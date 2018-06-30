Олигархи приходят на смену гончарам и кожемякам

Первое массовое заселение самого «крутого» района Киева – урочища Гончары–Кожемяки, состоится 1 декабря сего года. Здесь есть дом, который приписывают Януковичу.

Первый новосёл

Это произошло как-то незаметно. Еще лет пять назад в столичном урочище Гончары–Кожемяки стояли в основном заброшенные строения, утопавшие в неухоженной зелени. Потом объявили, что здесь появится культурно-политический центр «Площадь Европы» из 52 строений, каждое из которых будет соответствовать образу и подобию архитектурного стиля той или иной европейской страны. В этом месте планировалось разместить культурные центры, официальные представительства, кафе и рестораны, гостиницы и пр. Сначала городские власти одобрили такой проект, но вскоре историческая земля была передана ОАО «Киевгорстрой-1» для строительства квартала самых дорогих жилых домов в столице. Цена одного квадратного метра здесь – от трех тысяч долларов. «Киевгорстрой-1» уже выполнил большую часть этой задачи.

Сегодня Гончары–Кожемяки наполнены грохотом и запахами стройки, здесь по колено грязь, поэтому обычных зевак тут практически не встретишь. По четырем улицам урочища – Воздвиженской, Кожемяцкой, Дегтярной и Гончарной – деловито снуют строители, приехавшие сюда на заработки со всей Украины. Большинство домов уже возведено, активно ведутся сантехнические и отделочные работы. Наиболее завершенная часть – нечетная сторона Воздвиженской. Мы заходим со двора в подъезд дома №29б, стучимся в дверь небольшой коморки. Перед нами предстает человек, представившийся ключником:

- Видите, всё эти ключи – от дверей домов по этой стороне улицы. Строители берут их и работают внутри.

- А есть уже первые жильцы в новых домах на Воздвиженской?

- Насколько я знаю, во всем урочище только один новосел. Он живет в первой квартире этого дома.

- А кто он?

- Его зовут Владимир Стецюк. Он приезжает сюда на крутом джипе и работает то ли в администрации президента, то ли в прокуратуре. Не знаю.

Стучимся в квартиру номер один, чтобы поздравить ее владельца с новосельем. На пороге появляется благообразная женщина.

- Здравствуйте, Владимир Стецюк дома?

- Нет.

- А когда будет?

- Обычно он приезжает вечером.

- А вы, в некотором роде, хозяйка дома?

- Нет. Я кушать готовлю… Ой, не надо меня фотографировать.

Дверь квартиры первого новосела Гончаров-Кожемяк резко захлопывается, а мы идем ниже по Воздвиженской. На одном из домов написано: «Стой! Вход запрещен!» Значит, нам сюда. Осматриваем помещение: первые этажи явно отведены под офисы, на тех, что выше, – квартиры. Поражает высота потолков. Как нам сказал один строитель, она стандартна – три двадцать. Переходим на другую сторону улицы. В гараже одного из шикарных домов также встречаем ключника. Николай Иванович родом с Тернопольщины, но живет в Киеве и заведует ключами от квартир по четной стороне Воздвиженской.

- Расскажите о ваших жителях, – просим мы.

- Я точно не знаю, кто они. Но тут есть один украинец из Англии. Он там родился, но приехал сюда, чтобы купить жилье.

- А покажете какую-нибудь квартиру?

Николай Иванович берет ключ и ведет нас на третий этаж одного дома. За дверью открывается жилище, которое, по словам строителей, принадлежит молодой женщине Елене. Здесь каждый с легкостью может почувствовать себя неудачником: хозяйка на честно заработанные деньги построила двухъярусную квартиру, площадь которой более 200 квадратных метров. А мы сбились со счету, пытаясь определить, сколько тут комнат. Зато – это точно! – шесть санузлов. Похоже, хозяйка предельно серьезно относится к проблемам опорожнения кишечника, мочевого пузыря и личной гигиены. Впрочем, как сказал нам ключник, Елена собирается продавать квартиру:

- Может, купите?

- А почем?

- Миллион. Где-то около четырех тысяч долларов за квадрат.

- Ну, да…А что это за Елена?

- Не знаю, хлопцы.

«Дом Януковича» и других

Ключник заводит нас в красное трёхэтажное строение всё на той же Воздвиженской. Николай Иванович высказывает предположение, что оно принадлежит директору «Укрсиббанка». Здесь еще более просторно, чем в соседних домах.

- Вот тут, похоже, будет кухня, – говорят строители.

- А мы думали, баскетбольная площадка…

Да, здесь все действительно сделано с размахом. Люди, которые обещали, что Украина заживет, как Европа, явно не врали. Новые жители Гончаров-Кожемяк действительно живут, как в Европе, и даже лучше. Однако смущает то, что местная публика практически не заботится о зеленых насаждениях. Во дворах «крутого» квартала практически отсутствует газоны и клумбы для деревьев и цветов. Есть, конечно, кое-где маленькие участки для посадок деревьев и цветов, но они плохо видны на фоне обильного кирпича и брусчатки. Так и хочется спросить: вы что, господа богатые, не любите мать вашу (природу)?

Николай Иванович показывает нам трёхэтажный розово-белый дом, стоящий на перекрестке Воздвиженской и Гончарной, Воздвиженская, 46/2.

- Это здание называют «домом Януковича»

- Почему?

- Вроде он дал распоряжение на его строительство, когда еще в первый раз был премьером. Говорят также, что у всех домов здесь имеются официальные хозяева, а у этого – нет.

Не будем утверждать, что это строение принадлежит премьеру, но если вам задать задачу определить дом Януковича, вы наверняка укажете именно на него. Нельзя сказать, что это розово-белое жилище больше других, но оно стоит на пересечении Воздвиженской и Гончарной, а это фактически в самом центре урочища. Двери «дома Януковича» опломбированы, на пломбах написано: «Открытое акционерное общество «Киевгорстрой-1» имени Загороднего, отдельное подразделение строительно-монтажного управления №2». Просто и сурово.

Следует сказать, Владимир Стецюк, работник то ли прокуратуры, то ли администрации президента, которого мы так и не застали дома, – новый житель Гончаров-Кожемяк. Но в урочище остались еще старые жители. Так, на доме № 27 по улице Воздвиженской мы обнаруживаем табличку: «Ветеринарная клиника П.Нагорного». Здесь же высказывание: «Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный – человечество».

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Наша семья живет тут еще с дореволюционных времен, когда клинику на этом месте основал мой прадед, – рассказывает один из жителей двадцать седьмого дома Иван. – Во время войны, когда в Киев пришли немцы, они стали истреблять всю интеллигенцию, но его не тронули, так как в городе было много животных, и, чтобы от них не распространялась зараза, нужен был ветеринар. Сейчас здесь приём ведёт мой отец Николай.

- Много у вас в последнее время клиентов?

- В связи с этим строительством их стало гораздо меньше. Раньше здесь было очень красиво: стоял лес, проходила чистая дорога. Сейчас всё загадили.

- Вы живете в этом доме, при клинике?

- Да. Кстати, было время, когда дом упал, и нам пришлось проводить его реконструкцию.

- А к вам не поступало предложений продать дом?

- Нет.

Действительно, кому из новых хозяев урочища придет в голову покупать дом позапрошлого века, разве что ради земли, на которой он стоит. Точно так же никто не пытался купить жилплощадь у старушек из дома номер один по той же улице.

- Квартиру здесь получил мой муж от Киевского механического завода, – говорит одна из них (назваться отказалась). – Он умер, а я живу здесь четырнадцатый год. У нас здесь было двенадцать квартир, теперь большинство стали офисами. А вокруг поселились крутелики, депутаты эти несчастные.

Старожилка вместе со своей соседкой бабой Галей рассказывает, как боролась с новыми жителями соседнего дома (№ 3) за деревья, которые они вырубали возле их дома. Пришлось повоевать, но часть растений все же удалось спасти. Далее баба Галя говорит, что выше в урочище есть «дом Суркиса».

- Откуда вы знаете, что именно Суркиса?

- А в соседнем доме, еще остались люди. Они его там часто видят.

Пробираясь через грязь, мы подходим к тому, что условно названо «домом Суркиса».

- Говорят, это «дом Суркиса». Вы не в курсе? – спрашиваем у молодого строителя.

- Понятия не имею, – говорит он и представляется: Артем Федоренко из Фастова. Артем работает в Специальном управлении сантехнических и электромонтажных работ Киевгорстроя. Прокладывает трубы, канализацию.

- На жизнь не жалуетесь?

- Какая может быть жалоба на зарплату, если я получаю полторы тысячи гривен в месяц? Ставка официальная, все по белому. У нас здесь в основном люди из Житомирской и Винницкой областей. Они тоже не жалуются.

- А где вы живете?..

…Внутрь строения с надписью «Штаб строительства объекта «Застройка урочища «Гончары–Кожемяки» по адресу Воздвиженская, 5–7 нас не пустили. Мы хотели больше узнать о быте простых строителей, и нам сообщили, что здесь также располагается их общежитие. Один прораб, не пожелавший представляться, в разговоре с нами сказал, что никакого общежития здесь не наблюдается (для общежития существуют определенные нормы. – Авт.), и вообще этот дом принадлежит конкретному лицу. Но любой прохожий может увидеть на двери надпись: «Внимание! После часа ночи до пяти утра общежитие не будет открываться». Значит, все-таки «общежитие»...

Что там внутри? Артем Федоренко сказал, мол, тесновато. «Живем по пять человек в комнатах примерно четыре на семь метров. Кровати стоят в два яруса, как в армии. А в остальном всё хорошо», – сказал он. Действительно хорошо, если учесть, что многие строители живут в вагончиках. А что касается помещений величиной семь на четыре метра, это только рабочие могут назвать их комнатами. По меркам местных нуворишей это в лучшем случае места для непослушных детей, куда они вместо углов ставят своих провинившихся чад.

Кстати сказать, окончательно стройку в урочище планируется завершить в 2008 году, но первое массовое заселение Гончаров–Кожемяк, по словам Николая Ивановича, состоится уже 1 декабря сего года. Нам же стала понятной интрига киевского мэра, решившего с этого времени повысить цены на услуги ЖКХ в три с половиной раза. Если все въехавшие сюда жители будут пользоваться электричеством и газом для отопления своих громадных домов, как же в таком случае возрастут поступления в городскую казну?

Алексей Просекин, фото Дмитрия Стаховского