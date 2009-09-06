В Донецке взрыв на неработающей шахте

В Донецке на неработающей шахте произошел взрыв газо-воздушной смеси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, взрыв произошел в 20.40 5 сентября в Пролетарском районе Донецка, на неработающей шахте имени 60-летия Советской Украины ГП „Укруглеторфреструктуризация”, которая находится на реструктуризации на протяжении двух лет, во время несанкционированного спуска.

Вследствие взрыва один человек погиб, еще трое с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы.

Пострадавшие являются работниками фирмы „Донбассресурсы”, которая вела работы по демонтажу шахтного оборудования на поверхности.

В 23.15 подразделениями Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома тело погибшего было поднято на поверхность. Предварительная причина взрыва – внесение постороннего источника огня.

На месте работала оперативная группа Главного областного управления МЧС.