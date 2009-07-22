Мельниченко усилили охрану
19:59, 22 июля 2009Общество
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Завершается расшифровка пленок
Бывшему охраннику экс-президента Леонида КУЧМЫ Николаю МЕЛЬНИЧЕНКО с сегодняшнего дня усилена охрана.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
По словам собеседника агентства, усиление охраны связано, среди прочего, с завершающей стадией расшифровок записей Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, а также со вчерашним арестом бывшего начальника Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА.
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