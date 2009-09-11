На шахте, где 5 сентября был взрыв, найдено тело еще одного погибшего

В Донецке на неработающей шахте имени 60-летия Советской Украины (ГП «Укруглеторфреструктуризация»), где 5 сентября произошел взрыв, горноспасателями найдено тело еще одного, уже второго, погибшего.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области, тело погибшего человека было обнаружено и поднято из шахты в четверг, 10 сентября.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в 20.40 во время несанкционированного спуска нескольких человек в шахту имени 60-летия Советской Украины (ГП «Укруглеторфреструктуризация») произошел взрыв газо-воздушной смеси. Шахта находится на реструктуризации на протяжении двух лет. Вследствие взрыва один человек погиб, еще трое с ожогами в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Погибшие и пострадавшие являлись работниками фирмы «Донбассресурсы», которая вела работы по демонтажу шахтного оборудования на поверхности.