Кировограду угрожает новый вид услуг: урановые рудники с доставкой на дом

Как и любой другой город Украины, Кировоград живет похожими проблемами: плохие дороги, устаревший жилой фонд, несанкционированные свалки. Однако существует одна особенность, которая делает этот город уникальным. Правда, местным жителям от этого лишь хлопоты и проблемы со здоровьем: Кировоград – едва ли не единственный город в мире, расположенный непосредственно над рудниками урановых месторождений.

«Ингульская» шахта Восточного горно-обогатительного комбината (место юридической регистрации - Желтые Воды Днепропетровской обл.) работает рядом с областным центром больше 30 лет. Все это время предприятие добывает урановую руду, проводит ее первичную переработку, а его шахты проходят просто под жилмассивами.

Кировоград входит в тройку городов Украины с самым высоким показателем смертности от рака. Одна из причин — радон, газ без цвета, запаха и вкуса. Радон выделяется из разломов земной коры и существенно влияет на появление раковых опухолей. В воздухе газ быстро растворяется, однако накапливается в закрытых, подвальных помещениях. Это также касается квартир на первых этажах жилых домов.

Разговоры о том, что областной центр с населением более 200 тыс. имеет право на особый статус и доплаты на экологическую безопасность тянутся со времени получения Украиной независимости. В 90-х годах столичные научные работники провели обследование Кировограда, и по его результатам была изготовлена карта радиационного загрязнения города. Однако дальше слов дело не пошло.

Для того, чтобы внедрить систематический контроль за радиацией, нужна дорогая современная аппаратура. В случае же подтверждения вредного влияния ионизирующего излучения на состояние здоровья кировоградского населения, государство должно позаботиться о его надлежащей защите и медицинском обслуживании. А это сотни миллионов гривен, которых в бюджете просто нет.

Между тем, уже в 2009 году Кировоградский областной совет дал разрешение на расширение урановых рудников непосредственно под центральной частью Кировограда. Именно это решение побудило активистов ГО «Громадська варта» собрать в областном центре общественные слушания при участии представителей исполнительной власти, местных депутатов, небезразличных к радоновой проблеме кировоградцев.

По словам председателя организации Сергея Злакомана, целью «Громадськой варти» является не закрытие шахты «ингульская», а поиск ответов на вопросы, связанные с ее деятельностью. В частности, почему не принимаются никакие меры по обезвреживанию, не мониторится радиологическая ситуация, что является грубым нарушением прав людей на безопасную окружающую среду. Добыча урана проводится взрывным методом. Не исключено, что это отразится на инженерной инфраструктуре и жилом фонде города, поскольку взрывы будут проводиться непосредственно под центральной частью Кировограда.

К руководству ДП «СХИДГЗК» также есть довольно много претензий относительно нарушений требований экологического законодательства. Так, свои отходы шахта сбрасывает в реку Ингул. Высокий уровень заиленности реки, которая к тому же протекает через весь город, ставит под угрозу санитарно-эпидемиологическое и экологическое благополучие местных жителей.

Есть еще одна проблема - выход на поверхность радона. Во время подземных взрывов в шахтах уровень концентрации радиоактивного газа растет в тысячи раз, а трещины и сдвиги почв способствуют быстрому проникновению радона на поверхность. В результате, напоминает глава постоянной комиссии Кировоградского горсовета по вопросам здравоохранения, врач с почти 40-летним опытом работы Виктор Мякий, Кировоградщина по уровню онкологических заболеваний (и смертности от них) опережает таких промышленных гигантов, как Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Но если высокий уровень онкозаболеваний в этих трех регионах можно объяснить присутствием мощных предприятий (угледобывающих, металлургических, коксо-химических, асбесто-цементных, портовых и химических), то Кировоград может «похвастаться» лишь наличием уранодобывающей шахты «Ингульская». Клиника злокачественных образований в Кировограде указывает, что здесь на треть больше раковых заболеваний органов дыхания, чем в целом по Украине, что можно объяснить ингаляционным влиянием радона.

«Сегодня предприятие работает на окраине областного центра. Если добыча начнется под центральной частью Кировограда, последствия могут быть катастрофическими, как в экологическом, так и техногенном плане», - убежден Сергей Злакоман.

По его словам, на сегодня можно констатировать практически полное игнорирование государством социально-экономических проблем населения, которые возникают в результате добычи урановой руды на территории Кировоградщины.

Свое отношение к проблеме в ближайшее время должны выразить депутаты Кировоградского горсовета. Между тем, участники обсуждения поручили городскому председателю Владимиру Пузакову обратиться к Президенту, Премьер-министру, профильным министрам и правоохранительным органам с ходатайством об осуществлении комплексного анализа ситуации. Вопрос урановой добычи является стратегическим для государства, а следовательно оно должно позаботиться о защите и здоровье своих граждан, обеспечить для них максимально безопасную окружающую среду, - считают жители Кировограда. Свое слово здесь должны сказать и правозащитники, в частности проверить соблюдение требований действующего законодательства при предоставлении разрешения на проведение добычи урана непосредственно под жилым массивом Кировограда.

Перед началом слушаний активисты ГО «Громадська варта» раздавали прохожим на улицах памятки о том, как в бытовых условиях уменьшить вредное радоновое влияние на человеческий организм. Выходит, пока центральная власть не заострит внимание на проблеме кировоградцев, им ничего другого не остается, как чаще проветривать жилые помещения. Следовательно, кировоградцы резонно спрашивают, можно ли считать, что такая власть существует для них, людей, а не наоборот? При этом выходит, что люди для нее просто “расходный материал”. Как уран или взрывчатка для его добычи.

Анна Билла