Почему Путин отпустил Могилевича на свободу

“Преступление, в котором он обвиняется, не является общественно опасным”... ФБР обвиняет его в рекете и мошенничестве и требует выдачи... Освобождение связано с российско-украинскими отношениями?..

Три дня назад Сергей Шнайдер – более известный как криминальный авторитет мирового масштаба Сева Могилевич – и бывший руководитель компании „Арбат Престиж” Владимир Некрасов, фигуранты дела об уклонении от уплаты налогов, были отпущены из следственного изолятора под подписку о невыезде. Что в целом нехарактерно для правоохранительных органов России, которые редко выпускают „жирную” добычу.

К тому же все произошло подозрительно просто. “Поскольку срок содержания Некрасова и Шнайдера (12 месяцев) истек и в связи с тем, что преступление, в котором они обвиняются, не является общественно опасным, они были освобождены под подписку о невыезде”, – сказал прессе анонимный представитель МВД России.

Между тем, речь идет об одной из самых знаковых фигур международного криминалитета, человека, который контролирует крупный бизнес и большие финансовые потоки. А тут “смешные” обвинения... Напомним, Некрасову инкриминируется уклонение от уплаты налогов на сумму 50 млн. рублей ($2 млн.), а его якобы консультанту Могилевичу – организация преступных схем избежания налогов через фирмы-однодневки.

Для Могилевича это выглядит сущими пустяками. Чтобы оценить настоящий масштаб его деяний, можно вслед за вчерашней „Вашингтон Пост” заглянуть на сайт ФБР. Американские следователи обвиняют авторитета в рекете, мошенничестве и отмывании денег, причем, по данным ФБР, только в 1998–1999 годах через счет Могилевича в Bank of New York прошло $10 млрд., как считают, криминального происхождения. ФБР давно требует от России выдаче „Севы” для расследования, но российские стражи порядка ссылаются на отсутствие соответствующего межгосударственного соглашения.

Еще в 1995 году Великобритания объявила его розыск по факту отмывания $80 млн. через британские банки. Через два года Могилевичу было пожизненно запрещено въезжать в Туманный Альбион. Аналогичное следствие велось против него в Чехии и Словакии. Но отдадим должное уроженцу Киева и выпускнику экономического факультета Львовского университета: ни разу следствию не удавалось довести дело против Шнайдера до конца – ни в одной стране суда над Шнайдером (Семен Юдкович взял фамилию последней жены), даже заочного, не было.

Интересно, что за время следствия адвокаты Некрасова и Шнайдера неоднократно просили освободить их подзащитных под залог. В мае 2009 года предлагаемая сумма залога достигла 240 миллионов рублей (по 120 миллионов за каждого). Тушинский суд Москвы это ходатайство отклонил, хотя предложенная сумма почти в пять раз превышала ту, которую обвиняемые, по версии следствия, не доплатили государству

А затем фигурантов дела выпустили даром?! Через месяц после гордого отказа от десяти миллионов долларов залога, в начале июня, тот же Тушинский районный суд Москвы вернул дело Некрасова и Шнайдера в прокуратуру. По словам адвоката, данное решение суд „принял самостоятельно”, поскольку в обвинительном заключении были допущены ряд грубых нарушений. Результатом возврата дела и стало освобождение двух обвиняемых из знаменитой „Матросской тишины” – решение об этом было принято коллегией по уголовным делам Московского городского суда.

Все это выглядит мало мотивированным и непонятным. Отказ от залога, потом “самостоятельное” решение с бюрократическим цеплянием за процессуальные мелочи, что приводит к освобождению... (Тушинский суд отметил, что в обвинительном заключении неправильно указаны даты и номера договоров с фиктивной компанией «Магнолия», куда, по версии следствия, «Арбат престиж» переводил средства для уменьшения базы налогообложения). К тому же тяжело не согласиться с мнением московского адвоката Леонида Альперовича, высказанным газете “Ведомости”: “Освобождение обвиняемых до суда – редкий случай, это трактуется как большой минус для следователя, негативный показатель в его работе”.

Настоящие причины и задержания, и освобождения из-под стражи Могилевича и его сообщника, очевидно, прячутся глубже. Хотя российские суды известны своей коррумпированностью не меньше, чем украинские, но они значительно подконтрольнее центральной государственной власти. И внимательно прислушиваются к “пожеланиям” Кремля.

Первая версия того, что произошло с сетью парфюмерных магазинов, буквально лежит на поверхности: рейдерство. Сам Некрасов утверждал, что криминальное преследование инициировали люди, желавшие отобрать у него бизнес. Вскоре после ареста предпринимателя один из его адвокатов рассказал журналистам, что его подзащитному предложили отказаться от “Арбат Престижа” в обмен на 3 миллиона долларов и закрытие дела.

Действительно, за полтора года, на протяжении которых теперь уже бывший гендиректор был лишен возможности заниматься делами, компания, основанная им в 1989 году, фактически прекратила свое существование. Все выглядело как кем-то срежиссированное действо. После ареста Некрасова работать с парфюмерной сетью отказались поставщики, кредиторы компании подали к ней свыше сотни исков. Постепенно были проданы или закрыты все 95 магазинов “Арбат Престиж” в России и в Украине. Не удивительно, что следствием стал незаурядный демпинг элементов сети. В частности, украинский бизнес «Арбат Престижа» был продан, по разным оценкам, в 7–8 раз дешевле, чем в него было инвестировано раньше. Еще в начале 2008 года стоимость сети оценивалась в $1–1,2 млрд. – возможно, это и есть размер ущерба, который понесли Некрасов и Шнайдер.

Такие деньги где угодно не валяются и служат вполне достаточным поводом для объединенной атаки власти и конкурентного бизнеса на фирму.

Вторая версия событий вокруг “Арбат Престижа” заключается в том, что истинной мишенью наступления был как раз Сева Могилевич. Как сообщают “Ведомости” , два близких Могилевичу предпринимателя предположили, что того освободили по политическим мотивам, и это может быть связано с российско-украинскими отношениями. Пока Могилевич сидел в СИЗО, “РосУкрЭнерго” (50% – у Газпрома, 50% – у украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа) была исключена из схемы поставок среднеазиатского газа в Украину, а Фирташ лишился венгерского трейдера Emfesz, которому Газпром много лет поставлял газ с отсрочкой платежа до одного года. Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит материнской компании – кипрскому оффшору Mabofi, который принадлежит Фирташу и его компаньонам. В чьих интересах прокручивались деньги в Mabofi, на что использовались и был ли среди компаньонов Могилевич, не знал даже гендиректор Emfesz Иштван Гоци, который продал Emfesz без согласия Фирташа, пишет российское издание. Между тем, немногие из украинских и зарубежных аналитиков сомневаются в том, что „Сева” имел с “РосУкрЭнерго” немалую выгоду.

Некоторые украинские издания размышляют, не повлияет ли освобождение Могилевича на состояние газового рынка Украины.

Автор выразит свое личное убеждение: нет, не повлияет.

Кажется, подходящими является обе версии событий вокруг “Арбат Престижа”, бытующие в прессе. Во-первых, “раздели” достаточно масштабный бизнес Некрасова и Шнайдера, связанный с торговлей парфюмерией. Во-вторых, господину Шнайдеру-Могилевичу наглядно показали, что в России с ним могут сделать все, что будет угодно Кремлю. И за год пребывания Семена Юдковича за решеткой “РосУкрЭнерго” вывели с газового рынка, полюбовно договорившись с Юлией Тимошенко (не даром, вспомните пресловутые газовые контракты). Теперь можно и выпускать, фигурант “спекся”.

А сажать его в тюрьму еще и на те шесть лет, которые предусматривает статья “уклонение от уплаты налогов”, – это уже лишнее. Ведь старый мудрый Могилевич никогда не был замечен в каких-то политических грехах, к верховной российской власти всегда был лоялен. Ну, с Фирташем неувязка вышла, не успел за “линией партии”.

Короче, не Ходорковский. Поэтому пусть господин Шнайдер-Могилевич будет счастлив уже тем, что находится на свободе. А потерянные деньги от “Арбат Престижа” и “РосУкрЭнерго”? Так не в деньгах же счастья...

Николай Писарчук