Доллар и евро на межбанке достигли максимума

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,8125/7,8570, а к 12:00 цены ушли вверх – 7,9320/7,9385. К закрытию торгов ценовые показатели достигли максимума – 7,9420/7,9540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2510/0,2525, а к 12:00 цены повысились до 0,2542/0,2550. К закрытию изменений не произошло. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31.1300 (0.0550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4174/1,4176 и к закрытию торговой сессии котировки оставались в диапазоне 1,4174/1,4210. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0680/11,1265. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли максимума – 11,2725/11,3005.

В 12:00 НБУ вышел на рынок с ценой отсечения на аукционе по валютной паре доллар-гривня 7,6650.