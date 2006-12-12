Слухи о возвращении Боделана оказались преувеличенными

Объявленный в международный розыск экс-мэр Одессы Руслан Боделан заявил, что находится в России и не возвращался на Украину, сообщает Коммерсант-Украина .

"В настоящее время я нахожусь на рабочем месте (Санкт-Петербурге), а по существу сведений, изложенных в газетной информации, рекомендую обратиться для ее разъяснения в газету", - заявил он.

Напомним, что сегодня утром украинские СМИ распространяли информацию о возвращении Руслана Боделана в Украину со ссылкой на Коммерсант-Украина.

В 2005 году против Руслана Боделана прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебным положением, а МВД объявило его в розыск. Позднее господин Боделан сообщил, что проживает в России и работает на должности заместителя директора Санкт-Петербургского морского торгового порта.