Курочкин пугает концом света

Российский бизнесмен Максим Курочкин, задержанный в Украине по обвинению в причастности к совершению двух уголовных преступлейний, сейчас находится в СИЗО по решению суда. Оттуда он передал письмо в редакцию УНИАН. Узник следственного изолятора утверждает, что он знает не только средство почти мгновенного улучшения жизни людей (за месяц!), но и способ отвратить неминуемую угрозу, нависшую над всем миром сразу.

«Программа-максимум – это прекращение всех конфликтов в мире, чтобы в них не гибли люди и жили долго, долго, долго, и я вместе с ними, чтобы человечество начало осваивать космос, чтобы мы принесли разумную человеческую жизнь в другие Галактики и Вселенные. (Программа-минимум Курочкина – прекращение всех конфликтов на границах России – УНИАН) “Утопия”, – скажите вы. Да нет, к сожалению или к счастью, ученые НАСА подсчитали (эта информация есть в Интернете), что в направлении Земли летит метеорит, по размерам приблизительно такой же, какой положил конец эре динозавров. – Пишет Курочкин. - По их подсчетам, он вступит в плотные слои атмосферы Земли в 2036 году. Чтобы остановить эту опасность, которая угрожает существованию человечества как вида, все ведущие страны мира (и Украина в том числе) – ведь “Южмаш” не должен выпускать пылесосы, – должны прекратить взаимные свары, не говоря уже о военных конфликтах, и сконцентрироваться на отражении этой опасности, ставящей под угрозу дальнейшее существование человечества. К этому нас подталкивает сама природа: или мы эволюционируем и установим на Земле Новый Разумный Мировой порядок, или вымрем, как динозавры, которые жили на Земле намного дольше нас. Сама Вселенная предлагает нам выбрать путь, а с ней не поспоришь – бесполезно!»

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