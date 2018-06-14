Бойся политиков, снижение налогов обещающих

Украина аккумулирует свои долги с астрономической скоростью. Государственный долг, который в канун кризиса составлял около 13% ВВП, уверенно стремится к 35% годового объема экономики...

Новость о возможном выделении МВФ третьего транша – 3,3 млрд. долл. – заслоняет собой тот факт, что Украина аккумулирует свои долги с астрономической скоростью. Государственный долг, который в канун кризиса составлял около 13 процентов ВВП, уверенно стремится к 35 процентам годового объема экономики. Первое лицо Кабмина будет представлять нам третий транш как очередное благословение кредиторами безошибочности курса «правительства профессионалов», в то время как Украина на глазах превращается в долгозависимое государство наподобие Латинской Америки конца 80-х.

Несмотря на долговые пута, со стартом предвыборной кампании на головы украинцев польется очередной ливень позолоченных обещаний от кандидатов в президенты. Будут обещать все – от выплаты потерянных сбережений до сноса незаконно построенных домов на берегах водоемов. И все как один будут бить себя в грудь – я приму новый Налоговый кодекс и ужму налоги!

Не верьте ни единому слову. Макроэкономическая позиция Украины изменилась в 2009 году так, что вести речь о кардинальном снижении налогов может лишь безответственный популист. Впрочем, других найти между политиков очень сложно.

В канун кризиса Украина достигла самого низкого за свою историю показателя отношения уровня долгов к объему валового внутреннего продукта. Этот показатель снизился до 13 процентов ВВП – в результате постоянного экономического роста и взвешенной долговой политики. Порой нежелание брать ссуду приобретало даже противоречивый характер. Скажем, у Пинзеника как у министра финансов долгое время наблюдалась ярко выраженная идиосинкразия к займам на внутреннем рынке. В итоге это привело почти до полного угасания внутреннего рынка займов.

Сразу оговоримся, что речь идет о государственных займах (включая долги местного самоуправления, прежде всего Киева).

Если же учитывать совокупный долг Украины – вместе с обязательствами субъектов ведения хозяйства, – то в этом измерении ситуация значительно сложнее. В прошлом году этот долг перевалил за 100 млрд. долларов и рос бы и дальше, если бы не кризис. Со времен турбулентной осени 2008 года этот долг начал медленно тощать, и на первый квартал 2009 года, согласно сообщению НБУ, он составлял 99,2 млрд. грн. Если принять во внимание ожидаемый объем ВВП в этом году – 930 млрд. грн., официальный курс гривни к доллару, – то придем к выводу, что совокупная долговая нагрузка украинской экономики, включая ее государственный сектор, составляет 81 процент ВВП.

Установив этот диагноз (опасный для здоровья, если больной и дальше будет увлекаться вредными привычками, однако при других условиях – несмертельный), вернемся к долгу государства. Со своей низкой стартовой позиции в 13 процентов ВВП в прошлом году этот долг начал расти как на дрожжах. Кризисный 2009 год стал годом катапультирования суверенного долга, и конца этому не видно:

1. Допустим, что Украина полностью выполнит программу с МВФ. Таким образом, государственный долг растет на обусловленных стенд-баем 16,4 млрд. долларов. К тому же не исключено, что в процессе выполнения программы этот потолок будет увеличен.

2. Если программа с МВФ будет реализовываться успешно, Всемирный банк добавит еще своих 3–4 (если не больше) миллиарда долларов.

3. Уже к началу июля объем казначейских облигаций в обороте вырос на 20 млрд. гривен. Учитывая, что рекапитализация банков за счет ценных бумаг правительства только лишь началась, размер внутреннего долга до конца этого года вырастет по меньшей мере на 40 млрд. гривен.

4. И конечно, Нафтогаз, об «улучшении» финансовой ситуации которого правительственная пресс-служба извещает с усердием, достойным лучшего применения... 18,6 млрд. грн., которые направляются на его рекапитализацию и тоже за счет казначейских облигаций, также ложатся на объем государственного долга.

5. Нельзя исключать и другие обстоятельства, которые увеличат объем суверенного долга. Кабмин готов набраться долгов где угодно и при любых условиях, однако потенциальные кредиторы остерегаются. Официальной статистике они не верят.

Поэтому государственный долг Украины вырос, растет и дальше будет расти. Посчитать его потенциальную величину с точностью до гривни сложно, однако наверняка можно сказать, что его объем относительно ВВП достигнет отметки в 35 процентов. Тоже – несмертельно, но это чуть ли не втрое больше, чем еще год назад.

По долгам нужно платить, и это приведет к резкому увеличению нагрузки и по процентным выплатам, и по возвращению основной суммы долга. Средства, которые могли бы быть направлены на структурные реформы, в т.ч. и самой дорогостоящей – пенсионной, – теперь будут тратиться на обслуживание и выплату долга.

Однако при этом украинская власть будет бить себя в грудь, заверяя кредиторов: хотите – мы будем проводить такие нужные вам реформы.

Конечно, за ваши деньги.

А снижать при этих условиях налоги, что нам наперегонки будут обещать кандидаты в президенты, невозможно и безответственно.

Станислав Голубенко