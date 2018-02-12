В России арестовали схваченного в Крыму "украинского шпиона" Давыденко

Украинца будут держать под стражей до 11 апреля.

Лефортовский районный суд в Москве арестовал на два месяца гражданина Украины Константина Давыденко, которого обвиняют в шпионаже в оккупированном Крыму.

Читайте такжеЕвропейский суд удовлетворил жалобы экс-политзаключенного Афанасьева против РоссииОб этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

«Сегодня суд вынес постановление и удовлетворил ходатайство следствия. По Давиденко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 апреля», - сообщил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в оккупированном Симферополе ФСБ РФ задержала гражданина Украины Константина Давыденко за то, что он якобы передавал спецслужбам Украины сведения, которые составляют государственную тайну.

«11 февраля 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Симферополе был задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович. Он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения о деятельности частей и соединений федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и относительно сотрудников Федеральной службы безопасности, составляющей государственную тайну и утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства», - говорится в сообщении.

ФСБ РФ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК Рф (шпионаж). Ведется следствие.