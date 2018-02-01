Roshen просит суд запретить конкурентам выпуск Киевского торта

В корпорации требуют, чтобы суд запретил «Ашану» использовать наименование Киевского торта, а также графических элементов в виде листьев каштана на упаковке изделий.

Корпорация Roshen обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о нарушении гипермаркетом «Ашан» и ООО «Беллария» права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под наименованием "Киевский торт" и торт «Киевский».

Как сообщает «Ліга.net», это следует из решения суда, обнародованного 24 января.

Читайте такжеВ российском Липецке началась ликвидация фабрики Roshen – СМИТак, Roshen требует, чтобы суд запретил ООО Ашан Украина Гипермаркет" использовать наименование Киевского торта, а также графических элементов в виде листьев каштана, поскольку покупатель может спутать упаковку продукции с Киевским тортом производства Рошен.

Аналогичные требования выдвигаются в отношении «Белларии». Корпорация также просит суд обязать «Белларию» изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки тортов с соответствующими надписями и изображениями.

Согласно документу, товарный знак «Киевский торт» признан общеизвестным в Украине решением Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности в апреле 2017 года.

Суд рассмотрит дело на подготовительном заседании по правилам общего искового производства 5 февраля 2018 года.

Напомним, 6 декабря АМКУ по инициативе корпорации Roshen оштрафовал на 219 тысяч гривень компанию "Киевхлеб" за использование в своей деятельности оформления упаковки торта, похожего на оформление кондитерского изделия корпорации.

В дальнейшем Хозяйственный суд Киева запретил ПАО «Киевхлеб» производить торты в упаковке, которая полностью или частично копирует упаковку торта "Золотой ключик" корпорации Roshen.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen является одним из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге; две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат "Бершадьмолоко", который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевському (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).