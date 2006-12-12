Боделан вернулся в Украину?

Бывший мэр Одессы Руслан Боделан, находящийся в международном розыске, вернулся на Украины.

Об этом пишет газета Комерсант-Украина во вторник.

По информации газеты, Боделан пытался встретиться с премьер-министром Виктором Януковичем, чтобы попросить у него политической поддержки в том числе чтобы возглавить одесскую облорганизацию партии регионов. Однако встреча не состоялась.

Газета также пишет, что Боделан прибыл на Украину "со стороны Ростова-на-Дону" 5 декабря.

"Как только Боделан пересек границу, он направился в Киев, а затем поселился на одной из государственных дач недалеко от столицы", пишет газета.

Издание также отмечает, что правом на госдачу, в Пуще-Водице в частности, обладают не только президент, премьер, спикер или министры, но и некоторые народные депутаты, например лидеры фракций и главы парламентских комитетов.

У одного из таких депутатов и остановился господин Боделан.

В то же время, глава Национального центрального бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов заявляет, что информации о пребывании Боделана в Украине у него нет.

"Я ничего не знаю, мое дело – международный розыск, а не розыск внутри Украины. Интерпол информацией о его возвращении не располагает, обращаться надо к инициатору розыска – Одесской областной прокуратуре",– заявил он.

Украинская правда