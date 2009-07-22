В Черкасской области выкрали 4-летнюю девочку

Милиция разыскивает четырехлетнюю Владиславу ОРЖЕХОВСКУЮ, которая проживала в селе Топиловка Чигиринского района Черкасской области и была похищена неизвестными.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Черкасской области, в дом местного жителя посреди ночи ворвались четыре человека, жестоко избили и связали хозяина дома и забрали четырехлетнюю девочку, которую недавно удочерила семья.

Напуганные родители сообщили о нападении в милицию. Работники правоохранительных органов установили, что среди нападающих была биологическая мать девочки, которая по решению суда лишена материнских прав.

Как сообщают в УМВД, правоохранители разыскивают ребенка и похитительницу. Она может находиться в местах скопления лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, ведут антисоциальный образ жизни и не имеют определенного места жительства.

Милиция обратилась к жителям Черкасской области с просьбой помочь в поисках девочки. Приметы девочки: рост около 70 см, светло-голубые глаза, волосы темные, короткие.

Приметы подозреваемой: ЕРМИНА Елена Сергеевна, 1984 года рождения, рост около 160 см, на вид 20-26 лет, среднего телосложения, лицо круглое, волосы темные, прямые, средней длины.

В случае получения любой информации о разыскиваемой сообщать УМВД Украины в Черкасской области по телефонам: 8 (0472) 393-445, 393-229 или 102.