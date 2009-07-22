Мельниченко усилили охрану

Завершается расшифровка пленок

Бывшему охраннику экс-президента Леонида КУЧМЫ Николаю МЕЛЬНИЧЕНКО с сегодняшнего дня усилена охрана. Об этом УНИАН сообщил информированный источник. По словам собеседника агентства, усиление охраны связано, среди прочего, с завершающей стадией расшифровок записей Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, а также со вчерашним арестом бывшего начальника Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА.

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