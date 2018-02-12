Roshen заявила о своих исключительных правах на Киевский торт

В корпорации подчеркивают, что на протяжении многих лет уделяли внимание защите права собственности на данную торговую марку.

Корпорация «Рошен» прокомментировала разбирательство вокруг использования товарного знака «Киевский торт». В компании указали, что право на маркирование тортов данным товарным знаком в Украине принадлежит исключительно корпорации «Рошен».

Читайте также"Киевхлеб" проиграл Roshen дело о плагиате упаковки тортовОтмечается, что рецептура и технология производства Киевского торта была создана более 60 лет назад на Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса (сейчас ЧАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен»), которая в середине 90-х годов прошлого века вместе со всеми правами на интеллектуальную собственность перешла во владение корпорации «Рошен».

«Корпорация «Рошен» является владельцем серии торговых марок «Киевский торт», как словесных, так и комбинированных, что подтверждается рядом свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, выданных уполномоченными государственными органами», - говорится в заявлении корпорации.

Подчеркивается, что первая заявка на регистрацию обозначения «Киевский торт» в Украине кондитерской фабрикой имени Карла Маркса была подана еще в 1994 году.

К тому же, Апелляционная палата Госслужбы интеллектуальной собственности Украины, как отмечается, признала торговую марку «Киевский торт» хорошо известной относительно правопреемника Киевской кондитерской фабрики имени Карла Маркса – ЧАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен».

«Таким образом, право на маркировку тортов знаком «Киевский торт» на территории Украины принадлежит исключительно Корпорации «Рошен», - говорится в заявлении.

в Рошен также подчеркивают, что корпорация в течение многих лет большое внимание уделяла охране и защите права интеллектуальной собственности на ТМ «Киевский торт». в то же время ООО Киевский БКК и его предшественник ПАО Киевхлеб за 26 лет независимости Украины не смог подать ни одной заявки на торговую марку для охраны данного товара.

Ранее сообщалось, что Roshen просит суд запретить конкурентам выпуск Киевского торта. Корпорация обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о нарушении гипермаркетом «Ашан» и ООО «Беллария» права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под наименованием "Киевский торт" и торт «Киевский».

Справка УНИАН. Корпорация Roshen является одним из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге; две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат "Бершадьмолоко", который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевському (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).