциальные покупатели Укртелекома - «Дойче-Телеком», «Франас-Телеком», голландская KPM, «Телеком Италии» потеяли интерес к вложению денег в акции национальных операторов.

«У нас в стране нет регулирования частот. То, что комиссия (Национальная комиссия по вопросам регулирования связи. – УНИАН) творит с лицензиями, несравнимо не только с независимыми европейскими аналогами регулирования связи, но даже с худшим из министерств или госкомитетов. Даже при Довгом (Станислав Довгий – один из бывших руководителей государственного органа связи и информатизации. – УНИАН) лицензии раздавали честнее, не говоря уже о более талантливых министрах, к которым бы хотелось отнести и себя. Нет прозрачной среды, да просто нет конъюнктуры и поэтому никто сюда в принципе из серьезных игроков прийти не может».

«Цифры – три-четыре-пять миллиардов (суммы, которые по оценкам разных политиков предполагается получить от приватизации Укртелекома – УНИАН) – это все ерунда». Лидер БЮТ Юлия Тимошенко, когда называет сумму в 10 миллиардов – «Специально планку завышает, - убежден Шевчук, - чтобы те, кто хочет стырить, понимали, что она будет следить и все то, что меньше десяти, – будет объявлено дерибаном».

«Просто смешно это (доходы от приватизации Укртелекома – УНИАН) обсуждать, - сказал Шевчук. - Ничего здесь не будет. Денег не выручить».

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